[{"available":true,"c_guid":"46aae7a3-4039-4f74-a87f-fd4f325847fe","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"19 gól kellett volna a továbbjutáshoz.","shortLead":"19 gól kellett volna a továbbjutáshoz.","id":"20181212_Noi_kezilabda_Eb__Magyarorszag_3129re_legyozte_Romaniat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46aae7a3-4039-4f74-a87f-fd4f325847fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ad6db38-a3ff-4c83-8aa2-075e60d49c57","keywords":null,"link":"/sport/20181212_Noi_kezilabda_Eb__Magyarorszag_3129re_legyozte_Romaniat","timestamp":"2018. december. 12. 19:42","title":"Női kézilabda-Eb: legyőzte Romániát, de kiesett a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56eeff73-815f-45ec-9fb4-c11fd2b281b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóságok szerint az egyik demonstráló lefújt két rendőrt.","shortLead":"A hatóságok szerint az egyik demonstráló lefújt két rendőrt.","id":"20181212_Rendorseg_a_tuntetok_hasznaltak_konnygazt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56eeff73-815f-45ec-9fb4-c11fd2b281b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23d62cbe-e589-48eb-95e0-ab346712c623","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Rendorseg_a_tuntetok_hasznaltak_konnygazt","timestamp":"2018. december. 12. 19:28","title":"Rendőrség: Az egyik tüntető használt könnygázt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a82d966-c6e9-48ef-b99c-f42766ed24f6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az utóbbi napok eseményei új (vagy éppen régi) megvilágításba helyez majdnem elfeledett dalokat.



","shortLead":"Az utóbbi napok eseményei új (vagy éppen régi) megvilágításba helyez majdnem elfeledett dalokat.



","id":"20181214_Milyen_meghato_hogy_vigyaznak_a_rendre_az_ember_neha_elsirja_magat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a82d966-c6e9-48ef-b99c-f42766ed24f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3c2943a-dbf6-4057-805f-d87d68e3ef73","keywords":null,"link":"/kultura/20181214_Milyen_meghato_hogy_vigyaznak_a_rendre_az_ember_neha_elsirja_magat","timestamp":"2018. december. 14. 16:06","title":"„Milyen megható, hogy vigyáznak a rendre, az ember néha elsírja magát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90eaa798-7d3b-4bb3-9a51-cc664bd04ff3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Északon is eshet valami, délen viszont komoly mennyiség várható.","shortLead":"Északon is eshet valami, délen viszont komoly mennyiség várható.","id":"20181214_20_centi_ho_is_eshet_delen_a_hetvegen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90eaa798-7d3b-4bb3-9a51-cc664bd04ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"804dfc1b-249e-41e0-aeb0-57611e718f2d","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_20_centi_ho_is_eshet_delen_a_hetvegen","timestamp":"2018. december. 14. 05:55","title":"20 centi hó is eshet délen a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa3c1bbf-eeb9-4bb1-9929-cf5692cc2f74","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Utolsóként az Olympique Lyon jutott a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe, miután a csoportkör szerdai utolsó játéknapján 1-1-es döntetlent ért el Kijevben, a Sahtar Donyeck vendégeként.","shortLead":"Utolsóként az Olympique Lyon jutott a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe, miután a csoportkör szerdai utolsó játéknapján...","id":"20181213_bajnokok_ligaja_csoportkor_tovabbjutas_ajax_bayern_juventus_manchester_united","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa3c1bbf-eeb9-4bb1-9929-cf5692cc2f74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ec0ea1-ef05-4474-b8b2-5c1e9375e58e","keywords":null,"link":"/sport/20181213_bajnokok_ligaja_csoportkor_tovabbjutas_ajax_bayern_juventus_manchester_united","timestamp":"2018. december. 13. 05:12","title":"Őrület volt az Ajax–Bayern, kikapott a Juventus és a Manchester United","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9006655-6c95-48de-b59e-081f43d8d943","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amellett, hogy egy bírósági döntés után ideiglenesen megtiltották több iPhone-modell importját és forgalmazását Kínában, egyes vállalatok maguk is egyfajta iPhone-embargót vezettek be.","shortLead":"Amellett, hogy egy bírósági döntés után ideiglenesen megtiltották több iPhone-modell importját és forgalmazását...","id":"20181212_huawei_beszallito_menpad_iphone_tiltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9006655-6c95-48de-b59e-081f43d8d943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9fbd066-8270-4508-bbc6-26a4cfb74c4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_huawei_beszallito_menpad_iphone_tiltas","timestamp":"2018. december. 12. 18:03","title":"Visszavágnak Amerikának: büntetik azt a munkavállalót, aki iPhone-t vásárol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf57c90-b5ff-42d0-812f-28e85331f283","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eldurvult a Kossuth téri tüntetés szerda este, a tüntetők dulakodtak a rendőrökkel, majd dobálták őket, a rendőrök válaszul többször is könnygázt vetettek be. Helyszínen lévő kollégáink beszámolói szerint előzetesen nem figyelmeztettek erre, és semmilyen felszólítás nem hangzott el.","shortLead":"Eldurvult a Kossuth téri tüntetés szerda este, a tüntetők dulakodtak a rendőrökkel, majd dobálták őket, a rendőrök...","id":"20181213_TASZ_rendorseg_tuntetes_fellepes_kossuth_ter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebf57c90-b5ff-42d0-812f-28e85331f283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9639b5ff-a485-4a8e-9df3-c0c622abdbd9","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_TASZ_rendorseg_tuntetes_fellepes_kossuth_ter","timestamp":"2018. december. 13. 15:32","title":"TASZ: Jogellenesen vetett be könnygázt a rendőrség a tüntetők ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a8bd91-67ea-4c12-8e21-bbd7966cb657","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban mutatta be a Lift Aircraft a Hexa névre keresztelt drónt, aminek vezetéséhez még pilótavizsga sem szükséges.","shortLead":"A napokban mutatta be a Lift Aircraft a Hexa névre keresztelt drónt, aminek vezetéséhez még pilótavizsga sem szükséges.","id":"20181213_dron_lift_aircraft_hexa_dronrepules_hobbirepules_egyszemelyes_dron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2a8bd91-67ea-4c12-8e21-bbd7966cb657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53d31bcd-8621-4ef2-ae0a-4ae07a9472ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_dron_lift_aircraft_hexa_dronrepules_hobbirepules_egyszemelyes_dron","timestamp":"2018. december. 13. 11:33","title":"Itt a világ első drónrepülője, amivel bárki felszállhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]