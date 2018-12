Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a0f0d11-f0c8-48af-8386-41802e902c60","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Milliárdos összeget kapott Puch László, az MSZP volt pénztárosa a Szabad Föld eladásáért Mészáros Lőrinc cégétől – tudta meg a HVG a szocialista politikushoz közel álló forrástól. Az erről szóló cikk az e heti HVG-ben olvasható","shortLead":"Milliárdos összeget kapott Puch László, az MSZP volt pénztárosa a Szabad Föld eladásáért Mészáros Lőrinc cégétől –...","id":"20181205_Puch_Laszlo_milliardos_osszeget_kapott_Meszaros_Lorinc_cegetol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a0f0d11-f0c8-48af-8386-41802e902c60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f91dd7-0f4f-418e-ab2f-443ad25f1808","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Puch_Laszlo_milliardos_osszeget_kapott_Meszaros_Lorinc_cegetol","timestamp":"2018. december. 05. 15:41","title":"Puch László milliárdos összeget kapott Mészáros Lőrinc cégétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6fd3734-552e-47bd-89e0-56df9047595d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tabáni koncertet Demszky Gábor konferálta be.



","shortLead":"A tabáni koncertet Demszky Gábor konferálta be.



","id":"20181204_25_eve_halt_meg_Frank_Zappa__utolso_koncertjet_Budapesten_adta_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6fd3734-552e-47bd-89e0-56df9047595d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5f7df56-8f88-4cc8-b170-421fa9f412e2","keywords":null,"link":"/kultura/20181204_25_eve_halt_meg_Frank_Zappa__utolso_koncertjet_Budapesten_adta_video","timestamp":"2018. december. 04. 20:17","title":"25 éve halt meg Frank Zappa - utolsó koncertjét Budapesten adta (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9bd32e5-8cb5-4f39-b035-f22bcddf52ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az érthetetlenül alátett, idegtépő zene ellenére is többször megnézi az ember, mert fel kell dolgozni pontosan, mi történik.","shortLead":"Az érthetetlenül alátett, idegtépő zene ellenére is többször megnézi az ember, mert fel kell dolgozni pontosan, mi...","id":"20181203_autos_video_baleset_lengyelorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9bd32e5-8cb5-4f39-b035-f22bcddf52ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4512d6e3-0404-4c43-a4c9-650f55283620","keywords":null,"link":"/cegauto/20181203_autos_video_baleset_lengyelorszag","timestamp":"2018. december. 04. 04:03","title":"Ez a baleset olyan, amit egészen valószerűtlen, hogy mindenki megúszott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31c225de-4d05-46e1-83c7-fb651e3b2cca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fejlesztők a mesterséges intelligenciát hívták segítségül, hogy megkönnyítsék a hallássérült emberek életét.","shortLead":"A fejlesztők a mesterséges intelligenciát hívták segítségül, hogy megkönnyítsék a hallássérült emberek életét.","id":"20181204_skype_videochat_valos_ideju_feliratozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31c225de-4d05-46e1-83c7-fb651e3b2cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf232c3-789a-4edc-9305-301272eadfb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181204_skype_videochat_valos_ideju_feliratozas","timestamp":"2018. december. 04. 09:33","title":"Jön egy új funkció a Skype-ba, sokak életét könnyíti majd meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c015791-e2a3-4e00-bcce-f75c50a03c7d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Német öregeknek balkáni gondozónőt! Ez a nagy ötlete Németország egészségügyi miniszterének, akinek azzal kell megküzdenie, hogy Európa legnagyobb és egyik legfejlettebb gazdaságában 36 ezer állás áll üresen az öregek ellátására szakosodott otthonokban.","shortLead":"Német öregeknek balkáni gondozónőt! Ez a nagy ötlete Németország egészségügyi miniszterének, akinek azzal kell...","id":"20181204_Barcsak_lenne_egy_nagy_zsak_aranyam_hogy_itthon_tartsam_az_orvosokat_es_az_apolonoket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c015791-e2a3-4e00-bcce-f75c50a03c7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0813e173-12da-4b96-9afa-659583d98d8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181204_Barcsak_lenne_egy_nagy_zsak_aranyam_hogy_itthon_tartsam_az_orvosokat_es_az_apolonoket","timestamp":"2018. december. 04. 11:38","title":"„Bárcsak lenne egy nagy zsák aranyam, hogy itthon tartsam az orvosokat és az ápolónőket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ffc226-4058-4460-a692-19dca76355df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Például imposztor-szindrómás.","shortLead":"Például imposztor-szindrómás.","id":"20181204_Michelle_Obamanak_is_olyan_felelmei_vannak_mint_nekunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89ffc226-4058-4460-a692-19dca76355df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"855c6591-5d9d-4eda-ba66-f7fefc5054a2","keywords":null,"link":"/elet/20181204_Michelle_Obamanak_is_olyan_felelmei_vannak_mint_nekunk","timestamp":"2018. december. 04. 10:41","title":"Michelle Obamának is olyan félelmei vannak, mint nekünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df5b5a35-afbf-4905-8963-7b8d81b91279","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormánynak döntenie kell, hogy a hiányt csökkenti vagy a fizetéseket növeli. ","shortLead":"A kormánynak döntenie kell, hogy a hiányt csökkenti vagy a fizetéseket növeli. ","id":"20181204_2020tol_nem_lesz_penz_az_egeszsegugyi_beremelesre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df5b5a35-afbf-4905-8963-7b8d81b91279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8af9eed-22ca-4c34-a776-5e05759b0e31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181204_2020tol_nem_lesz_penz_az_egeszsegugyi_beremelesre","timestamp":"2018. december. 04. 07:20","title":"2020-tól nem lesz pénz az egészségügyi béremelésre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c10a51b-4641-4bb8-a257-3197cee91814","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Folytatódik az MNB műkincsbevásárlása, egy Munkácsy-festményt és magyar történelmi személyiségeket ábrázoló sorozatot is vásárol a jegybank.","shortLead":"Folytatódik az MNB műkincsbevásárlása, egy Munkácsy-festményt és magyar történelmi személyiségeket ábrázoló sorozatot...","id":"20181204_890_millio_forintert_vasarol_festmenyeket_az_MNB","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c10a51b-4641-4bb8-a257-3197cee91814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3e22747-26cd-4c52-a284-6eab6f67ca66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181204_890_millio_forintert_vasarol_festmenyeket_az_MNB","timestamp":"2018. december. 04. 12:57","title":"890 millió forintért vásárol festményeket az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]