[{"available":true,"c_guid":"808d73eb-2b72-4156-be53-9eff18a349e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vasárnap este közvetítette élőben a MrDeadMoth nevű felhasználó, ahogy a Fortnite-tal játszik, majd miután összeveszett a feleségével, megütötte őt.","shortLead":"Vasárnap este közvetítette élőben a MrDeadMoth nevű felhasználó, ahogy a Fortnite-tal játszik, majd miután összeveszett...","id":"20181211_fortnite_bantalmazas_stream_mrdeadmoth","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=808d73eb-2b72-4156-be53-9eff18a349e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6615e792-ffd6-42d8-be9d-fe1a5d913a83","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_fortnite_bantalmazas_stream_mrdeadmoth","timestamp":"2018. december. 11. 11:33","title":"Élő közvetítésben pofozta fel feleségét a Fortnite-játékos, letartóztatták a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae071529-64c2-4ff2-949e-098095652e75","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyon nagy bajba kerülhet a világ harmadik legnagyobb gazdasága a jelenlegi demográfiai trendek miatt.","shortLead":"Nagyon nagy bajba kerülhet a világ harmadik legnagyobb gazdasága a jelenlegi demográfiai trendek miatt.","id":"20181210_Az_IMF_belenyulna_a_japan_csaladok_eletebe_es_az_orszag_hagyomanyaiba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae071529-64c2-4ff2-949e-098095652e75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d828a48-79c1-4d0f-bf59-54efa00ebfd7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181210_Az_IMF_belenyulna_a_japan_csaladok_eletebe_es_az_orszag_hagyomanyaiba","timestamp":"2018. december. 10. 10:38","title":"Az IMF belenyúlna a japán családok életébe és az ország hagyományaiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9e19e6b-ce97-4b88-b73b-905a9fd648f8","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Több mint 1500 műtárgy került elő a szeptemberben teljesen kiégett brazil Nemzeti Múzeum romjai közül.","shortLead":"Több mint 1500 műtárgy került elő a szeptemberben teljesen kiégett brazil Nemzeti Múzeum romjai közül.","id":"20181211_Tuleltek_a_pusztito_tuzet_tobb_mint_1500_mutargyat_talaltak_a_romok_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9e19e6b-ce97-4b88-b73b-905a9fd648f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3868d8d1-96d1-4aa2-8e00-0370947ba65c","keywords":null,"link":"/kultura/20181211_Tuleltek_a_pusztito_tuzet_tobb_mint_1500_mutargyat_talaltak_a_romok_kozott","timestamp":"2018. december. 11. 11:49","title":"Túlélték a pusztító tüzet: több mint 1500 műtárgyat találtak a romok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit parlament akár dönthet úgy is, hogy visszavonja a kilépési szándékot – mondta ki a bíróság. ","shortLead":"A brit parlament akár dönthet úgy is, hogy visszavonja a kilépési szándékot – mondta ki a bíróság. ","id":"20181210_Megadta_a_lehetoseget_a_Brexitbol_kihatralasra_az_EU_Birosaga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fef9b80-3e69-4783-8ee3-ebd7b099e3b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181210_Megadta_a_lehetoseget_a_Brexitbol_kihatralasra_az_EU_Birosaga","timestamp":"2018. december. 10. 09:35","title":"Megadta a lehetőséget a Brexitből kihátrálásra az EU Bírósága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0de4d4e1-e15a-4f43-afaf-d71cf91f6091","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megkezdődött a Vlagyimir Putyin orosz államfő által beharangozott szuperfegyverek hadrendbe állítása: a napokban a Pereszvet nevű lézereszközt már eljuttatták a csapatokhoz, és néhány hónapon belül megérkezhetnek a hangsebesség többszörösével száguldó manőverező robotgépek, illetve rakéták is. Ezek ellen az USA sem tud védekezni.\r

