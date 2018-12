Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"90eaa798-7d3b-4bb3-9a51-cc664bd04ff3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Északon is eshet valami, délen viszont komoly mennyiség várható.","shortLead":"Északon is eshet valami, délen viszont komoly mennyiség várható.","id":"20181214_20_centi_ho_is_eshet_delen_a_hetvegen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90eaa798-7d3b-4bb3-9a51-cc664bd04ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"804dfc1b-249e-41e0-aeb0-57611e718f2d","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_20_centi_ho_is_eshet_delen_a_hetvegen","timestamp":"2018. december. 14. 05:55","title":"20 centi hó is eshet délen a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5837ee29-3248-4d0f-80e3-d7a63e0c851b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két megyeszékhelyen már megindult a mozgolódás, formálódik valami az ellenzéki oldalon 2019 őszére.","shortLead":"Két megyeszékhelyen már megindult a mozgolódás, formálódik valami az ellenzéki oldalon 2019 őszére.","id":"20181213_Alakul_az_osszefogas_az_onkormanyzati_valasztasokra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5837ee29-3248-4d0f-80e3-d7a63e0c851b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ce170b-9782-42a1-9430-9903123e205e","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Alakul_az_osszefogas_az_onkormanyzati_valasztasokra","timestamp":"2018. december. 13. 11:46","title":"Alakul az összefogás az önkormányzati választásokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0b44d5c-1639-46c8-a23c-a7d6eccf1700","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA tette közzé azt a fantasztikus felvételt, amit a Parker napszonda készített még november elején a csillagunkról.","shortLead":"A NASA tette közzé azt a fantasztikus felvételt, amit a Parker napszonda készített még november elején a csillagunkról.","id":"20181213_parker_solar_probe_napszonda_fenykep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0b44d5c-1639-46c8-a23c-a7d6eccf1700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07bd3c91-efa1-48ad-a9b0-c4b1234ca294","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_parker_solar_probe_napszonda_fenykep","timestamp":"2018. december. 13. 22:28","title":"Soha ilyen közel nem repült még szonda a Naphoz, és most még fotót is csinált róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f753f733-f5c3-466b-89f7-4a50a15e680d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bődületesen sok pénzt, 1,1 milliárd dollárt szánnak az állat- és a környezetvédelemre. 