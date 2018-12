A vásárlókat elrettentő, vagy legalábbis elbizonytalanító szövegek kerülhetnek rá a homeopátiás készítmények dobozára, de a törvényi szigorítások megrengetni nem fogják a piacot. Úgyhogy máris vannak, akik a kormánynál is sokkal radikálisabban lépnének fel a készítményekkel szemben.

A hatás egyértelmű, csökkenni fog a homeopátiás szerek használata, ha a Parlament elfogadja az egészségügyi törvénycsomagot - mondja Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke. A jogszabálymódosítás után januártól írásban kell tájékoztatni a pácienst homeopátiás gyógyszer ajánlásakor, ám az egyelőre nem világos, pontosan milyen szöveget adnak majd át a betegnek.

Hankó Zoltánnak egészen radikális javaslata van, szerinte

a termék hatásossága nem bizonyított

feliratot, vagy valami ehhez hasonló üzenetet kellene a gyógyszeres dobozokra vagy az írásos tájékoztatóra írni. Úgy látja, a javaslat elfogadása után összehívott szakmai egyeztetéseken ez lehet a közös álláspont. Az Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testülete - melynek az MTA is tagja - tavaly szeptemberben mondta ki,

a homeopátiás készítmények bármilyen állítólagos hatása csak a placebohatással magyarázható, sőt ezen szerek kártékonyak is lehetnek.

A Semjén Zsolt által benyújtott egészségügyi törvényjavaslatban is hasonlóval érvel a törvény előadója, Kásler Miklós Emmi-miniszter:

a homeopátiás készítmények gyógyhatása klinikailag nem bizonyított, így azok alkalmazása veszélyeztetheti a betegek gyógyulásának folyamatát, különösen abban az esetben, ha a hagyományos kezelés a homeopátiás készítmények használata miatt marad el.

Hankó Zoltán szerint a lelkiismeretesen eljáró orvosok és patikusok eddig is elmondták, hogy nem bizonyított a hatákonysága, a törvény innentől kezdve pedig már kötelezővé is teszi ezt. Bár nyáron Rétvári Bence államtitkár még védelmébe vette a homeopátiát, Hankó szerint nem véletlen, hogy az onkológusból lett miniszter szemléletváltást hozott, ugyanis Kásler fokozottan érzékeny lehet erre.

Nagy valószínűséggel sok olyan helyzettel találkozhatott, amikor azért nem kezdték el időben a megfelelő onkológiai kezelést, mert a beteg először nem-konvencionális módszerrel, például homeopátiával próbálta meggyógyítani magát, sokszor egészségügyi szakember közreműködésével.

Megkérdeztük a Magyar Homeopata Orvosi Egyesületet, hogy tagjaik jelenleg milyen tájékoztatást adnak a készítményekről, illetve elképzelhetőnek tartják-e, hogy a szer placebo hatásáról kell tájékoztatniuk a betegeket, ám ezekre a kérdésekre nem kaptunk választ. Az egyesület írásban reagált megkeresésünkre, szerintük egyáltalán nincs szükség szigorításra, ők más tanulmányokra hivatkozva azt állítják, "a szerek hatásosságát számos kutatás igazolja, mellékhatásprofiljuk kedvező, valamint a homeopátiás gyógyszerek gyártását a konvencionális gyógyszerekével azonos előírások garantálják. A homeopátia orvos kezéhez rendelt terápia és orvosi vezetéssel házi gyógymódként is biztonságosan alkalmazható."

© AFP / Garo / Phanie

Hankó Zoltán szerint azért írják elő majd a törvényben a homeopátiás szerekre vonatkozó írásos tájékoztatót, hogy így a beteggel kapcsolatba kerülő egészségügyi szakembernek nagyobb legyen a személyesen megélt és számon kérhető felelőssége. A tájékoztatás elmaradása szabálysértésnek minősül majd, vagyis rendőrségi ügy lesz belőle.

Hogy ez a gyakorlatban is így zajlik-e, vagyis valóban lesznek-e orvosok ellen indított eljárások, arról Hankó azt mondja: “csak azt tudom elképzelni, hogy a szakmai hatóság, a betegjogi képviselő, a beteg (illetve hozzátartozó), esetleg a homeopátiás szer ajánlását követően más egészségügyi szakemberhez kerülő beteg esetén ez a szakember tesz bejelentést, amelynek a kivizsgálása és szankcionálása lesz rendőrségi hatáskör. A gyógyszertárak esetén találkoztam olyan helyzettel, amikor pl. fokozottan ellenőrzött szerek nem jogszerű forgalmazása miatt a hatóság által felderített eset további vizsgálati eljárásába bekapcsolódott a rendőrség."

Egyelőre jósolhatatlan a hatás

Az egyelőre nem világos, hogy a jogszabálymódosítás után a homeopátiás szerek hány százaléka tűnhet el a piacról. A törvénymódosító csomag korábbi szövegváltozata alapján ugyanis valószínűsíthető volt, hogy lesznek ilyenek. Az eredeti módosítás úgy szólt, hogy az uniós csatlakozás előtt engedélyezett, terápiás javallattal rendelkező homeopátiás gyógyszerek 2020-tól csak akkor forgalmazhatók, ha megfelelnek a vonatkozó európai parlamenti és tanácsi irányelveknek, valamint az az alapján hozott magyar jogszabályoknak.

© AFP / Garo / phane

a javaslat egyértelművé teszi, hogy nem a piacon már jelenlévő, a forgalmazás során a biztonságos alkalmazhatóság tekintetében meg nem kérdőjeleződött homeopátiás termékek indokolatlan piaci korlátozása a cél.

A parlamenti törvényalkotási bizottság a forgalmazható kifejezést cseréli le arra, hogy "", ami újabb fejtörést okoz az érintetteknek, akik egyelőre nem tudják megbecsülni a hatást. A homeopátiás készítményeket gyártó Boiron Ktf. azt válaszolta, a törvény elfogadása illetve szakmai egyeztetések után tudják megmondani, hány termék tűnhet el a piacról.

Megkeresésünkre az Országos Gyógyszerészeti Intézet azt írta, az uniós csatlakozás előtt 41 szert hoztak forgalomba, ami az engedéllyel rendelkező szerek 1 százaléka. Az OGYÉI elmondta azt is, mit vizsgálnak egy homeopátiás szernél:

az engedélyezett homeopátiás készítmények túlnyomó többsége esetén a gyógyszerhatóságoknak - így az OGYÉI-nek is - e termékek hatásosságát nem, csak a homeopátiás használatukra vonatkozó szakirodalmi igazolást kell vizsgálniuk.

Feladatuk elsősorban annak biztosítása, hogy a forgalomba kerülő szerek megfelelő minőségűek és

igazoltan ártalmatlanok legyenek,

illetve egyértelműen fel legyen tüntetve, hogy homeopátiás termékről van szó.

Lépnének radikálisabban is

Ugyan Horváth Ildikó egészségügyi államtitkár szerint a törvénymódosítás után nem lehet majd gyógyszernek hívni a homeopátiás szereket, ezt a javaslatból nem tudtuk kiolvasni (nem beszélve arról, hogy ott a homeopátiás gyógyszer kifejezés szerepel). Hankó Zoltán is azt mondja, a törvény elfogadása után jogilag a homeopátiás szer továbbra is gyógyszer elnevezéssel fut, és patikában is meg lehet venni.

© AFP / Jean-Christophe Verhaegen

szakmaiatlan és nehezen összeegyeztethető, ha ugyanabban az értékesítési folyamatban egyszerre árulnak gyógyszert - amelynek a hatása bizonyított - és homeopátiás készítményt.

A homeopátiás szerek forgalmazását ma Magyarországon megtiltani nem lehet, mert ahhoz az uniós szabályokon kellene változtatni, de szerinte

A jelenlegi gyakorlat ez, és a törvénymódosítás után is ez marad.

Azt mondja, alternatív (vagyis a bizonyítékokon alapuló gyógyszert kiváltó) medicinaként nem szabadna engedni a homeopátiát, csak kiegészítésként, szakszóval komplementer medicinaként.

A jogszabály csak arra tesz kísérletet, hogy racionálisabb mederbe terelje a kérdést. Elindultunk azon az úton, hogy a három kategória között markánsabb különbséget tegyünk. Az irány jó, a mozgástér az uniós szabályok miatt nem nagy.

Komáromi Zoltán háziorvosnak - korábbi Együtt-politikusnak - egészen radikális javaslatai vannak: a homeopátiás szereket kivenné a gyógyszerek közül, az OEP által finanszírozott gyógyszereket áruló patikákból is száműzné azokat, ahogy a homeopátiás orvosokat is csak magánrendelőben hagyná dolgozni. Megkérdeztük az Emberi Erőforrások Minisztériumát, terveznek-e további változtatásokat, de nem kaptunk választ.

Ez egy vallás, ami hatalmas üzlet is

- mondja Komáromi.

44 százalék hisz benne

Az EU-ban egymilliárd eurós volt a homeopátiás szerek forgalma 2015-ben, ami a hagyományos gyógyszerekéhez képest szinte semmi, ám az már sokatmondó, hogy a homeopátiás szerek teszik ki a vény nélkül kapható gyógyszerek forgalmának a 7 százalékát, az ezekből származó bevétel évről évre 6 százalékkal nő Európában.

© AFP / Burger

44 százaléka hisz abban, hogy a homeopátia hasznos gyógymód,

Magyarországon a lakosság 2-4 százaléka használhat homeopátiás készítményt (a rekorderek az unióban a franciák, az osztrákok és a németek, náluk 11-13 százalék ez az arány), azonban sokkal többen gondolják azt, hogy a szer hatásos. A Medián 2017. novemberi felmérése szerint a magyarok

bár csaknem ennyien vannak, akik sarlatánságnak tartják. A diplomások körében a legnépszerűbb a szer. Ami igazán érdekessé teszi a számokat az az, hogy a felmérésre két hónappal azután került sor, hogy az európai akadémiák kimondták, a szereknek csak placebo hatásuk van. Éppen ezért tűnt szkeptikusnak a törvénymódosítás hatásait illetően a Magyar Orvosi Kamara elnöke, Éger István. Szerinte tájékoztató kampányra volna szükség, hiszen "az emberek arra költik a pénzüket, amire akarják."

Ez ennél eggyel bonyolultabb is lehet: Komáromi Zoltán szerint ugyanis a homeopátiás szerek miatt késve indított gyógyítás többe is kerülhet az államnak, vagyis a beteg nem csak a saját pénzével játszik. Mandl József, az Egészségügyi Tudományos Tanács elnöke, az MTA rendes tagja támogatja a jogszabályváltoztatást, és nem ért egyet azzal, hogy a tájékoztató kampány elég lenne.

Az MTA Orvosi Tudományok Osztályának tagjai 2015-ben egyöntetűen támogatták a Svéd Királyi Tudományos Akadémia kezdeményezését, amely szerint meg kell változtatni a homeopátiás készítményekre vonatkozó európai jogi szabályozást, miután a szerek hatásosságára a bizonyítékokon alapuló orvoslás szerint nem találtak adatot.

A privilegizált helyzetet mi sem tartjuk semmilyen szempontból indokoltnak

– tette hozzá Mandl, kiemelve, hogy 2015-ben azt is kimondták, a homeopátiát nem tekintik komplementer eljárásnak.

Mivel ez egyben hatalmas üzlet is, a gyógyszerész társadalom egy kisebb része nem örül ennek, hiszen ellenérdekelt az, aki abból él, hogy ilyen szereket forgalmaz.

Nem betiltatni akarják a homeopátiás szereket, csak azt akarják elérni, hogy ne vezessék félre a lakosságot azzal, hogy ezek is gyógyszerek. Egy új gyógyszer kifejlesztése átlagosan egy milliárd dollárba kerül, a homeopátiás szerek bevezetésének költsége ennek csak töredéke.