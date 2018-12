Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92419776-a74d-4605-94af-b7f510ab468c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint 370 kirakatablakban dolgoznak hiányos öltözékben a nők, Femke Halsema, Amszterdam első polgármestere – korábban a zöld párt vezetője - szerint azonban ez nem illik egy modern város arculatához.","shortLead":"Több mint 370 kirakatablakban dolgoznak hiányos öltözékben a nők, Femke Halsema, Amszterdam első polgármestere –...","id":"20181211_Kipecezte_a_piros_lampas_negyedet_Amszterdam_elso_noi_polgamestere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92419776-a74d-4605-94af-b7f510ab468c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b62ea5e9-bf0d-4389-a1a1-60799cf19451","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_Kipecezte_a_piros_lampas_negyedet_Amszterdam_elso_noi_polgamestere","timestamp":"2018. december. 11. 10:30","title":"Kipécézte a piros lámpás negyedet Amszterdam első női polgámestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef3362ee-8fcb-4c97-89fc-bf11f91d13c1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kínai cég vezérigazgatóját az Irán elleni szankciók megsértésével vádolják.","shortLead":"A kínai cég vezérigazgatóját az Irán elleni szankciók megsértésével vádolják.","id":"20181209_Huaweiugy_Kina_az_igazgato_szabadon_bocsatasat_koveteli","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef3362ee-8fcb-4c97-89fc-bf11f91d13c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45f5b850-c71c-4c1b-ae11-37e9d97d5e55","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181209_Huaweiugy_Kina_az_igazgato_szabadon_bocsatasat_koveteli","timestamp":"2018. december. 09. 17:29","title":"Huawei-ügy: Kína az igazgató szabadon bocsátását követeli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12822966-4a80-4d8a-8f1e-19e9c08cac66","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Daniel Craighez csatlakozhat a Bond-franchise legújabb darabjában.","shortLead":"Daniel Craighez csatlakozhat a Bond-franchise legújabb darabjában.","id":"20181209_Rami_Malek_lehet_az_uj_James_Bond_fogonosza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12822966-4a80-4d8a-8f1e-19e9c08cac66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23890d29-8c95-43db-98bc-4d62fc444fd8","keywords":null,"link":"/kultura/20181209_Rami_Malek_lehet_az_uj_James_Bond_fogonosza","timestamp":"2018. december. 09. 11:20","title":"Rami Malek lehet az új James Bond főgonosza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét Brüsszelben mondott érdekes dolgokat Szijjártó Péter. ","shortLead":"Ismét Brüsszelben mondott érdekes dolgokat Szijjártó Péter. ","id":"20181210_Szijjarto_Magyarorszag_olyan_EUt_akar_ahol_a_karacsony_karacsony_marad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3357efe0-794e-44c6-adac-6e5d2b163b4a","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Szijjarto_Magyarorszag_olyan_EUt_akar_ahol_a_karacsony_karacsony_marad","timestamp":"2018. december. 10. 18:09","title":"Szijjártó: Magyarország olyan EU-t akar, ahol a karácsony karácsony marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"910eb7b7-e156-4480-ba6b-3c4f558df3c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mivel a távol-keleti játékgyártókkal dollárban számolnak el a forgalmazók, a hosszabb távon jósolt 250 forintos árfolyam esetén 10-15 százalékkal is olcsóbbak lehetnek Magyarországon a játékok – állítja a Formatex ügyvezetője.","shortLead":"Mivel a távol-keleti játékgyártókkal dollárban számolnak el a forgalmazók, a hosszabb távon jósolt 250 forintos...","id":"20181210_Olcsobbak_lesznek_a_jatekok_es_nem_az_akciok_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=910eb7b7-e156-4480-ba6b-3c4f558df3c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a042eb-d3d0-4507-bf18-c8c98a218844","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181210_Olcsobbak_lesznek_a_jatekok_es_nem_az_akciok_miatt","timestamp":"2018. december. 10. 09:16","title":"Olcsóbbak lesznek a játékok, és nem az akciók miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a03f0e8-d656-49f4-a087-13ebdcf5a458","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyilvánosságban üzenget egymásnak Pokorni Zoltán és Palkovics László, előbbi a Fidesz egykori, utóbbi a jelenlegi minisztere. Összeszólalkoztak az oktatáson.","shortLead":"A nyilvánosságban üzenget egymásnak Pokorni Zoltán és Palkovics László, előbbi a Fidesz egykori, utóbbi a jelenlegi...","id":"20181211_Palkovics_visszaszolt_Pokorninak_oktatasugyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a03f0e8-d656-49f4-a087-13ebdcf5a458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"952cb1f4-4c90-4afb-afc1-47fc367351f6","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Palkovics_visszaszolt_Pokorninak_oktatasugyben","timestamp":"2018. december. 11. 10:36","title":"Palkovics visszaszólt Pokorninak oktatásügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c09b902-1389-4eae-9832-3f09568cd308","c_author":"","category":"sport","description":"A magyar válogatott szerdán a románokkal találkozik, és továbbra is van esélye a továbbjutásra. ","shortLead":"A magyar válogatott szerdán a románokkal találkozik, és továbbra is van esélye a továbbjutásra. ","id":"20181209_Kezilabda_magyar_siker_Nancyban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c09b902-1389-4eae-9832-3f09568cd308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7131c62-b685-4038-a34c-2e20654802ef","keywords":null,"link":"/sport/20181209_Kezilabda_magyar_siker_Nancyban","timestamp":"2018. december. 09. 16:50","title":"Kézilabda: magyar siker Nancyban!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0d4e85-c9ef-47ee-ba44-e1802123e701","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A válsággal küszködő Európai Unió demokráciadeficittel néz szembe – állapítja meg az a kiáltvány, melyet 50 közgazdász, politikus és környezetvédő írt alá, és amely fordulatot szeretne elérni Európában. ","shortLead":"A válsággal küszködő Európai Unió demokráciadeficittel néz szembe – állapítja meg az a kiáltvány, melyet 50 közgazdász...","id":"20181210_Fizessenek_a_gazdagok_Az_50ek_haduzenete_az_europai_liberalis_gazdasagpolitikanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f0d4e85-c9ef-47ee-ba44-e1802123e701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b874d930-6f79-4d5c-93c0-a41501fd956c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181210_Fizessenek_a_gazdagok_Az_50ek_haduzenete_az_europai_liberalis_gazdasagpolitikanak","timestamp":"2018. december. 10. 11:16","title":"Fizessenek a gazdagok! Az 50-ek hadüzenete az európai liberális gazdaságpolitikának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]