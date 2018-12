Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad01215d-17bc-4845-a366-2ceaba9a1aca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kína kiterjesztené a sci-fikbe illő társadalmi megfigyelőrendszerét a tudósokra, hogy visszaszorítsa a tudományos életben tapasztalható vissaélések és csalások mértékét.","shortLead":"Kína kiterjesztené a sci-fikbe illő társadalmi megfigyelőrendszerét a tudósokra, hogy visszaszorítsa a tudományos...","id":"20181217_kina_megfigyeles_kutato_tudos_tarsadalmi_kreditrendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad01215d-17bc-4845-a366-2ceaba9a1aca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c334c8e1-ac80-4e67-94bf-47a1e1a31642","keywords":null,"link":"/tudomany/20181217_kina_megfigyeles_kutato_tudos_tarsadalmi_kreditrendszer","timestamp":"2018. december. 17. 12:03","title":"Totális megfigyelés: Kína rendszere odacsaphat a trükköző tudósoknak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) végrehajtó bizottsága Párizsban jóváhagyta a kontinentális kupasorozatok rendszerének átalakítását.","shortLead":"Az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) végrehajtó bizottsága Párizsban jóváhagyta a kontinentális kupasorozatok...","id":"20181215_atalakitjak_az_europai_kezilabdakupakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb8e909b-2d84-4b5a-a07c-0d2f5e189967","keywords":null,"link":"/sport/20181215_atalakitjak_az_europai_kezilabdakupakat","timestamp":"2018. december. 15. 16:15","title":"Rendesen átalakítják az európai kézilabdakupákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47c91668-2a8b-4898-9458-0fcfc515f7ba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Repülésképtelen, Dél-Amerikából származó óriásmadarak keserítik meg a német gazdák életét, az egyre nagyobb számban jelen lévő nanduk ugyanis hatalmas étvággyal eszik fel a termést.","shortLead":"Repülésképtelen, Dél-Amerikából származó óriásmadarak keserítik meg a német gazdák életét, az egyre nagyobb számban...","id":"20181216_Delamerikai_vendegmadarak_pusztitanak_Nemetorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47c91668-2a8b-4898-9458-0fcfc515f7ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aac4b8f-a45c-4ddb-8e26-b8bc1bff25c4","keywords":null,"link":"/vilag/20181216_Delamerikai_vendegmadarak_pusztitanak_Nemetorszagban","timestamp":"2018. december. 16. 08:45","title":"Dél-amerikai vendégmadarak pusztítanak Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce640b17-ed0f-4845-89a4-1b1a95c59c9d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Katar 20 milliárd dollárt fektet be az Egyesült Államokban. Ezzel az exkluzív információval örvendeztette meg a Reuters hírügynökség tudósítóját a sejk olajminisztere. Szaad al.Kaabi elmondta, hogy az OPEC elhagyása után immár nem kell tartaniuk attól, hogy szankciók hatálya alá esnek az USA-ban.","shortLead":"Katar 20 milliárd dollárt fektet be az Egyesült Államokban. Ezzel az exkluzív információval örvendeztette meg a Reuters...","id":"20181216_Trumpnak_keves_lesz_a_vilagatlasz_ha_a_KozelKeleten_akar_boldogulni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce640b17-ed0f-4845-89a4-1b1a95c59c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f0eb3b-adc9-4b61-849b-9b61e8a9be21","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181216_Trumpnak_keves_lesz_a_vilagatlasz_ha_a_KozelKeleten_akar_boldogulni","timestamp":"2018. december. 16. 14:32","title":"Trumpnak kevés lesz a világatlasz, ha a Közel-Keleten akar boldogulni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffccd1a5-cd7e-4ff6-bacf-9f6522cd3315","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy brit csapat újragondolta Bíró László ikonikus találmányát. ","shortLead":"Egy brit csapat újragondolta Bíró László ikonikus találmányát. ","id":"20181217_kickstarter_manualpen_golyostoll","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffccd1a5-cd7e-4ff6-bacf-9f6522cd3315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8202c54-1167-4f62-93e2-21ee7f6aaac1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181217_kickstarter_manualpen_golyostoll","timestamp":"2018. december. 17. 11:03","title":"Itt az új golyóstoll, amellyel nem csak fejjel lefelé lehet írni, de akár víz alatt is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9e06626-914d-4303-9303-74580390185c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kongói egészségügyi minisztérium szerint az egyhónapos Benedicte a kór legfiatalabb túlélője. ","shortLead":"A kongói egészségügyi minisztérium szerint az egyhónapos Benedicte a kór legfiatalabb túlélője. ","id":"20181215_Csodaval_hataros_modon_tulelte_az_ebolat_egy_ujszulott_kongoi_kislany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9e06626-914d-4303-9303-74580390185c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059aeb14-a677-498a-bce9-7580336d8ff1","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Csodaval_hataros_modon_tulelte_az_ebolat_egy_ujszulott_kongoi_kislany","timestamp":"2018. december. 15. 14:07","title":"Csodával határos módon túlélte az ebolát egy újszülött kongói kislány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"G. M.","category":"vilag","description":"Átállították a váltót Németországban, elnököt választott a CDU. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Átállították a váltót Németországban, elnököt választott a CDU. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","id":"20181215_Fulke_Mi_lesz_Nemetorszaggal_Merkel_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46efc082-712a-4189-b443-df1ee0064273","keywords":null,"link":"/vilag/20181215_Fulke_Mi_lesz_Nemetorszaggal_Merkel_utan","timestamp":"2018. december. 15. 20:00","title":"Fülke: Mi lesz Németországgal Merkel után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d24278f-f421-4491-a2e3-dd0f50e81da1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges temetkezési helyre bukkantak felső-Egyiptomban, melynek érdekessége, hogy 5 méterrel a földfelszín alatt található. ","shortLead":"Különleges temetkezési helyre bukkantak felső-Egyiptomban, melynek érdekessége, hogy 5 méterrel a földfelszín alatt...","id":"20181215_felso_egyiptom_fold_alatti_temeto_koporso_mutargy_amulett_regeszet_feltaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d24278f-f421-4491-a2e3-dd0f50e81da1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1e51dfa-46d1-49ba-a8bf-6dfdfc94c86f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181215_felso_egyiptom_fold_alatti_temeto_koporso_mutargy_amulett_regeszet_feltaras","timestamp":"2018. december. 15. 18:03","title":"3500 éves föld alatti temetőre bukkantak Egyiptomban, gyerekeknek készült koporsók is voltak benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]