[{"available":true,"c_guid":"517f23c8-d238-4101-8b32-073457724348","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A gondok azt jelezhetik, hogy a kínai államnak további intézkedéseket kell tennie a gazdaság élénkítésére.","shortLead":"A gondok azt jelezhetik, hogy a kínai államnak további intézkedéseket kell tennie a gazdaság élénkítésére.","id":"20181209_Mintha_megtorpant_volna_a_kinai_gazdasagi_csoda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=517f23c8-d238-4101-8b32-073457724348&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc9387f2-f038-4e83-b6f1-35351b224e31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181209_Mintha_megtorpant_volna_a_kinai_gazdasagi_csoda","timestamp":"2018. december. 09. 18:24","title":"Mintha megtorpant volna a kínai gazdasági csoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fb9d09b-d889-45c0-86f9-50bb17bb4cfc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ismét napirendre kerül az európai uniós vezetők e heti csúcsértekezletén az Egyesült Királyság kiválásának ügye, de a brit EU-tagság megszűnésének feltételeit rögzítő szerződésről nem nyithatók újra a tárgyalások – közölte Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke hétfő este.","shortLead":"Ismét napirendre kerül az európai uniós vezetők e heti csúcsértekezletén az Egyesült Királyság kiválásának ügye, de...","id":"20181210_donald_tusk_brexit_ujratargyalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fb9d09b-d889-45c0-86f9-50bb17bb4cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ec3eb9a-3a57-451c-84f6-e5f886eedbc1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181210_donald_tusk_brexit_ujratargyalas","timestamp":"2018. december. 10. 19:42","title":"Tusk: Nem lehet újratárgyalni a Brexit-megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A munkaidő-beosztás önkéntes megváltoztatásáról szóló törvény a munkások érdekét szolgálja – mondta Orbán Viktor miniszterelnök.","shortLead":"A munkaidő-beosztás önkéntes megváltoztatásáról szóló törvény a munkások érdekét szolgálja – mondta Orbán Viktor...","id":"20181211_Orban_megszolalt_a_rabszolgatorvenyrol_Nincs_igazuk_a_szakszervezeteknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cb9928f-5566-420d-a706-99a6d9974c60","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Orban_megszolalt_a_rabszolgatorvenyrol_Nincs_igazuk_a_szakszervezeteknek","timestamp":"2018. december. 11. 11:16","title":"Orbán megszólalt a „rabszolgatörvényről”: Nincs igazuk a szakszervezeteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fba0e0c-2a6a-460f-acbd-e08c04a21376","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jövő januártól érdemes figyelni az árakat.","shortLead":"Jövő januártól érdemes figyelni az árakat.","id":"20181210_Nem_biztos_hogy_az_alacsonyabb_afa_miatt_olcsobb_lesz_a_tej","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fba0e0c-2a6a-460f-acbd-e08c04a21376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"791a964b-9300-461e-93be-3c403c6fd440","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181210_Nem_biztos_hogy_az_alacsonyabb_afa_miatt_olcsobb_lesz_a_tej","timestamp":"2018. december. 10. 09:47","title":"Nem biztos, hogy az alacsonyabb áfa miatt olcsóbb lesz a tej","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"708b090f-d35c-4bfa-984f-34f10030f4bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Net Guard nevű eszköz dizájntervével állt elő hat diák a kínai Kuangtungi Műszaki Főiskolán. A látottak alapján nem is lenne nehéz megvalósítani az ötletet.","shortLead":"A Net Guard nevű eszköz dizájntervével állt elő hat diák a kínai Kuangtungi Műszaki Főiskolán. A látottak alapján nem...","id":"20181210_eletmento_dron_eletmentes_net_guard","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=708b090f-d35c-4bfa-984f-34f10030f4bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3b57a4c-94f5-404c-b150-4eb09eab98a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181210_eletmento_dron_eletmentes_net_guard","timestamp":"2018. december. 10. 15:03","title":"Sokak életét menthetné meg a drón, amit egy kínai diákcsapat tervezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a565f1f-e8ef-4730-95c9-148e276a9f5e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mostantól csak azok viselhetnek ilyet, akik építkezésen dolgoznak, mások nem is vásárolhatnak belőle.","shortLead":"Mostantól csak azok viselhetnek ilyet, akik építkezésen dolgoznak, mások nem is vásárolhatnak belőle.","id":"20181211_A_francia_tuntetesek_miatt_szigorit_a_lathatosagi_mellenyek_kereskedelmen_Egyiptom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a565f1f-e8ef-4730-95c9-148e276a9f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7dd4c2-3068-4a2d-9628-3a9f25999b0c","keywords":null,"link":"/vilag/20181211_A_francia_tuntetesek_miatt_szigorit_a_lathatosagi_mellenyek_kereskedelmen_Egyiptom","timestamp":"2018. december. 11. 13:05","title":"A francia tüntetések miatt szigorít a láthatósági mellények kereskedelmén Egyiptom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43dc3b43-d916-474b-9dfe-dd36a7d20e97","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Egész évben számos rendezvénnyel és kiállítással ünnepli 1368-as alapításának 650. évfordulóját az Osztrák Nemzeti Könyvtár az idén. November 10-én, két nappal a köztársaság kikiáltásának centenáriuma előtt pedig megnyílik a könyvtár legújabb társintézménye, a Haus der Geschichte Österreich (Ausztria Történetének Háza). ","shortLead":"Egész évben számos rendezvénnyel és kiállítással ünnepli 1368-as alapításának 650. évfordulóját az Osztrák Nemzeti...","id":"20181210_A_tudas_kincstara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43dc3b43-d916-474b-9dfe-dd36a7d20e97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afe3899e-95ff-4e22-b158-db7fa730acb0","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20181210_A_tudas_kincstara","timestamp":"2018. december. 10. 17:47","title":"A tudás kincstára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c87bd2-d0c7-4dc9-a64b-d520e87eef3c","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A magyar közélet idei egyik legintenzívebb hete van mögöttünk. A CEU Bécsbe költözik, egyetlen masszív tömbbé állt össze a fideszes média, a kormány pénzelvonással büntetné az MTA-t, miközben 400 órára emelnék a túlórát. Ez a hvg.hu heti belpolitikai összefoglalója.","shortLead":"A magyar közélet idei egyik legintenzívebb hete van mögöttünk. A CEU Bécsbe költözik, egyetlen masszív tömbbé állt...","id":"20181209_Mindent_felfalna_a_gomboc_egyetemet_sajtot_munkasokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90c87bd2-d0c7-4dc9-a64b-d520e87eef3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e7f2e8e-1356-4a9d-ba69-c5bf8e1305c3","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_Mindent_felfalna_a_gomboc_egyetemet_sajtot_munkasokat","timestamp":"2018. december. 09. 17:30","title":"Mindent felfal a gömböc: egyetemet, sajtót, munkásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]