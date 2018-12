Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7109ca8e-8c33-4809-9283-2da9cf4e803a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A problémát az jelenti, hogy a rendszer megfogja ugyan a műanyagot, de nem tartja meg. ","shortLead":"A problémát az jelenti, hogy a rendszer megfogja ugyan a műanyagot, de nem tartja meg. ","id":"20181215_szemetcsapda_csendes_ocean_szeme_hulladek_ocean_cleanup","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7109ca8e-8c33-4809-9283-2da9cf4e803a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffbc8c1c-e67e-4683-b7a4-50d6e4114f9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181215_szemetcsapda_csendes_ocean_szeme_hulladek_ocean_cleanup","timestamp":"2018. december. 15. 18:33","title":"Nem jött be a nagyszabású terv: nem jól működik az óceán szemétcsapdája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b9d6d9-d3a4-44e2-b604-fa8e6766d37b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Főleg a szociális megszorítások miatt vonultak az utcákra az emberek, de sokan tiltakoztak a bevezetni tervezett fejkendőtilalom ellen is.","shortLead":"Főleg a szociális megszorítások miatt vonultak az utcákra az emberek, de sokan tiltakoztak a bevezetni tervezett...","id":"20181215_Az_osztrakoknal_is_forro_a_helyzet_17_ezren_tuntettek_a_kormany_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7b9d6d9-d3a4-44e2-b604-fa8e6766d37b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3275a6dc-6640-4029-aa71-5ee238c0f38c","keywords":null,"link":"/vilag/20181215_Az_osztrakoknal_is_forro_a_helyzet_17_ezren_tuntettek_a_kormany_ellen","timestamp":"2018. december. 15. 21:55","title":"Az osztrákoknál is forró a helyzet, 17 ezren tüntettek a kormány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3083db65-9c8d-4de5-a841-c6067a46a106","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Loic Negót és Fiola Attilát is a legjobbak közé választották a sorozat utolsó csoportfordulójában. ","shortLead":"Loic Negót és Fiola Attilát is a legjobbak közé választották a sorozat utolsó csoportfordulójában. ","id":"20181215_vidi_chelsea_europa_liga_loic_nego_fiola_attila_alomcsapat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3083db65-9c8d-4de5-a841-c6067a46a106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac6f7e8-e772-4614-8b57-2d9fa278c7f7","keywords":null,"link":"/sport/20181215_vidi_chelsea_europa_liga_loic_nego_fiola_attila_alomcsapat","timestamp":"2018. december. 15. 13:54","title":"Két Vidi-játékos az Európa Liga álomcsapatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"942763e3-0f93-4afd-a203-7daaa873f39c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vezessenek óvatosan, félpályán halad a forgalom az érintett szakaszon.","shortLead":"Vezessenek óvatosan, félpályán halad a forgalom az érintett szakaszon.","id":"20181215_Baleset_tortent_az_M3ason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=942763e3-0f93-4afd-a203-7daaa873f39c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6701ca89-53c1-4166-9565-6f16009815fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20181215_Baleset_tortent_az_M3ason","timestamp":"2018. december. 15. 19:57","title":"Baleset történt az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c48a00-9751-43cd-9a6f-30a45c6aaa29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Arrébb mégsem kotorhatja. ","shortLead":"Arrébb mégsem kotorhatja. ","id":"20181215_hokotro_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27c48a00-9751-43cd-9a6f-30a45c6aaa29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"813e82dc-5dc2-4b07-b64e-9ab682e76f5a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181215_hokotro_video","timestamp":"2018. december. 15. 16:43","title":"Mit kezdjen a szabálytalanul parkoló autóval a hókotró? - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00464ab5-1f17-49ef-bb98-aae3ae7b6d65","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eta néni mindig kedvesen köszöntötte a 74-es troli sofőrjeit és gyakran leült velük beszélgetni a végállomásnál. Az idős asszony néhány napja elhunyt, a buszvezetők megható gesztussal búcsúztak tőle. ","shortLead":"Eta néni mindig kedvesen köszöntötte a 74-es troli sofőrjeit és gyakran leült velük beszélgetni a végállomásnál...","id":"20181215_Mecsekkel_es_egy_szivhez_szolo_levellel_bucsuztak_a_74es_troli_torzsutasatol_Eta_nenitol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00464ab5-1f17-49ef-bb98-aae3ae7b6d65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afaaf4bc-5b0d-41b7-ad5a-a09824483e7e","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Mecsekkel_es_egy_szivhez_szolo_levellel_bucsuztak_a_74es_troli_torzsutasatol_Eta_nenitol","timestamp":"2018. december. 15. 18:27","title":"Mécsesekkel és egy szívszorító levéllel búcsúztak a 74-es troli törzsutasától, Eta nénitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9e06626-914d-4303-9303-74580390185c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kongói egészségügyi minisztérium szerint az egyhónapos Benedicte a kór legfiatalabb túlélője. ","shortLead":"A kongói egészségügyi minisztérium szerint az egyhónapos Benedicte a kór legfiatalabb túlélője. ","id":"20181215_Csodaval_hataros_modon_tulelte_az_ebolat_egy_ujszulott_kongoi_kislany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9e06626-914d-4303-9303-74580390185c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059aeb14-a677-498a-bce9-7580336d8ff1","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Csodaval_hataros_modon_tulelte_az_ebolat_egy_ujszulott_kongoi_kislany","timestamp":"2018. december. 15. 14:07","title":"Csodával határos módon túlélte az ebolát egy újszülött kongói kislány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d217662-16ea-4c6c-8b31-2b69eeeb79ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ilyenkor a járókelők is jobban aggódnak, gyakrabban hívják fel valamelyik egyesület bejelentővonalát, mert attól tartanak, a hajléktalanok kihűlnek.","shortLead":"Ilyenkor a járókelők is jobban aggódnak, gyakrabban hívják fel valamelyik egyesület bejelentővonalát, mert attól...","id":"20181215_A_hideg_es_a_havazas_miatt_egyre_tobb_hajlektalan_megy_a_szallokra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d217662-16ea-4c6c-8b31-2b69eeeb79ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4d1636e-8d98-41fe-bb8b-fd9a10554f95","keywords":null,"link":"/elet/20181215_A_hideg_es_a_havazas_miatt_egyre_tobb_hajlektalan_megy_a_szallokra","timestamp":"2018. december. 15. 15:07","title":"A hideg és a havazás miatt egyre több hajléktalan megy a szállókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]