Hadházy felolvashatta a petícióját, de nem biztos benne, hogy le is adják.

A közmédia (és a propaganda) elleni tüntetés végén Hadházy Ákos bejutott az MTVA székházba, ahol egy kamerába nézve felolvashatta petícióját, amit később át is adott az MTVA sajtófőnökének. Nem biztos abban, hogy ezt leadja a közmédia, vagy ha le is adja, utána tesz egy öt perces blokkot a Fidesz véleményéről. A hvg.hu-nak Hadházy felolvasta azt a szöveget, amit bent is.

A tüntetésen azt mondta, ha 1 millióan lennének, mindenki be tudna menni az épületbe, így viszont, hogy csak pár százan vannak, ő teheti meg egyedül. Hadházy beszélt volna szerkesztőkkel is arról, miért csak egy 35 másodperces hírben számoltak be a szombati, rabszolgatörvény elleni tüntetésről, de nem mutatták meg neki, hol dolgoznak a szerkesztők. Azt mondta, még lehet, hogy visszajön, és megkérdezi, hogy pénzért vagy meggyőződésből teszik-e ezt.