[{"available":true,"c_guid":"dc0bc9db-9223-4579-8678-d19baeec818e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műsorvezető új kihívásokat keres.","shortLead":"A műsorvezető új kihívásokat keres.","id":"20181211_Liptai_Claudia_17_ev_utan_otthagyja_a_TV2t","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc0bc9db-9223-4579-8678-d19baeec818e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f0a55d9-4d25-46d9-b50b-3519adc71f3c","keywords":null,"link":"/elet/20181211_Liptai_Claudia_17_ev_utan_otthagyja_a_TV2t","timestamp":"2018. december. 11. 07:16","title":"Liptai Claudia 17 év után otthagyja a TV2-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre közelebb a megfejtéshez.","shortLead":"Egyre közelebb a megfejtéshez.","id":"20181211_Letahozhatta_Kover_az_ordibalo_ellenzeki_kepviselot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75a3693e-2fdf-41fd-8153-9953b9528b1a","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Letahozhatta_Kover_az_ordibalo_ellenzeki_kepviselot","timestamp":"2018. december. 11. 17:37","title":"Letahózhatta Kövér az ordibáló ellenzéki képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf9ec8ba-c3a1-424d-9158-7476ad8c985b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kongresszusi meghallgatásán több témáról is faggatták az amerikai szenátorok Sundar Pichait, köztük arról is, kémkedik-e a felhasználók után a Google. A vezérigazgató azonban úgy csinált, mintha nem is értené a kérdést.","shortLead":"Kongresszusi meghallgatásán több témáról is faggatták az amerikai szenátorok Sundar Pichait, köztük arról is...","id":"20181212_google_sundar_pichai_helyelozmenyek_felhasznalo_kovetese_helyelozmenyek_telefon_nyomon_kovetese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf9ec8ba-c3a1-424d-9158-7476ad8c985b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9045b2dc-00ae-4bd3-8cb3-91fa84983285","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_google_sundar_pichai_helyelozmenyek_felhasznalo_kovetese_helyelozmenyek_telefon_nyomon_kovetese","timestamp":"2018. december. 12. 09:33","title":"Na, ez az ijesztő: a Google főnöke nem volt hajlandó megmondani, lekövetik-e felhasználók telefonjait vagy sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68eb11fe-787e-4449-87c1-a915a4256221","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kevés ennél egyszerűbb emblémát találni az autós iparágban, ennek ellenére sokan mind a mai napig nincsenek tisztában az eredetével.","shortLead":"Kevés ennél egyszerűbb emblémát találni az autós iparágban, ennek ellenére sokan mind a mai napig nincsenek tisztában...","id":"20181211_az_autos_emblema_amit_mindenki_latott_mar_megsem_ismerik_igazan_mercedes_bmw","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68eb11fe-787e-4449-87c1-a915a4256221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4de0724f-6e40-4684-8869-6f8f85772eec","keywords":null,"link":"/cegauto/20181211_az_autos_emblema_amit_mindenki_latott_mar_megsem_ismerik_igazan_mercedes_bmw","timestamp":"2018. december. 11. 11:21","title":"Az autós embléma, amit mindenki látott már, mégsem ismerik igazán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d96aea9e-2fbd-4714-82d4-03b316299c07","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kaliforniai katolikus iskola két apácája körülbelül 500 ezer dollárt sikkasztott, hogy elmehessenek Las Vegasba játszani. ","shortLead":"Egy kaliforniai katolikus iskola két apácája körülbelül 500 ezer dollárt sikkasztott, hogy elmehessenek Las Vegasba...","id":"20181211_Tudnak_elni_ket_apaca_elvert_felmillio_lopott_dollart_Las_Vegasban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d96aea9e-2fbd-4714-82d4-03b316299c07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00524eba-201d-4156-b179-0590e96c1b71","keywords":null,"link":"/elet/20181211_Tudnak_elni_ket_apaca_elvert_felmillio_lopott_dollart_Las_Vegasban","timestamp":"2018. december. 11. 09:53","title":"Tudnak élni: két apáca elsikkasztott, majd eljátszott félmillió dollárt Las Vegasban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07556451-baa5-47b1-8946-a3bc90811f94","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gazdák töredéke lépett be szövetkezetbe mostanáig, pedig az uniós forrásokból is több jutna, de az Alaptörvényben is benne van a mezőgazdasági termelés integrációja. A tervezet, bár készen van, úgy tűnik, az idén sem kerül már a parlament elé.","shortLead":"A gazdák töredéke lépett be szövetkezetbe mostanáig, pedig az uniós forrásokból is több jutna, de az Alaptörvényben is...","id":"20181211_Irtoznak_a_gazdak_a_szovetkezestol_pedig_fejuk_felett_lebeg_a_torveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07556451-baa5-47b1-8946-a3bc90811f94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8694b15c-98dc-4ed3-aaf2-c606362b87a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_Irtoznak_a_gazdak_a_szovetkezestol_pedig_fejuk_felett_lebeg_a_torveny","timestamp":"2018. december. 11. 07:16","title":"Irtóznak a gazdák a szövetkezéstől, pedig fejük felett lebeg a törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1bd8d76-e9b6-4cd7-9640-7244b48cf5ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eddigi legnagyobb törvénysértést követte el a kormány a párbeszédes képviselő szerint","shortLead":"Az eddigi legnagyobb törvénysértést követte el a kormány a párbeszédes képviselő szerint","id":"20181212_Tordai_csal_a_kormany_kartya_nelkul_lehet_szavazni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1bd8d76-e9b6-4cd7-9640-7244b48cf5ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aa7c79f-9b0e-485f-bcb3-d9e94c156ba9","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Tordai_csal_a_kormany_kartya_nelkul_lehet_szavazni","timestamp":"2018. december. 12. 11:32","title":"Tordai: Csal a kormány, kártya nélkül lehet szavazni a Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1ac3bd3-7043-4a9e-9946-8e16c3b25629","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valójában nem meglepő, hogy az alábbi androidos appot már több mint egymilliárdan letöltötték a Google alkalmazás-áruházából. Ez az app ugyanis kíméli a telefon erőforrásait, miközben a használóját nem engedi kimaradni a közösségi média eseményeiből.","shortLead":"Valójában nem meglepő, hogy az alábbi androidos appot már több mint egymilliárdan letöltötték a Google...","id":"20181211_androidos_facebook_lite_egymilliard_letoltes_google_play_aruhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1ac3bd3-7043-4a9e-9946-8e16c3b25629&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33c67dc7-e7d6-4706-ae21-77cc2c0c398d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_androidos_facebook_lite_egymilliard_letoltes_google_play_aruhaz","timestamp":"2018. december. 11. 09:03","title":"Ön is ezt használja? Már 1 milliárd letöltésnél jár az a Facebook app, amelyik kíméli a telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]