[{"available":true,"c_guid":"bc2b5a32-0d7d-4a73-b701-9864a5553edc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem késett a magyar kormány, még nem járt le a határidő.","shortLead":"Nem késett a magyar kormány, még nem járt le a határidő.","id":"20181203_nikola_gruevszki_macedonia_igazsagugyi_miniszter_kiadatas_magyarorszag_politikai_menedekjog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc2b5a32-0d7d-4a73-b701-9864a5553edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c38e120-778a-4cd1-b5f6-2cd3563a3685","keywords":null,"link":"/vilag/20181203_nikola_gruevszki_macedonia_igazsagugyi_miniszter_kiadatas_magyarorszag_politikai_menedekjog","timestamp":"2018. december. 03. 13:06","title":"Gruevszki-ügy: nem reagált a kiadatási kérelemre Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a85dc0-12e4-4d01-93c0-20bfafa32581","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vége a szabadságnak, jön a szigorítás.","shortLead":"Vége a szabadságnak, jön a szigorítás.","id":"20181204_A_Tumblr_betiltja_a_pornot_es_mas_felnott_tartalmakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90a85dc0-12e4-4d01-93c0-20bfafa32581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae97738f-80e8-4111-a934-85d6b2be97ac","keywords":null,"link":"/elet/20181204_A_Tumblr_betiltja_a_pornot_es_mas_felnott_tartalmakat","timestamp":"2018. december. 04. 08:26","title":"A Tumblr betiltja a pornót és más felnőtt tartalmakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2011 óta hirdet rendszeresen hibavadász programot a Facebook. Az elmúlt időszakban annyi támadás érte a legnagyobb közösségi oldalt, hogy úgy gondolta, ideje megemelni a hibavadászok jutalmát.","shortLead":"2011 óta hirdet rendszeresen hibavadász programot a Facebook. Az elmúlt időszakban annyi támadás érte a legnagyobb...","id":"20181205_facebook_bug_bounty_program_kifizetesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61f4d6b8-451e-4ad6-a427-fe89d2bb5380","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_facebook_bug_bounty_program_kifizetesek","timestamp":"2018. december. 05. 08:03","title":"Törje fel a Facebookot, nem fogja megbánni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fae73bc-8263-4aca-94c5-c95a8dd2c426","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég csak a most megnyílt budapesti szalonba elfáradni, ha valaki egy 60-70 milliós luxusautót szeretne magának. ","shortLead":"Elég csak a most megnyílt budapesti szalonba elfáradni, ha valaki egy 60-70 milliós luxusautót szeretne magának. ","id":"20181203_Mar_Bentleyert_sem_kell_Becsbe_menni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fae73bc-8263-4aca-94c5-c95a8dd2c426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ded5bd58-41aa-4ddc-b5cb-7b50dfff9b1c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181203_Mar_Bentleyert_sem_kell_Becsbe_menni","timestamp":"2018. december. 03. 13:42","title":"Már Bentley-ért sem kell Bécsbe menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felvételen az egyik vádlott korábbi barátnője volt látható, a róla készült fotók terjedtek el a neten, miután a képeket többeknek elküldték. ","shortLead":"A felvételen az egyik vádlott korábbi barátnője volt látható, a róla készült fotók terjedtek el a neten, miután...","id":"20181205_Gyermekpornografiaval_vadolnak_tizenegy_Pest_megyei_kozepiskolast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"708635ac-6b95-4ecd-a2c1-7a251d38aa50","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Gyermekpornografiaval_vadolnak_tizenegy_Pest_megyei_kozepiskolast","timestamp":"2018. december. 05. 09:23","title":"Gyermekpornográfiával vádolnak tizenegy Pest megyei középiskolást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a578411-20b1-4ae8-81df-af842e427851","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több felhasználó is azt tapasztalta, hogy bizonyos szállodákat horogkereszttel ábrázol a Google Térkép. A megjelenítés helye téves, magát az ikont viszont szándékosan alakították így.","shortLead":"Több felhasználó is azt tapasztalta, hogy bizonyos szállodákat horogkereszttel ábrázol a Google Térkép. A megjelenítés...","id":"20181203_google_terkep_maps_horogkereszt_buddhista_templom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a578411-20b1-4ae8-81df-af842e427851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c1932e1-e734-4b31-a606-a64e7246d90a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_google_terkep_maps_horogkereszt_buddhista_templom","timestamp":"2018. december. 03. 15:03","title":"\"Horogkereszt\" jelent meg a Google Térképben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72db9744-cdca-4984-a3e6-bb62730528b4","c_author":"Eduline","category":"brandchannel","description":"Tudjuk, hogy egy-egy nyelvet körülbelül hányan beszélnek, de mi a helyzet programnyelvekkel? Van olyan, amelyet már 4-5 millióan ismernek szerte a világban. Akárcsak egy idegen nyelvet, egy programnyelvet is bárki tanulhat – akár online is, eredményesen. ","shortLead":"Tudjuk, hogy egy-egy nyelvet körülbelül hányan beszélnek, de mi a helyzet programnyelvekkel? Van olyan, amelyet már 4-5...","id":"20181130_eduline_Hogyan_lehet_programozast_tanulni__online","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72db9744-cdca-4984-a3e6-bb62730528b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a99ebc1-9691-4e0e-b25f-346c16dce35e","keywords":null,"link":"/brandchannel/20181130_eduline_Hogyan_lehet_programozast_tanulni__online","timestamp":"2018. december. 03. 15:00","title":"Hogyan lehet programozást tanulni – online?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"onlinetanfolyam.eduline.hu","c_partnerlogo":"a4864346-32b0-4a3f-92eb-0463e3d8b740","c_partnertag":"Eduline"},{"available":true,"c_guid":"36aad4f3-aa5b-4477-b319-19fec6cda129","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jeges útfelületen csak az apró szögekkel felvértezett abroncsokkal lehet relatíve normálisan közlekedni, de ezek használata nem mindenhol engedélyezett.","shortLead":"Jeges útfelületen csak az apró szögekkel felvértezett abroncsokkal lehet relatíve normálisan közlekedni, de ezek...","id":"20181204_onos_eso_jeges_utak__mit_kell_tudni_a_szoges_gumikrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36aad4f3-aa5b-4477-b319-19fec6cda129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"985fd96e-5351-4dfc-9701-881fa8d17c09","keywords":null,"link":"/cegauto/20181204_onos_eso_jeges_utak__mit_kell_tudni_a_szoges_gumikrol","timestamp":"2018. december. 04. 06:41","title":"Ónos eső, jeges utak – mit kell tudni a szöges gumikról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]