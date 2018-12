Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed41f502-8f3b-462d-b7f7-16253cd7b48b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyurcsány neve mellett az igen szavazat szerepel, azonban ő úgy emlékszik, nem szavazta meg a módosítót.","shortLead":"Gyurcsány neve mellett az igen szavazat szerepel, azonban ő úgy emlékszik, nem szavazta meg a módosítót.","id":"20181212_Gyurcsany_Ferenc_megszavazta_a_tuloratorveny_modositasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed41f502-8f3b-462d-b7f7-16253cd7b48b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a426ef-1102-444f-9c17-aa6474ad48ac","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Gyurcsany_Ferenc_megszavazta_a_tuloratorveny_modositasat","timestamp":"2018. december. 12. 20:59","title":"Gyurcsány Ferenc megszavazta a túlóratörvény módosítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"808d73eb-2b72-4156-be53-9eff18a349e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vasárnap este közvetítette élőben a MrDeadMoth nevű felhasználó, ahogy a Fortnite-tal játszik, majd miután összeveszett a feleségével, megütötte őt.","shortLead":"Vasárnap este közvetítette élőben a MrDeadMoth nevű felhasználó, ahogy a Fortnite-tal játszik, majd miután összeveszett...","id":"20181211_fortnite_bantalmazas_stream_mrdeadmoth","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=808d73eb-2b72-4156-be53-9eff18a349e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6615e792-ffd6-42d8-be9d-fe1a5d913a83","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_fortnite_bantalmazas_stream_mrdeadmoth","timestamp":"2018. december. 11. 11:33","title":"Élő közvetítésben pofozta fel feleségét a Fortnite-játékos, letartóztatták a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"284f195d-3ca6-440c-a58f-3e80bce35bd5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A németek bosszút álltak a magyarokon, amiért éveken keresztül Medgyessy és Gyurcsány nevével szórakoztattuk őket. De lássuk be, a reváns túl jól sikerült: Annegret Kramp-Karrenbauer mostantól minden híradós bemondó rémálma. ","shortLead":"A németek bosszút álltak a magyarokon, amiért éveken keresztül Medgyessy és Gyurcsány nevével szórakoztattuk őket. De...","id":"20181211_Micsoda_siker_A_magyar_kozteve_nemet_kiejtese_is_bekerult_a_legkinosabbak_koze","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=284f195d-3ca6-440c-a58f-3e80bce35bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e8825b7-5f00-4f8e-be84-cd948b518946","keywords":null,"link":"/elet/20181211_Micsoda_siker_A_magyar_kozteve_nemet_kiejtese_is_bekerult_a_legkinosabbak_koze","timestamp":"2018. december. 11. 18:27","title":"Micsoda siker! A magyar köztévé német kiejtése is bekerült a legkínosabbak közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81160c5d-a7e1-46a6-9cf3-2637acbb36fb","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Nem egyszerű a csapatépítés egy olyan cégnél, ahol a munkatársak a világ több pontján dolgoznak. A Skyscannernél érdeklődtünk csapatépítési módszereik iránt.","shortLead":"Nem egyszerű a csapatépítés egy olyan cégnél, ahol a munkatársak a világ több pontján dolgoznak. A Skyscannernél...","id":"20181211_Az_ertekeken_joval_nehezebb_valtoztatni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81160c5d-a7e1-46a6-9cf3-2637acbb36fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c91d2c16-20ac-4685-b96e-85cf768ec2f6","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181211_Az_ertekeken_joval_nehezebb_valtoztatni","timestamp":"2018. december. 11. 13:15","title":"Hogyan kerülhető el a súrlódás a csapaton belül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e25028c3-b99a-403b-96c5-c74750c83e5c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb pert nyert a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség.","shortLead":"Újabb pert nyert a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség.","id":"20181212_Tisztessegtelen_dijat_szedni_a_befizetesert__banki_gyakorlatokat_itelt_el_a_birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e25028c3-b99a-403b-96c5-c74750c83e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ff697c-988a-4b3e-bf3a-c25fdb703166","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181212_Tisztessegtelen_dijat_szedni_a_befizetesert__banki_gyakorlatokat_itelt_el_a_birosag","timestamp":"2018. december. 12. 13:44","title":"Tisztességtelen díjat szedni a befizetésért - banki gyakorlatokat ítélt el a bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6cfd55-1195-43f5-8bd9-2d249facb7e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon fontos jogszabályokat szavazott meg ma az Országgyűlés, az ellenzéki minden erejével tiltakozik a \"rabszolgatörvény\" elfogadása ellen.","shortLead":"Nagyon fontos jogszabályokat szavazott meg ma az Országgyűlés, az ellenzéki minden erejével tiltakozik...","id":"20181212_Ma_is_botrany_varhato_a_Parlamentben__elo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d6cfd55-1195-43f5-8bd9-2d249facb7e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4c2a2ca-f40a-4d00-8e22-3419c849e911","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Ma_is_botrany_varhato_a_Parlamentben__elo","timestamp":"2018. december. 12. 10:00","title":"Az ellenzék elfoglalta a pulpitust, Orbán arcába sípoltak, de a Fidesz elfogadta a rabszolgatörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe42db7-541d-49f6-a4cd-75ae95328762","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung új startup cége, az Innomdle Lab készítette el azt a fejhallgatót, ami egyszerre képes az aktív zajszűrésre és arra, hogy hallhatóvá tegye a külső hangokat.","shortLead":"A Samsung új startup cége, az Innomdle Lab készítette el azt a fejhallgatót, ami egyszerre képes az aktív zajszűrésre...","id":"20181212_samsung_sgnl_v70_innomdle_lab_zajszures_fejhallgato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebe42db7-541d-49f6-a4cd-75ae95328762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e6d24ba-617c-4c24-b647-85c322d94db9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_samsung_sgnl_v70_innomdle_lab_zajszures_fejhallgato","timestamp":"2018. december. 12. 20:03","title":"Megelőzheti a halálos baleseteket a Samsung új fejhallgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"149849e5-c84f-42a5-b17b-ce71e5211921","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A Telekom telefonos ügyfélszolgálatán a hagyományos nyomógombos menürendszert nyáron virtuális üzleti asszisztens váltotta fel. A vállalat kedden számolt be eddigi tapasztalatairól. Kipróbáltuk mi is, mennyit fejlődött néhány hét alatt.","shortLead":"A Telekom telefonos ügyfélszolgálatán a hagyományos nyomógombos menürendszert nyáron virtuális üzleti asszisztens...","id":"20181211_magyar_telekom_tsystems_vanda_virtualis_uzleti_asszisztens_mukodese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=149849e5-c84f-42a5-b17b-ce71e5211921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bbcf882-3315-455b-aed9-08c36330f09b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_magyar_telekom_tsystems_vanda_virtualis_uzleti_asszisztens_mukodese","timestamp":"2018. december. 11. 16:33","title":"Próbálta mostanában hívni a Telekom ügyfélszolgálatát? A mesterséges intelligencia veszi fel a telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]