[{"available":true,"c_guid":"ab9f61d1-67fc-4926-8687-b3903710b803","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az archívumként működő oldal nagyjából egy napig volt elérhetetlen, azóta újra működik. ","shortLead":"Az archívumként működő oldal nagyjából egy napig volt elérhetetlen, azóta újra működik. ","id":"20181130_Csutortok_ota_nem_jon_be_a_Magyar_Nemzet_oldala","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab9f61d1-67fc-4926-8687-b3903710b803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7a869de-2d85-4f01-adb9-e4ddad5c7d04","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Csutortok_ota_nem_jon_be_a_Magyar_Nemzet_oldala","timestamp":"2018. november. 30. 10:44","title":"Csütörtök óta nem jön be a Magyar Nemzet oldala [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"331d337f-8dd9-4c79-ac15-3645bc192bd2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Haruki Murakami-rajongók most ne figyeljenek.","shortLead":"A Haruki Murakami-rajongók most ne figyeljenek.","id":"20181130_Kie_a_legrosszabb_szexjelenet_az_irodalomban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=331d337f-8dd9-4c79-ac15-3645bc192bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb4c0238-9a98-4e8c-b1de-cd8859c5e604","keywords":null,"link":"/kultura/20181130_Kie_a_legrosszabb_szexjelenet_az_irodalomban","timestamp":"2018. november. 30. 15:57","title":"Kié a legrosszabb szexjelenet az irodalomban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4733cff-ff24-4fea-a98f-242560064eae","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most éppen turisztikai látogatóközpont épül a Kis-Balatonnál.","shortLead":"Most éppen turisztikai látogatóközpont épül a Kis-Balatonnál.","id":"20181130_Hiaba_nem_tudja_tartani_a_hataridoket_sorra_nyeri_a_kozbeszerzeseket_a_NERkozeli_kivitelezo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4733cff-ff24-4fea-a98f-242560064eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a6bc2c5-4ee1-4c5a-a886-26815e3ca7b4","keywords":null,"link":"/kkv/20181130_Hiaba_nem_tudja_tartani_a_hataridoket_sorra_nyeri_a_kozbeszerzeseket_a_NERkozeli_kivitelezo","timestamp":"2018. november. 30. 10:54","title":"Hiába nem tudja tartani a határidőket, sorra nyeri a közbeszerzéseket a NER-közeli kivitelező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43a287d5-08b5-4f34-8d48-263fcca1d258","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az atya az arcát továbbra sem fedné fel, de közös podcast-adást szívesen csinálna Sebestyén Balázzsal. Feltéve, ha a műsorvezető elfogadja a kihívást.\r

","shortLead":"Az atya az arcát továbbra sem fedné fel, de közös podcast-adást szívesen csinálna Sebestyén Balázzsal. Feltéve, ha...","id":"20181130_Tibi_atya_es_Balazs_kozos_musorban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43a287d5-08b5-4f34-8d48-263fcca1d258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5deab6f2-9c0e-4019-a3eb-51ea3f1363c0","keywords":null,"link":"/elet/20181130_Tibi_atya_es_Balazs_kozos_musorban","timestamp":"2018. november. 30. 15:45","title":"Tibi atya és Balázs közös műsorban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5418c14-3038-432a-b520-4367923c3cb8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kis Jase az apjának írt levelet, aztán egyszer csak választ kapott a Royal Mailtől.","shortLead":"A kis Jase az apjának írt levelet, aztán egyszer csak választ kapott a Royal Mailtől.","id":"20181130_Sirni_fog_levelet_kuldott_a_kisfiu_a_menyorszagba_es_ezt_a_valaszt_kapta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5418c14-3038-432a-b520-4367923c3cb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7278e45c-0440-492a-8e0c-bab3cc2f21f3","keywords":null,"link":"/elet/20181130_Sirni_fog_levelet_kuldott_a_kisfiu_a_menyorszagba_es_ezt_a_valaszt_kapta","timestamp":"2018. november. 30. 18:11","title":"Sírni fog: levelet küldött a kisfiú a mennyországba, és ezt a választ kapta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6022221-859b-471d-8d9a-a82aae182584","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181130_Ez_egy_ilyen_het_a_bika_es_a_kakas_utan_mutatjuk_a_vilag_legnagyobb_lovat_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6022221-859b-471d-8d9a-a82aae182584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b43e58-186e-4ff4-9c80-d5969b9ee7d0","keywords":null,"link":"/elet/20181130_Ez_egy_ilyen_het_a_bika_es_a_kakas_utan_mutatjuk_a_vilag_legnagyobb_lovat_is","timestamp":"2018. november. 30. 12:22","title":"Ez egy ilyen hét: a bika és a kakas után mutatjuk a világ legnagyobb lovát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd19c579-3f40-4f7a-a019-f70f031a5043","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Akár bele is halhatott volna az allergiás reakcióba.\r

","id":"20181130_Duplajara_dagadt_egy_lany_arca_a_hajfestektol__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd19c579-3f40-4f7a-a019-f70f031a5043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4907f92a-c825-4553-adae-e98c4c362b48","keywords":null,"link":"/elet/20181130_Duplajara_dagadt_egy_lany_arca_a_hajfestektol__fotok","timestamp":"2018. november. 30. 14:42","title":"Duplájára dagadt egy lány arca a hajfestéktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4c3cc8a-15c1-4d3d-bc86-1986a5ddaef9","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Kevés embert fenyeget jobban a szegénység ma Magyarországon, mint azokat, akik egyedül nevelik a gyereküket. Két gyereket egyébként még sokan vállalhatnak az elszegényedés kockázata nélkül, a válás vagy a harmadik gyerek születése azonban már nagyobb fenyegetést jelent.","shortLead":"Kevés embert fenyeget jobban a szegénység ma Magyarországon, mint azokat, akik egyedül nevelik a gyereküket. Két...","id":"20181201_ksh_szegenyseg_gyerek_csalad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4c3cc8a-15c1-4d3d-bc86-1986a5ddaef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99cf0063-db2c-47f9-95f8-b6a878ea26e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181201_ksh_szegenyseg_gyerek_csalad","timestamp":"2018. december. 01. 14:45","title":"Nem szegénységi kockázat a gyerekvállalás, csak aztán senki se akarjon elválni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]