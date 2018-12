Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dab7c08c-c537-4bd4-9c2d-0715fcabe926","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az MSZP elnöke hívta össze a képviselőket, akik szerinte \"együtt gondolkodnak tovább\".","shortLead":"Az MSZP elnöke hívta össze a képviselőket, akik szerinte \"együtt gondolkodnak tovább\".","id":"20181213_Toth_Bertalan_Az_MSZP_szervezte_a_szerdai_parlamenti_akciot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dab7c08c-c537-4bd4-9c2d-0715fcabe926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df33c16-0a1a-48b2-a278-5f6b46d55dfc","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Toth_Bertalan_Az_MSZP_szervezte_a_szerdai_parlamenti_akciot","timestamp":"2018. december. 13. 15:30","title":"Közösen lép fel az ellenzék a túlóratörvény ellen, levelet írtak Ádernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2438ae71-4d60-46ce-abb4-42b896730cf6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormányfőt többen támogatták, mint kinevezésekor.","shortLead":"A kormányfőt többen támogatták, mint kinevezésekor.","id":"20181212_Elbukott_a_puccs_Theresa_May_megnyerte_partja_bizalmi_szavazasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2438ae71-4d60-46ce-abb4-42b896730cf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d349a21e-3f98-4eff-89a7-7cbbf33ba894","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181212_Elbukott_a_puccs_Theresa_May_megnyerte_partja_bizalmi_szavazasat","timestamp":"2018. december. 12. 22:02","title":"Elbukott a puccs: Theresa May megnyerte pártja bizalmi szavazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1daf43ba-1d34-426a-bcc0-22e89dde4142","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fantasztikus tárgyak kerültek idén is kalapács alá, és még fantasztikusabb, hogy mennyi pénzt fizettek ezekért az emberek. Aukción eladták például Stephen Hawking kerekesszékét, apró holdkőzeteket és egy dinoszaurusz-csontvázat is. ","shortLead":"Fantasztikus tárgyak kerültek idén is kalapács alá, és még fantasztikusabb, hogy mennyi pénzt fizettek ezekért...","id":"20181213_Holdkozettol_az_eredeti_Micimackoterkepig_ezekert_fizettek_a_legtobbet_az_iden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1daf43ba-1d34-426a-bcc0-22e89dde4142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440dbfd0-1f62-4fb0-b27e-956c87d9d15c","keywords":null,"link":"/kultura/20181213_Holdkozettol_az_eredeti_Micimackoterkepig_ezekert_fizettek_a_legtobbet_az_iden","timestamp":"2018. december. 14. 08:00","title":"Dinoszaurusztól az eredeti Micimackó-térképig: ezekért fizettek milliókat az idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5bee75c-4869-43ce-93b4-69c62d7adf3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A videófelvételt a Momentum készítette. A felvételen Donáth Anna, a Momentum alelnöke látható, amint füstgránátot tart a kezében, ezután kiemelik és elviszik a rendőrök.","shortLead":"A videófelvételt a Momentum készítette. A felvételen Donáth Anna, a Momentum alelnöke látható, amint füstgránátot tart...","id":"20181213_Video_Arcon_fujtak_a_rendorok_a_fustgranatos_tuntetoket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5bee75c-4869-43ce-93b4-69c62d7adf3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c20039-6494-413f-b161-866956748d1d","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Video_Arcon_fujtak_a_rendorok_a_fustgranatos_tuntetoket","timestamp":"2018. december. 13. 22:24","title":"Videó: Arcon fújták a rendőrök a füstgránátos tüntetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6de0d3f9-ded1-414e-95f9-2c9697b5cae5","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Rég nem látott vitát idézett elő az Alkotmánybíróságon az, hogy az MNB alelnöke hozhatott-e egyszemélyi döntéseket.","shortLead":"Rég nem látott vitát idézett elő az Alkotmánybíróságon az, hogy az MNB alelnöke hozhatott-e egyszemélyi döntéseket.","id":"20181213_Ab_a_jegybank_legyozte_a_Kuriat_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6de0d3f9-ded1-414e-95f9-2c9697b5cae5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"226544d3-1a71-4855-99a1-4715ee911418","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181213_Ab_a_jegybank_legyozte_a_Kuriat_is","timestamp":"2018. december. 13. 10:55","title":"Ab: A jegybank legyőzte a Kúriát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b6e658-456f-48fd-a130-922895b785c6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nem lesz norvég címvédés, biztosan új Európa-bajnokot avatnak vasárnap.","shortLead":"Nem lesz norvég címvédés, biztosan új Európa-bajnokot avatnak vasárnap.","id":"20181212_magyar_valogatott_kezilabda_europa_bajnoksag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3b6e658-456f-48fd-a130-922895b785c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcb9d906-41a1-46dd-9696-1b42ca9c6907","keywords":null,"link":"/sport/20181212_magyar_valogatott_kezilabda_europa_bajnoksag","timestamp":"2018. december. 12. 23:30","title":"Hetedik a magyar válogatott, a románok mégis örülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf57c90-b5ff-42d0-812f-28e85331f283","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eldurvult a Kossuth téri tüntetés szerda este, a tüntetők dulakodtak a rendőrökkel, majd dobálták őket, a rendőrök válaszul többször is könnygázt vetettek be. Helyszínen lévő kollégáink beszámolói szerint előzetesen nem figyelmeztettek erre, és semmilyen felszólítás nem hangzott el.","shortLead":"Eldurvult a Kossuth téri tüntetés szerda este, a tüntetők dulakodtak a rendőrökkel, majd dobálták őket, a rendőrök...","id":"20181213_TASZ_rendorseg_tuntetes_fellepes_kossuth_ter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebf57c90-b5ff-42d0-812f-28e85331f283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9639b5ff-a485-4a8e-9df3-c0c622abdbd9","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_TASZ_rendorseg_tuntetes_fellepes_kossuth_ter","timestamp":"2018. december. 13. 15:32","title":"TASZ: Jogellenesen vetett be könnygázt a rendőrség a tüntetők ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ebaafc7-1dfc-4c4c-976e-b1ecfda12034","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független hódmezővásárhelyi polgármester szerint a Fidesz volt minisztere unatkozik, ezért jár vásárhelyi és makói testületi ülésekre. Márki-Zay azt mondja, vannak fideszes kutatások, ahol 60 százalék fölötti támogatottságot mérnek neki.","shortLead":"A független hódmezővásárhelyi polgármester szerint a Fidesz volt minisztere unatkozik, ezért jár vásárhelyi és makói...","id":"20181213_MarkiZay_Szembeallitottak_Lazarral_es_en_nyertem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ebaafc7-1dfc-4c4c-976e-b1ecfda12034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e36e93-f72c-4d10-9302-2f1bb31c7a1e","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_MarkiZay_Szembeallitottak_Lazarral_es_en_nyertem","timestamp":"2018. december. 13. 06:00","title":"Márki-Zay: Szembeállítottak Lázárral, és én nyertem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]