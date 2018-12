Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff3d5f4e-fbd3-4921-9f74-564032bc3b78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor szerzetesei meglepő adventi Youtube-listát tettek közzé.","shortLead":"A bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor szerzetesei meglepő adventi Youtube-listát tettek közzé.","id":"20181212_Bences_szerzetesek_rockzenei_valogatassal_varjak_a_karacsonyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff3d5f4e-fbd3-4921-9f74-564032bc3b78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bbc8c48-d564-48f1-aa8a-136cccc99e67","keywords":null,"link":"/elet/20181212_Bences_szerzetesek_rockzenei_valogatassal_varjak_a_karacsonyt","timestamp":"2018. december. 12. 10:54","title":"Bencés szerzetesek rockzenei válogatással várják a karácsonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9beb64d7-36c1-432f-ab44-b9bf44ecb433","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Különböző fegyvereket, lőszereket foglaltak le Biatorbágyon egy házban. ","shortLead":"Különböző fegyvereket, lőszereket foglaltak le Biatorbágyon egy házban. ","id":"20181212_Kisebb_fegyverarzenalt_talalt_a_TEK_egy_biatorbagyi_hazban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9beb64d7-36c1-432f-ab44-b9bf44ecb433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8709d59-0e09-42b6-8248-acd4b05149d7","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Kisebb_fegyverarzenalt_talalt_a_TEK_egy_biatorbagyi_hazban","timestamp":"2018. december. 12. 10:30","title":"Kisebb fegyverarzenált talált a TEK egy biatorbágyi házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf22426b-e59b-4286-b66c-203c35f7a666","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Kiadta az idei évre vonatkozó magyar és külföldi keresési toplistáját a Google. Élen a választások, Avicii halála és a frankfurti leves. Sokakat érdekelt még a Való Világ, továbbá Meghan Markle menyegzője is. ","shortLead":"Kiadta az idei évre vonatkozó magyar és külföldi keresési toplistáját a Google. Élen a választások, Avicii halála és...","id":"20181212_google_kereses_trendek_toplista_2018_orszaggyulesi_valasztasok_avicii_halala_frankfurti_leves_recept","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf22426b-e59b-4286-b66c-203c35f7a666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a46e1420-abe9-40af-bb2a-a95e7f55b2c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_google_kereses_trendek_toplista_2018_orszaggyulesi_valasztasok_avicii_halala_frankfurti_leves_recept","timestamp":"2018. december. 12. 14:33","title":"Választások, Avicii, frankfurti leves – ezekre kerestek a magyarok idén a Google-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b597ee-bf61-4706-9c43-0a04e526e5af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr az utolsó pillanatban vette észre a gyalogost, de akkor már késő volt.","shortLead":"A sofőr az utolsó pillanatban vette észre a gyalogost, de akkor már késő volt.","id":"20181212_Zebran_gazoltak_halalra_egy_not_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62b597ee-bf61-4706-9c43-0a04e526e5af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8afcb52c-7afc-4c51-8787-a5b67befb4c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20181212_Zebran_gazoltak_halalra_egy_not_Budapesten","timestamp":"2018. december. 12. 21:21","title":"Zebrán gázoltak halálra egy nőt Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136a8634-8b23-4dbb-b64c-7100baaf2461","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"1000 euró fölé emeli a minimálbért a spanyol kormány, hogy elkerüljön egy sárgamellényes lázadást. ","shortLead":"1000 euró fölé emeli a minimálbért a spanyol kormány, hogy elkerüljön egy sárgamellényes lázadást. ","id":"20181213_A_hanyatlo_Nyugat_egyik_szegeny_orszagaban_most_emelik_300_ezer_forint_fole_a_minimalbert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=136a8634-8b23-4dbb-b64c-7100baaf2461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ba8f831-4265-4a1e-9257-55fba5f01484","keywords":null,"link":"/kkv/20181213_A_hanyatlo_Nyugat_egyik_szegeny_orszagaban_most_emelik_300_ezer_forint_fole_a_minimalbert","timestamp":"2018. december. 13. 11:22","title":"A hanyatló Nyugat egyik szegény országában most emelik 300 ezer forint fölé a minimálbért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be63ce0-e994-4166-90f8-3a4336e1c794","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Munkahelyteremtésre megy a pénz.","shortLead":"Munkahelyteremtésre megy a pénz.","id":"20181212_Ujabb_autoipari_cegnek_ad_39_milliard_forintot_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0be63ce0-e994-4166-90f8-3a4336e1c794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d8ab171-a368-4366-962c-5e5b1f91ecb8","keywords":null,"link":"/kkv/20181212_Ujabb_autoipari_cegnek_ad_39_milliard_forintot_a_kormany","timestamp":"2018. december. 12. 11:36","title":"Újabb autóipari cégnek ad 3,9 milliárd forintot a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c21d095-54b8-4e49-acd7-975887eae9ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az erdészek most megpróbálják elfogni az állatot. ","shortLead":"Az erdészek most megpróbálják elfogni az állatot. ","id":"20181213_Leopard_meditalo_szerzetes_India_rezervatum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c21d095-54b8-4e49-acd7-975887eae9ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85dd82dd-1b5e-460b-8c20-a52ea8997453","keywords":null,"link":"/elet/20181213_Leopard_meditalo_szerzetes_India_rezervatum","timestamp":"2018. december. 13. 10:30","title":"Leopárd ölte meg az erdőben meditáló szerzetest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"305519ab-e930-41ad-a9e0-31888c32f26a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"93 éves korában meghalt Evelyn Berezin, akit a szövegszerkesztő feltalálójaként tartanak számon.","shortLead":"93 éves korában meghalt Evelyn Berezin, akit a szövegszerkesztő feltalálójaként tartanak számon.","id":"20181213_Meghalt_a_szovegszerkeszto_feltalaloja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=305519ab-e930-41ad-a9e0-31888c32f26a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfb49b48-abe6-44e6-8c53-1249b52e6bcf","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_Meghalt_a_szovegszerkeszto_feltalaloja","timestamp":"2018. december. 13. 14:56","title":"Meghalt a szövegszerkesztő feltalálója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]