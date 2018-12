Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe125e18-f702-4714-a0c1-11d6361f0303","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyugdíjasok tizede havi 83 ezer forintnál kevesebb pénzből él meg.","shortLead":"A nyugdíjasok tizede havi 83 ezer forintnál kevesebb pénzből él meg.","id":"20181204_Tobb_mint_ketszer_annyi_nyugdijas_el_szegenysegben_mint_nyolc_eve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe125e18-f702-4714-a0c1-11d6361f0303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89b9d037-a641-48c3-b135-13c30599c67a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181204_Tobb_mint_ketszer_annyi_nyugdijas_el_szegenysegben_mint_nyolc_eve","timestamp":"2018. december. 04. 13:10","title":"Több mint kétszer annyi nyugdíjas él szegénységben, mint nyolc éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b63af68-dfaf-41fc-a71c-70fcc8052969","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósok is értetlenül állnak egy novemberi 11-i, szeizmikus jelenség előtt, amely a világ nagy részén mérhető volt, azonban senki nem érezte. Pedig 20 percen át tartott.","shortLead":"A tudósok is értetlenül állnak egy novemberi 11-i, szeizmikus jelenség előtt, amely a világ nagy részén mérhető volt...","id":"20181203_szeizmikus_tevekenyseg_madagaszkar_lava_magma_foldrenges","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b63af68-dfaf-41fc-a71c-70fcc8052969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a50fbb-216f-41cd-b89e-5cd2f2384805","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_szeizmikus_tevekenyseg_madagaszkar_lava_magma_foldrenges","timestamp":"2018. december. 03. 09:03","title":"A tudósok sem értik: világszerte óraszerű ketyegéssel rengett a föld, mégsem érezte senki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff54ed2e-0eb3-4029-8ce9-9a76899e3596","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ebből az egyik az a volt miniszterelnök szerint, hogy a belső határok nélküli Európa a külső határok nem védi eléggé.","shortLead":"Ebből az egyik az a volt miniszterelnök szerint, hogy a belső határok nélküli Európa a külső határok nem védi eléggé.","id":"20181203_Bajnai_Harom_nagy_baja_van_az_EUnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff54ed2e-0eb3-4029-8ce9-9a76899e3596&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc8e314-2b20-4be6-9acc-94e39b08ae57","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Bajnai_Harom_nagy_baja_van_az_EUnak","timestamp":"2018. december. 03. 10:28","title":"Bajnai: Három nagy baja van az EU-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélte első fokon a Miskolci Törvényszék azt a sajószögedi férfit, aki tavaly megölte nyolcvanéves édesanyját. A vádlott és védője fellebbeztek.","shortLead":"Életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélte első fokon a Miskolci Törvényszék azt a sajószögedi férfit, aki tavaly megölte...","id":"20181204_eletfogytiglan_fegyhaz_fegyhazbuntetes_anyagyilkos_gyilkossag_sajoszoged","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7a60328-eca8-47ce-8eb7-aa9352195ee1","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_eletfogytiglan_fegyhaz_fegyhazbuntetes_anyagyilkos_gyilkossag_sajoszoged","timestamp":"2018. december. 04. 19:44","title":"Életfogytiglant kapott a sajószögedi anyagyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa614887-5efa-48d3-b13a-634b7a4a757b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már hagyomány, hogy az év ezen időszakában mindig elromlik a Széll Kálmán téri óra. A budapestiek most is lecsaptak a lehetőségre. ","shortLead":"Már hagyomány, hogy az év ezen időszakában mindig elromlik a Széll Kálmán téri óra. A budapestiek most is lecsaptak...","id":"20181204_A_CEU_eluzeserol_is_megemlekezik_a_Szell_Kalman_teren_kiragasztott_ora__foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa614887-5efa-48d3-b13a-634b7a4a757b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d70531-1c39-4eb4-9882-ac93cc85e217","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_A_CEU_eluzeserol_is_megemlekezik_a_Szell_Kalman_teren_kiragasztott_ora__foto","timestamp":"2018. december. 04. 14:04","title":"A CEU elűzéséről is megemlékezik a Széll Kálmán téren kiragasztott óra – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86d46b69-e4d8-468a-a1aa-d9728175569f","c_author":"Fekete-Győr András","category":"itthon","description":"Miért hallgatnak az egyetemi vezetők? A Momentum elnökének írása. ","shortLead":"Miért hallgatnak az egyetemi vezetők? A Momentum elnökének írása. ","id":"20181203_FeketeGyor_Csak_rajtunk_mulik_meddig_engedunk_Orbannak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86d46b69-e4d8-468a-a1aa-d9728175569f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90be24a4-d0fd-4e42-89f1-bee4572af24d","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_FeketeGyor_Csak_rajtunk_mulik_meddig_engedunk_Orbannak","timestamp":"2018. december. 03. 10:50","title":"Fekete-Győr: Csak rajtunk múlik, meddig engedünk Orbánnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c10a51b-4641-4bb8-a257-3197cee91814","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Folytatódik az MNB műkincsbevásárlása, egy Munkácsy-festményt és magyar történelmi személyiségeket ábrázoló sorozatot is vásárol a jegybank.","shortLead":"Folytatódik az MNB műkincsbevásárlása, egy Munkácsy-festményt és magyar történelmi személyiségeket ábrázoló sorozatot...","id":"20181204_890_millio_forintert_vasarol_festmenyeket_az_MNB","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c10a51b-4641-4bb8-a257-3197cee91814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3e22747-26cd-4c52-a284-6eab6f67ca66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181204_890_millio_forintert_vasarol_festmenyeket_az_MNB","timestamp":"2018. december. 04. 12:57","title":"890 millió forintért vásárol festményeket az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932d0b20-a5b9-4cde-923e-95c1ea1f2d8f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Matyi már évek óta Ásotthalmon tölti a teleket ahelyett, hogy a többi gólyával együtt délebbre vonulna. Egy család segíti őt élelemmel, de most már a családnak is segítségére van szüksége ahhoz, hogy Matyit a fagyos időkben is életben tartsák. ","shortLead":"Matyi már évek óta Ásotthalmon tölti a teleket ahelyett, hogy a többi gólyával együtt délebbre vonulna. Egy család...","id":"20181204_Nyolcadjara_karacsonyozik_itthon_Matyi_a_golya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=932d0b20-a5b9-4cde-923e-95c1ea1f2d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"980ab845-f4b8-493a-86a1-780bb35eb4e9","keywords":null,"link":"/elet/20181204_Nyolcadjara_karacsonyozik_itthon_Matyi_a_golya","timestamp":"2018. december. 04. 16:41","title":"Nyolcadjára karácsonyozik itthon Matyi, a gólya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]