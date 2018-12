Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f39e7b2-cc36-46d8-9136-8937c8058a40","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Miután a fél világ – és közte Marvel-hősök is – hamuvá lett, ki marad, hogy megküzdjön Thanosszal az univerzumért?","shortLead":"Miután a fél világ – és közte Marvel-hősök is – hamuvá lett, ki marad, hogy megküzdjön Thanosszal az univerzumért?","id":"20181207_Vegre_Itt_a_Bosszuallok_Vegjatek_elso_trailere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f39e7b2-cc36-46d8-9136-8937c8058a40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba3146ec-5d87-42d0-ba60-7a95f9129eb5","keywords":null,"link":"/kultura/20181207_Vegre_Itt_a_Bosszuallok_Vegjatek_elso_trailere","timestamp":"2018. december. 07. 14:34","title":"Végre! Itt a Bosszúállók: Végjáték első trailere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbf11fb4-34a9-4b61-a660-41e7f1fac95f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2005-ben ígérte be Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, hogy a sürgős esetek 90 százalékához negyedórán belül kiér a mentő, azóta sem sikerült megvalósítani. ","shortLead":"2005-ben ígérte be Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, hogy a sürgős esetek 90 százalékához negyedórán belül kiér a mentő...","id":"20181206_Az_eletveszelyben_levo_fovarosi_betegek_10_szazalekahoz_sem_er_ki_a_mento_15_perc_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbf11fb4-34a9-4b61-a660-41e7f1fac95f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8305498-8ae6-43d5-9001-6e219ef4b845","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Az_eletveszelyben_levo_fovarosi_betegek_10_szazalekahoz_sem_er_ki_a_mento_15_perc_alatt","timestamp":"2018. december. 06. 12:29","title":"Az életveszélyben lévő fővárosi betegek 10 százalékához nem ér ki a mentő időben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4748bbbc-5869-49cf-845f-3f3b328464df","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Itthon maradok, beletemetkezem a munkába, és közben abban reménykedem, hogy semmi, így az Orbán-rezsim sem tart örökké” – mondja Dés.","shortLead":"„Itthon maradok, beletemetkezem a munkába, és közben abban reménykedem, hogy semmi, így az Orbán-rezsim sem tart...","id":"20181206_Des_Laszlo_Az_Orbanrezsim_sem_tart_orokke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4748bbbc-5869-49cf-845f-3f3b328464df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d562f0-ddda-4935-88ab-19be5f908556","keywords":null,"link":"/kultura/20181206_Des_Laszlo_Az_Orbanrezsim_sem_tart_orokke","timestamp":"2018. december. 06. 11:30","title":"Dés László: Az Orbán-rezsim sem tart örökké","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"568c07d6-0482-4cc1-be15-684a3b7eeada","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselő bizonyítottnak látja: Szkopjétől Budapestig magyar állami szervezéssel juthatott el a volt macedón miniszterelnök.","shortLead":"A független képviselő bizonyítottnak látja: Szkopjétől Budapestig magyar állami szervezéssel juthatott el a volt...","id":"20181206_Szel_Bernadett_osszeallt_a_kep_Gruevszkiugyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=568c07d6-0482-4cc1-be15-684a3b7eeada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77007e1c-e5c9-4d99-b025-5f013b269dce","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Szel_Bernadett_osszeallt_a_kep_Gruevszkiugyben","timestamp":"2018. december. 06. 13:15","title":"Szél Bernadett: összeállt a kép Gruevszki-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6581523d-cb9e-4523-b964-e715abad5f44","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lejárt a 2016-ban kötött bérmegállapodás a Mercedes-gyárban, tegnap aláírták az újabbat.","shortLead":"Lejárt a 2016-ban kötött bérmegállapodás a Mercedes-gyárban, tegnap aláírták az újabbat.","id":"20181206_Jelentos_beremelest_harcolhattak_ki_a_kecskemeti_autogyar_dolgozoinak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6581523d-cb9e-4523-b964-e715abad5f44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604505e7-4a41-45cc-bd34-193f80f86c4e","keywords":null,"link":"/kkv/20181206_Jelentos_beremelest_harcolhattak_ki_a_kecskemeti_autogyar_dolgozoinak","timestamp":"2018. december. 06. 11:23","title":"35 százalékos béremelés a kecskeméti Mercedes-gyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b0d637-2884-4a3c-89f5-2a00dbeda694","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A civil szervezetek szerint egyes európai országok „rágalomhadjárata” miatt nem tudják tovább menteni a menekülteket a Földközi-tengerből.","shortLead":"A civil szervezetek szerint egyes európai országok „rágalomhadjárata” miatt nem tudják tovább menteni a menekülteket...","id":"20181207_Kenytelen_volt_felhagyni_tevekenysegevel_az_Aquarius_mentohajo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39b0d637-2884-4a3c-89f5-2a00dbeda694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c4160a-7287-448e-bc2d-8da5f1477a48","keywords":null,"link":"/vilag/20181207_Kenytelen_volt_felhagyni_tevekenysegevel_az_Aquarius_mentohajo","timestamp":"2018. december. 07. 07:35","title":"Kénytelen volt felhagyni tevékenységével az Aquarius mentőhajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"993a5b9b-2d52-4d23-9d3b-204d04745e79","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Focimeccs után kézilabdameccseket is le kell mondani az egyre durvább sárga mellényes demonstrációk miatt. A magyar érdekeltségű meccseket egyelőre nem érintik a lemondások.","shortLead":"Focimeccs után kézilabdameccseket is le kell mondani az egyre durvább sárga mellényes demonstrációk miatt. A magyar...","id":"20181207_Ujabb_meccset_halasztanak_el_a_szunni_nem_akaro_franciaorszagi_tuntetesek_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=993a5b9b-2d52-4d23-9d3b-204d04745e79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ef726a-971e-4443-b70c-7322b1ac6c23","keywords":null,"link":"/sport/20181207_Ujabb_meccset_halasztanak_el_a_szunni_nem_akaro_franciaorszagi_tuntetesek_miatt","timestamp":"2018. december. 07. 18:00","title":"A kézilabda-Eb-nek is betesznek a franciaországi tüntetések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8016ece4-9282-4dfd-9eea-eda6429d11de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olyan, mintha egy akciófilm jelenete lenne.","shortLead":"Olyan, mintha egy akciófilm jelenete lenne.","id":"20181206_kamion_baleset_tuz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8016ece4-9282-4dfd-9eea-eda6429d11de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb0c58fd-bf95-4934-aacf-383cb1b4dc13","keywords":null,"link":"/cegauto/20181206_kamion_baleset_tuz","timestamp":"2018. december. 07. 04:04","title":"Azonnal berobbant a kamion a balesete után - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]