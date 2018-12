Szabálytalanul indult el egy vonat Gyálról a Nyugati pályaudvar felé, és majdnem frontálisan ütközött is egy másik vonattal – olvasható a MÁV-Start honlapján.

A közlemény szerint a Gyálról elindult vonat egy váltót megrongált, de még az állomás területén megállt.

Közben viszont a másik irányból is jött egy vonat, amely a Nyugatiból Lajosmizsére tartott, de ezt a mozdonyvezető még az állomás előtt megállította, mert a biztosítóberendezés jelezte, hogy nem szabad az állomásra behaladnia.

A két vonat mintegy 80 méterre állt meg egymással szemben.

A közlemény szerint az utasok nem voltak közvetlen veszélyben, de a vasúttársaság biztonsági szakértői és a Közlekedésbiztonsági Szervezet vizsgálja a körülményeket és az okokat.

A múlt héten is volt egy hasonló eset, akkor Zala megyében indítottak el engedély nélkül egy vonatot. Az is több váltót is megrongált, és akkor végül 500 méteren múlt az ütközés: a szembe haladó Göcsej Intercitynek a hibát érzékelve megtiltották a továbbhaladást, ezért nem lett baleset.