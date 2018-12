Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43b42fa7-1f99-4430-9e45-22f48a2f1bdf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Chrystia Freeland szerint a kikényszerített távozás csapás a tanszabadságra. ","shortLead":"Chrystia Freeland szerint a kikényszerített távozás csapás a tanszabadságra. ","id":"20181204_A_kanadai_kulugyminiszter_is_uzent_CEUugyben_ez_borzaszto_veszteseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43b42fa7-1f99-4430-9e45-22f48a2f1bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0adf3395-9f83-4ec0-833a-28d575ad463b","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_A_kanadai_kulugyminiszter_is_uzent_CEUugyben_ez_borzaszto_veszteseg","timestamp":"2018. december. 04. 16:46","title":"A kanadai külügyminiszter is üzent CEU-ügyben: Ez borzasztó veszteség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6fd3734-552e-47bd-89e0-56df9047595d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tabáni koncertet Demszky Gábor konferálta be.



","shortLead":"A tabáni koncertet Demszky Gábor konferálta be.



","id":"20181204_25_eve_halt_meg_Frank_Zappa__utolso_koncertjet_Budapesten_adta_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6fd3734-552e-47bd-89e0-56df9047595d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5f7df56-8f88-4cc8-b170-421fa9f412e2","keywords":null,"link":"/kultura/20181204_25_eve_halt_meg_Frank_Zappa__utolso_koncertjet_Budapesten_adta_video","timestamp":"2018. december. 04. 20:17","title":"25 éve halt meg Frank Zappa - utolsó koncertjét Budapesten adta (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40bfa552-502c-4de0-9d00-350271eb60cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök fogták el a román párt. ","shortLead":"A rendőrök fogták el a román párt. ","id":"20181205_Siketnemanak_tettettek_magukat_a_kamu_adomanygyujtok_a_Kalvin_teren","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40bfa552-502c-4de0-9d00-350271eb60cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57dbfca0-f45a-40a6-a4c6-7542a358bd57","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Siketnemanak_tettettek_magukat_a_kamu_adomanygyujtok_a_Kalvin_teren","timestamp":"2018. december. 05. 09:51","title":"Siketnémának tettették magukat a kamu adománygyűjtők a Kálvin téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1630832c-d594-4004-9369-c5384f658162","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nem pártolják a transzkontinentális jelentkezéseket. ","shortLead":"Nem pártolják a transzkontinentális jelentkezéseket. ","id":"20181203_Az_UEFA_elkaszalta_a_spanyolmarokkoi_vebepalyazatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1630832c-d594-4004-9369-c5384f658162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10735f7d-4aa2-4d22-b284-142743f7b2e3","keywords":null,"link":"/sport/20181203_Az_UEFA_elkaszalta_a_spanyolmarokkoi_vebepalyazatot","timestamp":"2018. december. 03. 20:39","title":"Az UEFA elkaszálta a spanyol-marokkói vébépályázatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b528f0d-c92f-4045-9812-395baea9ca61","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az 1688-ban megjelent Confusion of Confusions (kb. Zűrzavarok zűrzavara) az első, tőzsdéről szóló könyv, a mai napig érvényes tanácsokkal. ","shortLead":"Az 1688-ban megjelent Confusion of Confusions (kb. Zűrzavarok zűrzavara) az első, tőzsdéről szóló könyv, a mai napig...","id":"20181204_Arveresre_bocsatjak_a_tozsde_Bibliajat__a_csaknem_400_eves_tippeket_itt_is_elolvashatja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b528f0d-c92f-4045-9812-395baea9ca61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff4146c0-9f7d-4558-96b3-e166f0fa3d55","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181204_Arveresre_bocsatjak_a_tozsde_Bibliajat__a_csaknem_400_eves_tippeket_itt_is_elolvashatja","timestamp":"2018. december. 04. 12:35","title":"Árverésre bocsátják a tőzsde Bibliáját – a csaknem 400 éves tippeket itt is elolvashatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccf641d7-5b9d-45f8-8a03-25ad62468ca9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A csatarepülő pilótái életüket vesztették.","shortLead":"A csatarepülő pilótái életüket vesztették.","id":"20181204_Lezuhant_egy_ormeny_Szu25os","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccf641d7-5b9d-45f8-8a03-25ad62468ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f8f8e9-a299-4849-8f0f-eca163d1effe","keywords":null,"link":"/vilag/20181204_Lezuhant_egy_ormeny_Szu25os","timestamp":"2018. december. 04. 13:03","title":"Lezuhant egy örmény Szu–25-ös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2afb201f-e563-4ac4-a38b-8144582f7b43","c_author":"Csányi Nikolett - Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Szinte lehetetlen helyzetbe sodorta a kormány az utcán élőket, amikor kriminalizálta a hajléktalanságot októberben, majd nemrég a hvg.hu megírta, az Orbán-kormány közmunkásokat faragna a fedél nélküli emberekből. Kiderült, hogy évek óta folynak már a „kísérleti” programok erről, szintén jószerivel titokban. Videós riport a szentesi Hajléktalan Segítő Központból.","shortLead":"Szinte lehetetlen helyzetbe sodorta a kormány az utcán élőket, amikor kriminalizálta a hajléktalanságot októberben...","id":"20181204_A_kormany_szitotta_gyulolet_miatt_tarthattak_titokban_a_hajlektalan_programot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2afb201f-e563-4ac4-a38b-8144582f7b43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55c3c5d1-5305-4556-8327-deb8a45fd8ef","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_A_kormany_szitotta_gyulolet_miatt_tarthattak_titokban_a_hajlektalan_programot","timestamp":"2018. december. 04. 14:00","title":"„Itt alkotok, nem gödröket ások” – már működik a hajléktalanok közmunkaprogramja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel 90 ezer doboz cigarettát találtak a pénzügyőrök egy raktárban, az ügyészség most emelt vádat.","shortLead":"Közel 90 ezer doboz cigarettát találtak a pénzügyőrök egy raktárban, az ügyészség most emelt vádat.","id":"20181204_A_NAV_105_millios_fogasa_illegalis_cigarettaraktarat_kapcsoltak_le_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"770e123a-a33a-4bd7-b453-2b5bf7f9d75a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181204_A_NAV_105_millios_fogasa_illegalis_cigarettaraktarat_kapcsoltak_le_Budapesten","timestamp":"2018. december. 04. 10:37","title":"A NAV 105 milliós fogása: illegális cigarettaraktárat kapcsoltak le Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]