Az állami programokon túl például a kiskunmajsai Menedékvárosban is folyik olyan komplex program, amely az utcára kerülőknek – nem ritkán családoknak is – segít talpra állni. A baptista alapítvány már húsz éve működteti a családok átmeneti otthonát, a hajléktalan szállót, az utóbbi években pedig egy olyan részleg is nyílt, ahol már a mentálisan és anyagilag is megerősödött személyek vagy családok kaphatnak kedvezményesen albérletet, hogy onnan „dobbanthassanak”. Az alapítványi menedékvárosban is szerveznek képzéseket, a lakókörnyezetüket is maguk gondozzák, segítenek munkát keresni az itt élőknek. Ehhez hasonlóan, csak kisebb létszámmal működnek a 2015 óta folyó állami programok is.