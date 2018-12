Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ead52509-7ad5-46d2-8310-1d8177861853","c_author":"Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Így üzennek a kormányfőnek - levélben és szóban - a CEU polgárai. Videó","shortLead":"Így üzennek a kormányfőnek - levélben és szóban - a CEU polgárai. Videó","id":"20181210_Video_Halld_meg_a_hangunk_Orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ead52509-7ad5-46d2-8310-1d8177861853&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c747e8e-5ce6-4394-a91b-9d1bd08c575b","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Video_Halld_meg_a_hangunk_Orban","timestamp":"2018. december. 10. 17:15","title":"Videó: Halld meg a hangunk, Orbán!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bf2e78e-ba10-4392-95c8-ed2185c8dab0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Nemzeti Választási Bizottság elutasította a Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő által benyújtott népszavazási kérdéseket. ","shortLead":"A Nemzeti Választási Bizottság elutasította a Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő által benyújtott...","id":"20181211_A_gyuloletkampanyt_nepszavazassal_nem_lehet_megallitani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bf2e78e-ba10-4392-95c8-ed2185c8dab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7e089ea-75e2-41ee-878c-64a19ac5e5ac","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_A_gyuloletkampanyt_nepszavazassal_nem_lehet_megallitani","timestamp":"2018. december. 11. 20:13","title":"A kormányzati gyűlöletkampányt népszavazással nem lehet megállítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80c81d38-d356-4ebf-9cb0-b86ce7a2befb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181211_Gollamkent_medital_Theresa_May_a_Brexitrol_egy_parodiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80c81d38-d356-4ebf-9cb0-b86ce7a2befb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"462cc3d2-9c28-45e1-aca6-c68129d023d5","keywords":null,"link":"/kultura/20181211_Gollamkent_medital_Theresa_May_a_Brexitrol_egy_parodiaban","timestamp":"2018. december. 11. 10:01","title":"Gollamként meditál Theresa May a Brexitről egy paródiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0217cd97-f803-46b1-b0e3-820584591031","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ egyik legismertebb szervezete, a NASA sem tétlenkedik, ha egy szuperhős élete forog kockán. ","shortLead":"A világ egyik legismertebb szervezete, a NASA sem tétlenkedik, ha egy szuperhős élete forog kockán. ","id":"20181211_avengers_endgame_nasa_tony_stark","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0217cd97-f803-46b1-b0e3-820584591031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b67153-dc8c-44ce-bb9a-dbab67a41219","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_avengers_endgame_nasa_tony_stark","timestamp":"2018. december. 11. 20:03","title":"A NASA is \"besegít\", hogy megtalálják Tony Starkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a550d00e-27bc-45b9-a556-9b0349eab531","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kékvérű brit gyártó érkezőben lévős hiperautójának hangja leginkább a korábbi F1-es torpedók hangjához hasonlítható.","shortLead":"A kékvérű brit gyártó érkezőben lévős hiperautójának hangja leginkább a korábbi F1-es torpedók hangjához hasonlítható.","id":"20181212_mernoki_remekmu_igy_visit_az_aston_martin_elkepeszto_v12es_motorja__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a550d00e-27bc-45b9-a556-9b0349eab531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad73d9a0-64c7-4316-a03a-4203d8139618","keywords":null,"link":"/cegauto/20181212_mernoki_remekmu_igy_visit_az_aston_martin_elkepeszto_v12es_motorja__video","timestamp":"2018. december. 12. 08:21","title":"Mérnöki remekmű: így visít az Aston Martin elképesztő új V12-es motorja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08e3b9d8-70ed-45d0-8e42-07f117526f60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rabszolgatörvény megszavazását akadályozta volna az ellenzék, de a Fidesz lesöpörte a javaslatot, hatalmas a hangzavar a Parlamentben, egy képviselőt kizárt Kövér. Többeknek büntetést ígért.","shortLead":"A rabszolgatörvény megszavazását akadályozta volna az ellenzék, de a Fidesz lesöpörte a javaslatot, hatalmas...","id":"20181210_parlament_napirend_ellenzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08e3b9d8-70ed-45d0-8e42-07f117526f60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e61b9433-efb8-47cd-906e-fddbfc668377","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_parlament_napirend_ellenzek","timestamp":"2018. december. 10. 14:52","title":"Folyamatos füttyögés és bekiabálás volt a parlamentben, az ellenzék kivonult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc7147cd-007f-45ba-95c0-f864545c8b08","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Így döntött a parlament.","shortLead":"Így döntött a parlament.","id":"20181212_Elvehetik_a_lopott_fat_hogy_odaadjak_a_raszoruloknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc7147cd-007f-45ba-95c0-f864545c8b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09bbb436-e931-49ed-8f9c-9598d6222803","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181212_Elvehetik_a_lopott_fat_hogy_odaadjak_a_raszoruloknak","timestamp":"2018. december. 12. 11:50","title":"Elvehetik a lopott fát, hogy odaadják a rászorulóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ffaab9d-12b7-4786-80e6-cb4e4d35a0dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google közösségi szolgáltatásáról még októberben derült ki, hogy komoly adatbiztonsági rés tátongott a rendszerében. Egy új felfedezés most ennél is sokkal nagyobb problémát tárt fel. ","shortLead":"A Google közösségi szolgáltatásáról még októberben derült ki, hogy komoly adatbiztonsági rés tátongott a rendszerében...","id":"20181210_google_plusz_adatszivargas_szemelyes_adatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ffaab9d-12b7-4786-80e6-cb4e4d35a0dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec7054ff-3321-4703-ac30-e73fed58b3ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20181210_google_plusz_adatszivargas_szemelyes_adatok","timestamp":"2018. december. 10. 20:03","title":"Akkora rés tátongott a Google+-on, hogy kikerült 52 000 000 felhasználó személyes adata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]