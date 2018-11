Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"128c8475-fc4d-4ebf-94db-ae63fc38de09","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Továbbra is Belgium áll az élen a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) friss, csütörtökön nyilvánosságra hozott világranglistáján, a magyar válogatott négy helyet javítva az 51. pozíciót foglalja el.","shortLead":"Továbbra is Belgium áll az élen a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) friss, csütörtökön nyilvánosságra hozott...","id":"20181129_Mar_majdnem_a_legjobb_50_kozott_a_magyar_labdarugovalogatott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=128c8475-fc4d-4ebf-94db-ae63fc38de09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9214131d-1428-4ef9-8d0a-1369fce5a1f0","keywords":null,"link":"/sport/20181129_Mar_majdnem_a_legjobb_50_kozott_a_magyar_labdarugovalogatott","timestamp":"2018. november. 29. 11:44","title":"Már majdnem a legjobb 50 között a magyar labdarúgó-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181128_Rakosi_Matyas_is_megirigyelne_a_stilust_amivel_az_Origo_udvozolte_a_totalis_kozpontositast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7babf450-7ae1-49be-b6d1-9ac00c8fd45a","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_Rakosi_Matyas_is_megirigyelne_a_stilust_amivel_az_Origo_udvozolte_a_totalis_kozpontositast","timestamp":"2018. november. 28. 14:17","title":"Rákosi Mátyás is megirigyelné a stílust, amivel az Origo üdvözölte a totális központosítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4103bca9-790e-4902-9bb9-44ed1fbbc280","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A munkaidő-szervezéssel kapcsolatos törvénymódosítási javaslat célja, hogy lebontsa a munka törvénykönyvének adminisztratív akadályait azok elől, akik úgy szeretnének többet keresni, hogy – saját beleegyezésükkel – többet dolgoznak érte – közölte Kósa Lajos, a javaslat egyik fideszes előterjesztője, miután munkavállalói szakszervezeti szövetségek képviselőivel egyeztetett.","shortLead":"A munkaidő-szervezéssel kapcsolatos törvénymódosítási javaslat célja, hogy lebontsa a munka törvénykönyvének...","id":"20181128_kosa_lajos_tulora_munkaido","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4103bca9-790e-4902-9bb9-44ed1fbbc280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd2d7fe-a16a-4b5d-86e3-c84efe7b7b25","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181128_kosa_lajos_tulora_munkaido","timestamp":"2018. november. 28. 13:48","title":"Kósa: Marhaság, hogy a túlórát csak három év után számolnák el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d379487-f29e-49d1-a30a-7885a1f1b190","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A párizsi metróban néha olyan zsúfoltság van, mint Tokióban, ahol miniirodákat rendeztek be a megállókban, hogy a munkahelyére igyekvő 8 millió polgár elintézhessen egy sürgős e-mailt. 