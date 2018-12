Egy miniszter és egy államtitkár is lemondta részvételét a „Fiatalság, Párbeszéd, Jövő” címmel jövő héten Budapesten rendezett Német–Magyar Ifjúsági Fórumon, írja a Népszava.

A portál szerint egy nagyszabású Fidesz-rendezvényre hivatkozva mondták le a politikusok a részvételt, de a megkérdezett fideszesek nem tudtak semmilyen rendezvényről.

A lap azt is megemlíti, hogy az elmúlt hetekben két esetben is előfordult, hogy utolsó pillanatban mondott le magyar miniszter találkozót rangos külföldi vendégekkel. Azt is hozzáteszik továbbá, hogy sem a CEU-ügy, sem a Gruevszki-ügy nem tesz jót a magyar kormány külföldi megítélésének.