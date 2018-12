Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa23f24f-cd9a-4e18-a643-f67aa6ef53d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szent István-bazilika előtti vásár dobogós lett egy internetes szavazáson.","shortLead":"A Szent István-bazilika előtti vásár dobogós lett egy internetes szavazáson.","id":"20181210_karacsonyi_vasar_szent_istvan_bazilika_szavazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa23f24f-cd9a-4e18-a643-f67aa6ef53d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a4e6fd9-d1f6-4925-8a69-5069d162b93b","keywords":null,"link":"/elet/20181210_karacsonyi_vasar_szent_istvan_bazilika_szavazas","timestamp":"2018. december. 10. 20:15","title":"Magyar is van Európa legjobb karácsonyi vásárai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"246790a3-12aa-45c6-8a56-2c2de216c1d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hidegörvény érkezik észak felől, ez határozza meg a következő napok időjárását az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint.","shortLead":"Hidegörvény érkezik észak felől, ez határozza meg a következő napok időjárását az Országos Meteorológiai Szolgálat...","id":"20181210_jon_a_hideg_havat_is_hoz_magaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=246790a3-12aa-45c6-8a56-2c2de216c1d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b25de694-7e32-46d1-a64e-45eb4deefb55","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_jon_a_hideg_havat_is_hoz_magaval","timestamp":"2018. december. 10. 19:27","title":"Jön a hideg, havat is hoz magával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5896ff7b-75b4-4f7c-b0aa-a4131560249a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azok járhatnak rosszul, akik több mint 8 millió forint hitelt vettek fel, hosszú türelmi idővel. ","shortLead":"Azok járhatnak rosszul, akik több mint 8 millió forint hitelt vettek fel, hosszú türelmi idővel. ","id":"20181211_Szechenyi_Hitelszovetseg_300_ezer_szerzodes_dolhet_be_ha_bekemenyitenek_a_bankok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5896ff7b-75b4-4f7c-b0aa-a4131560249a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a4e20e-f6a9-47a3-8454-b76f8a8a0284","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_Szechenyi_Hitelszovetseg_300_ezer_szerzodes_dolhet_be_ha_bekemenyitenek_a_bankok","timestamp":"2018. december. 11. 16:41","title":"Széchenyi Hitelszövetség: 300 ezer szerződés dőlhet be, ha bekeményítenek a bankok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc4db4d9-2a69-4178-ae36-dd2ce4344ecb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sok helyen a több tízezer forintos pluszpénz és az útiköltség-térítés sem segít.","shortLead":"Sok helyen a több tízezer forintos pluszpénz és az útiköltség-térítés sem segít.","id":"20181211_Tobb_mint_300_ovono_hianyzik_a_rendszerbol_szolgalati_lakassal_sem_lehet_oket_odacsabitani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc4db4d9-2a69-4178-ae36-dd2ce4344ecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aa05d2d-a50f-42c4-b05a-5383253a4cac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_Tobb_mint_300_ovono_hianyzik_a_rendszerbol_szolgalati_lakassal_sem_lehet_oket_odacsabitani","timestamp":"2018. december. 11. 09:24","title":"Több mint 300 óvónő hiányzik a rendszerből, szolgálati lakással sem lehet őket odacsábítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab638f0-7c16-468a-8fec-a0e5ee9d7486","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sussex hercegnője képtelen arra, hogy ne keltsen feltűnést.","shortLead":"Sussex hercegnője képtelen arra, hogy ne keltsen feltűnést.","id":"20181212_Mindenki_Meghan_Markle_koromlakkjarol_beszel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aab638f0-7c16-468a-8fec-a0e5ee9d7486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6645a2b1-eb71-4792-86dc-bbd57e3ff1bf","keywords":null,"link":"/elet/20181212_Mindenki_Meghan_Markle_koromlakkjarol_beszel","timestamp":"2018. december. 12. 09:51","title":"Mindenki Meghan Markle körömlakkjáról beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a47683-be7f-41e1-8589-7451fff85af2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tíz év után újra egy dalban a hazai MC-szcéna java, hogy elkészítse a hatályos raphimuszt. A klip a hvg.hu-n már látható is.



","shortLead":"Tíz év után újra egy dalban a hazai MC-szcéna java, hogy elkészítse a hatályos raphimuszt. A klip a hvg.hu-n már...","id":"20181210_Az_Animal_Cannibals_ujra_osszehozta_a_rapszovetkezetet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37a47683-be7f-41e1-8589-7451fff85af2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e0dd511-49a1-41c3-b313-ecc3be081215","keywords":null,"link":"/kultura/20181210_Az_Animal_Cannibals_ujra_osszehozta_a_rapszovetkezetet","timestamp":"2018. december. 11. 13:00","title":"Az Animal Cannibals újra összehozta a rapszövetkezetet - klippremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e833548-0c54-4659-9ccf-6e58d854831e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181212_Ader_gyorsan_elhagyta_a_Parlamentet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e833548-0c54-4659-9ccf-6e58d854831e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1bbbb53-d3f6-4bc3-ab2f-22c73335596d","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Ader_gyorsan_elhagyta_a_Parlamentet","timestamp":"2018. december. 12. 13:14","title":"Botrány a Parlamentben: Áder gyorsan elhagyta az üléstermet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ba8705-4454-4fc7-bfd4-2b92c2cbcd79","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy új tanulmány szerint vannak sokkal egyszerűbb módjai is annak, hogy karbantartsuk az agyunkat.","shortLead":"Egy új tanulmány szerint vannak sokkal egyszerűbb módjai is annak, hogy karbantartsuk az agyunkat.","id":"20181211_Nem_ved_meg_a_demenciatol_a_keresztrejtveny_vagy_a_sudoku","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4ba8705-4454-4fc7-bfd4-2b92c2cbcd79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fcaa86d-262b-4852-bf3d-08c7da59c46f","keywords":null,"link":"/elet/20181211_Nem_ved_meg_a_demenciatol_a_keresztrejtveny_vagy_a_sudoku","timestamp":"2018. december. 11. 10:36","title":"Nem véd meg a demenciától a keresztrejtvény vagy a sudoku","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]