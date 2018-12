Nyílt törvénysértés zajlik a kormányközeli médiaholding megalakulásával, írja a Mérték médiakutató átlátszós blogján, de ez nem szokta zavarni a kormányt – vagy ha igen, legfeljebb megváltoztatja a médiatörévnyt, elvégre kétharmada van. A nyomtatott sajtó fenyegetettsége okán hirtelen észbe kapó médiatulajdonosok gyorsa bevásároltak pár lapot, majd mindet felajánlották a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítványnak, amit a kultúrmentő akció láttán elérzékenyülő kormány izibe közérdeknek minősített, hogy a Gazdasági Versenyhivatalnak ne kelljen bajlódnia a piactorzító hatások vizsgálatával. Sajnos azonban a nemes kultúrmentő gesztus így is sérti a médiatörvényt.

© Fazekas István

Például ezzel: "Aki hatósági vagy műsorszolgáltatási szerződés alapján analóg lineáris rádiós médiaszolgáltatásra jogosult, az egyidejűleg legfeljebb egy országos analóg lineáris rádiós médiaszolgáltatás végzésére rendelkezhet jogosultsággal. Azaz akinek van egy országos rádiója, például Retró Rádió néven, annak nem lehet másik budapesti rádiója, még Karc FM néven sem", hívja fel a figyelmet a nyomtatott magyar sajtó sorsával szemben minden bizonnyal közömbös Mérték.

Vagy: "az országos analóg lineáris rádiós médiaszolgáltatásra jogosult és az abban befolyásoló részesedéssel rendelkező nem szerezhet befolyásoló részesedést más médiaszolgáltatást, vagy műsorterjesztést végző vállalkozásban. Azaz miután Liszkay alapítványa megkapta ajándékba a Retró Rádiót, illetve az azt működtető Hold Reklám Kft.-t, más médiaszolgáltatást végző vállalkozásban, így a Hír Tv Zrt.-ben és az Echo Hungaria TV Zrt.-ben, valamint a különböző helyi rádiókat működtető Echo Pensiola Kft.-ben és Gong Rádió Kft.-ben akkor sem szerezhet 25 százalék fölötti tulajdonrészt, ha az érintett vállalkozások könyörögnek neki, hogy vegye át őket".

Illetve: ha a GVH felmentést is kapott a házi feladat elvégzésére, a Médiatanácsnak ettől az összefonódásokat vizsgálnia kellene. A médiatörvény betűje és szelleme szerint legalább is. És nemcsak az összefonódás folyamatára, hanem a működés időtartamára is, egyre súlyosabb szankciókkal.

© Facebook / Orbán Viktor

A Mérték számításai szerint bevételei alapján a médiagóliát a piacon 16 százalékos részesedésű. De versenyjogilag nem ezt kell nézni. "Az irányításszerzés engedélyezése során a GVH nem a teljes médiapiacra, hanem az úgynevezett érintett piacokra gyakorolt hatásokat vizsgálja." Azaz hogy az alapítvány például az országos rádiós vagy a megyei napilapok piacán 100 százalékos részesedéssel bír, vagy a hírtelevíziók piacán négyből kettő az övé.

És akkor még nem is beszéltünk a terjesztési, nyomdai szolgáltatási vagy a reklámpiacra gyakorolt hatásra. "Az e piacokon megszerzett erőfölény nagyon is alkalmas arra, hogy álmatlan éjszakákat okozzon a még túlélő versenytársaknak."

A GVH 2004-ben egy ennél kisebb összeolvadási kísérletről mondta ki, hogy túlságosan erős piaci helyzetbe hozta volna a Ringier kiadóvállalatot: a cég a Népszabadságot vette meg, mire a GVH kimondta, hogy "az akkor a Blikket és a Nemzeti Sportot is kiadó Ringier a Népszabadság megszerzésével olyan portfólióhoz jutna, amellyel a reklámozók minden célcsoportot elérhetnek, és ez a piaci részesedéseken túl önmagban is jelentősen erősítette volna a Ringier piaci helyzetét". De ez még a félázsiai MSZP–SZDSZ-kormányzás alatt történt, amikor is a népnyúzás a tetőfokára hágott.

Liszkay Gábor © Máté Péter

A Médiahatóság most azt kellene megvizsgálja, hogy “a független véleményforrások összefonódások utáni szintje is biztosítja a sokszínű tájékozódás jogának érvényesülését a médiatartalom szolgáltatás releváns piacán”. Az RTL emiatt nem szerezhette meg a Centrál Média 30 százalékát 2017-ben. Speciel Mézáros Lőrinc médiabevásárlásai esetében a Médiatanács nem látott ilyen problémát. Az alapítványi portfólió láttán nehéz arra a következtetésre jutni, hogy az nem veszélyezteti a sokszínű tájékozódást, de ennek eldöntése a Médiatanács feladata lenne.

"Mindez persze már nem több, mint hőbörgés és elméleti okoskodás. A hajó elment. Bármiféle európai eljárás esélye minimális, jogorvoslat nincs, és még a túlélők is inkább a túlélésre koncentrálnak, mint hogy nyílt háborúskodásba kezdjenek. Liszkay nyert, már amennyire őt többnek tekintjük, mint a politikai akarat megtestesülése" – zárja blogbejegyzését a Mérték.