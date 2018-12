Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az atomerőmű személyzete, a rendőrség és más rendvédelmi szervek is részt vesznek az akcióban, amire a héten kerül sor.","shortLead":"Az atomerőmű személyzete, a rendőrség és más rendvédelmi szervek is részt vesznek az akcióban, amire a héten kerül sor.","id":"20181204_Vedelmi_gyakorlatot_tartanak_a_Paksi_Atomeromuben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b950b3ae-4ba3-4e10-a8a9-166d6c673d42","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Vedelmi_gyakorlatot_tartanak_a_Paksi_Atomeromuben","timestamp":"2018. december. 04. 08:55","title":"Védelmi gyakorlatot tartanak a Paksi Atomerőműben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc0e954-f4da-4f63-b8a6-ffae031a78b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mint a kommunista propagandagépezet – írják.","shortLead":"Mint a kommunista propagandagépezet – írják.","id":"20181204_A_fideszes_mediagoliatrol_ir_a_New_York_Times","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cc0e954-f4da-4f63-b8a6-ffae031a78b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5e16074-1e76-4886-bb57-f205de448f1e","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_A_fideszes_mediagoliatrol_ir_a_New_York_Times","timestamp":"2018. december. 04. 11:45","title":"A fideszes médiagóliátról ír a New York Times","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11d4547b-4666-4049-ac6e-22e8c568bbc7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"92 éves korában meghalt Albert Frere, aki a 270. és a 280. hely között ingázott a Forbes listáján, amely a világ leggazdagabb embereit gyűjti össze.","shortLead":"92 éves korában meghalt Albert Frere, aki a 270. és a 280. hely között ingázott a Forbes listáján, amely a világ...","id":"20181204_Aki_a_sivatagban_is_el_tudta_adni_a_homokot__elhunyt_Belgium_leggazdagabb_uzletembere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11d4547b-4666-4049-ac6e-22e8c568bbc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42ebf44f-db1f-4f4a-900e-57ba24981cc8","keywords":null,"link":"/kkv/20181204_Aki_a_sivatagban_is_el_tudta_adni_a_homokot__elhunyt_Belgium_leggazdagabb_uzletembere","timestamp":"2018. december. 04. 11:11","title":"„Aki a sivatagban is el tudta adni a homokot” – elhunyt Belgium leggazdagabb üzletembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b6cdaf-a371-4304-8a26-474575809244","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy többséggel fogadta el az Európai Parlament közlekedési és turisztikai szakbizottsága a közösségi vízumkódex reformjáról szóló jelentést. A szakbizottsági véleményt, melyet Ujhelyi István szocialista EP-képviselő jegyez, a Fidesz is megszavazta.","shortLead":"Nagy többséggel fogadta el az Európai Parlament közlekedési és turisztikai szakbizottsága a közösségi vízumkódex...","id":"20181204_Konnyitett_vizum_az_Europaba_igyekvoknek_a_Fidesz_is_megszavazta_Ujhelyi_jelenteset_az_EPben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53b6cdaf-a371-4304-8a26-474575809244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e9ae768-b787-46a5-b264-e13385329716","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181204_Konnyitett_vizum_az_Europaba_igyekvoknek_a_Fidesz_is_megszavazta_Ujhelyi_jelenteset_az_EPben","timestamp":"2018. december. 04. 12:50","title":"Könnyített vízum az Európába igyekvőknek: a Fidesz is megszavazta Ujhelyi jelentését az EP-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a325b41-1731-471f-b9fd-9e72c4fcd3d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója előbb újabb nagy múltú lapot tüntetett el a piacról, majd tovább terelgetett saját ellenőrzése alá olvasót, nézőt, hirdetőt, hogy végül jóformán egy nap alatt csaknem 500 sajtótermék váljon a központi információs birodalom részévé. Ezen a terepen kell megmaradnia, és tisztességesen kiszolgálnia olvasóit a független sajtó megmaradt részének. \"Adventi kalendáriumunkban” a karácsonyig hátralévő napokban a hvg.hu és a HVG munkatársai mondják el, mit gondolnak a magyar sajtó helyzetéről, a feladatról, amibe beleálltak, és arról, amit olvasóink tehetnek azért, hogy Magyarországon ne csak központi felügyelet mellett lehessen írni, véleményt mondani.","shortLead":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója...","id":"20181204_Meg_letezhetunk_HVG_adventi_kalendarium_Dobszay_Janos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a325b41-1731-471f-b9fd-9e72c4fcd3d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7cb56c9-b0a1-4abe-a240-88b3ca7d9c9c","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Meg_letezhetunk_HVG_adventi_kalendarium_Dobszay_Janos","timestamp":"2018. december. 04. 14:00","title":"\"Még létezhetünk, és megméretjük magunkat minden nap\" – A HVG adventi kalendáriumában ma: Dobszay János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"699c79f5-3528-49f2-9173-2206c75e06f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Network Rail sínekre eső részeg utasokkal mutatja meg, mekkora veszélyben vannak a karácsonyi partiról egyedül hazafelé tartók.","shortLead":"A Network Rail sínekre eső részeg utasokkal mutatja meg, mekkora veszélyben vannak a karácsonyi partiról egyedül...","id":"20181205_Dramai_videoval_figyelmeztet_a_brit_vasuttarsasag_hogy_vigyazzunk_ittas_baratainkra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=699c79f5-3528-49f2-9173-2206c75e06f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e41b15-fe0b-4ce1-861a-ef3f318474e9","keywords":null,"link":"/elet/20181205_Dramai_videoval_figyelmeztet_a_brit_vasuttarsasag_hogy_vigyazzunk_ittas_baratainkra","timestamp":"2018. december. 05. 18:07","title":"Drámai videóval figyelmeztet a brit vasúttársaság, hogy vigyázzunk ittas barátainkra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c3216c-3fe1-41aa-8d82-87fb4cb4f2d7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A film történetéről egyelőre annyit lehet tudni, hogy Párizsba küldött amerikai újságírókról fog szólni. ","shortLead":"A film történetéről egyelőre annyit lehet tudni, hogy Párizsba küldött amerikai újságírókról fog szólni. ","id":"20181205_Mar_forgatjak_Wes_Anderson_uj_filmjet_Parizsban_fog_jatszodni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36c3216c-3fe1-41aa-8d82-87fb4cb4f2d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"069febe1-b7a8-4511-bf86-def5b6777ac1","keywords":null,"link":"/kultura/20181205_Mar_forgatjak_Wes_Anderson_uj_filmjet_Parizsban_fog_jatszodni","timestamp":"2018. december. 05. 08:56","title":"Bill Murray és Benicio del Toro szereplésével forgatják Wes Anderson új filmjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b528f0d-c92f-4045-9812-395baea9ca61","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az 1688-ban megjelent Confusion of Confusions (kb. Zűrzavarok zűrzavara) az első, tőzsdéről szóló könyv, a mai napig érvényes tanácsokkal. ","shortLead":"Az 1688-ban megjelent Confusion of Confusions (kb. Zűrzavarok zűrzavara) az első, tőzsdéről szóló könyv, a mai napig...","id":"20181204_Arveresre_bocsatjak_a_tozsde_Bibliajat__a_csaknem_400_eves_tippeket_itt_is_elolvashatja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b528f0d-c92f-4045-9812-395baea9ca61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff4146c0-9f7d-4558-96b3-e166f0fa3d55","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181204_Arveresre_bocsatjak_a_tozsde_Bibliajat__a_csaknem_400_eves_tippeket_itt_is_elolvashatja","timestamp":"2018. december. 04. 12:35","title":"Árverésre bocsátják a tőzsde Bibliáját – a csaknem 400 éves tippeket itt is elolvashatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]