[{"available":true,"c_guid":"3a75bd27-b11d-44d9-85ee-e5806b52f7c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vannak azért fontosabb témák is, mint az ellenzék rabszolgatörvény elleni tiltakozó akciója – a kormánypárti sajtó szerint legalább is az ürömi polgármester viselt dolgai vagy a klímaváltozás parlamenti vitája ilyennek tűnik.","shortLead":"Vannak azért fontosabb témák is, mint az ellenzék rabszolgatörvény elleni tiltakozó akciója – a kormánypárti sajtó...","id":"20181212_All_a_bal_a_Parlamentben_a_kormanysajto_nema","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a75bd27-b11d-44d9-85ee-e5806b52f7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc4f8509-86e8-4092-9c77-3713dd6a84eb","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_All_a_bal_a_Parlamentben_a_kormanysajto_nema","timestamp":"2018. december. 12. 11:12","title":"Áll a bál a Parlamentben, a kormánysajtó szinte teljesen néma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"419df040-38d9-4958-a83d-43c820589e99","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Este szavaz pártja Theresa May sorsáról.","shortLead":"Este szavaz pártja Theresa May sorsáról.","id":"20181212_A_brit_kormanyfo_most_nyeresre_all_kerdes_ez_mire_lesz_eleg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=419df040-38d9-4958-a83d-43c820589e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e4bd448-6eb7-4906-98d4-be5a86a0caad","keywords":null,"link":"/vilag/20181212_A_brit_kormanyfo_most_nyeresre_all_kerdes_ez_mire_lesz_eleg","timestamp":"2018. december. 12. 17:20","title":"A brit kormányfő most nyerésre áll, kérdés, ez mire lesz elég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952f49bf-4e87-4b4f-a625-a11f57291c1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Universal Music Group adatai szerint 1,6 milliárdszor streamelték a Queen nótáját, s ezzel több rekordot is felállított.","shortLead":"A Universal Music Group adatai szerint 1,6 milliárdszor streamelték a Queen nótáját, s ezzel több rekordot is...","id":"20181213_universal_music_group_streamelesi_rekord_queen_bohemian_rhapsody","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=952f49bf-4e87-4b4f-a625-a11f57291c1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a731f4a-8cb3-4608-af76-7d32b3134f86","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_universal_music_group_streamelesi_rekord_queen_bohemian_rhapsody","timestamp":"2018. december. 13. 14:03","title":"Ön is kedveli? Ez minden idők legtöbbször streamelt klasszikus rock dala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af95b407-3fa6-43e5-9d7b-8c95e91b3496","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvény is módosult.","shortLead":"Több szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvény is módosult.","id":"20181212_Emelik_az_apolasi_dijat_jon_a_gyermekek_otthongondozasi_dija_es_az_orokbefogadoi_dij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af95b407-3fa6-43e5-9d7b-8c95e91b3496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a4f83f-0dd2-4b3c-867c-25ae470d9005","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181212_Emelik_az_apolasi_dijat_jon_a_gyermekek_otthongondozasi_dija_es_az_orokbefogadoi_dij","timestamp":"2018. december. 12. 14:16","title":"Emelik az ápolási díjat, jön a gyermekek otthongondozási díja és az örökbefogadói díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b77dac48-560a-40c9-98ea-246db8cde393","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebben a kékvérű brit luxusautóban minden földi jó fellelhető, ami a 80-as évek végén elérhető volt a piacon.","shortLead":"Ebben a kékvérű brit luxusautóban minden földi jó fellelhető, ami a 80-as évek végén elérhető volt a piacon.","id":"20181213_lcd_teve_regi_szamitogep_es_nyomtato_elado_egy_kozel_30_eves_egyedi_rollsroyce","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b77dac48-560a-40c9-98ea-246db8cde393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecf18fa2-ec0d-4736-b9f1-83010d974521","keywords":null,"link":"/cegauto/20181213_lcd_teve_regi_szamitogep_es_nyomtato_elado_egy_kozel_30_eves_egyedi_rollsroyce","timestamp":"2018. december. 13. 11:21","title":"Ős LCD tévé, régi számítógép és nyomtató: eladó egy közel 30 éves egyedi Rolls-Royce","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b7eed33-82de-47c4-9039-48dc3bc2b190","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Visszaszorult Kínában a Samsung a helyi okostelefon-gyártókhoz képest, és főleg ezért döntött úgy, bezárja egyik ottani gyárát.","shortLead":"Visszaszorult Kínában a Samsung a helyi okostelefon-gyártókhoz képest, és főleg ezért döntött úgy, bezárja egyik ottani...","id":"20181213_samsung_kinai_gyar_bezarasa_kereslet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b7eed33-82de-47c4-9039-48dc3bc2b190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c191f463-27cf-46db-bab4-4c861f14d5cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_samsung_kinai_gyar_bezarasa_kereslet","timestamp":"2018. december. 13. 15:03","title":"Felér egy beismeréssel? Bezárja egyik kínai gyárát a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b6e658-456f-48fd-a130-922895b785c6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nem lesz norvég címvédés, biztosan új Európa-bajnokot avatnak vasárnap.","shortLead":"Nem lesz norvég címvédés, biztosan új Európa-bajnokot avatnak vasárnap.","id":"20181212_magyar_valogatott_kezilabda_europa_bajnoksag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3b6e658-456f-48fd-a130-922895b785c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcb9d906-41a1-46dd-9696-1b42ca9c6907","keywords":null,"link":"/sport/20181212_magyar_valogatott_kezilabda_europa_bajnoksag","timestamp":"2018. december. 12. 23:30","title":"Hetedik a magyar válogatott, a románok mégis örülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0217cd97-f803-46b1-b0e3-820584591031","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ egyik legismertebb szervezete, a NASA sem tétlenkedik, ha egy szuperhős élete forog kockán. ","shortLead":"A világ egyik legismertebb szervezete, a NASA sem tétlenkedik, ha egy szuperhős élete forog kockán. ","id":"20181211_avengers_endgame_nasa_tony_stark","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0217cd97-f803-46b1-b0e3-820584591031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b67153-dc8c-44ce-bb9a-dbab67a41219","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_avengers_endgame_nasa_tony_stark","timestamp":"2018. december. 11. 20:03","title":"A NASA is \"besegít\", hogy megtalálják Tony Starkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]