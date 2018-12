Az összes vidéki Mediaworks-lap épületéhez biztonsági őrt rendeltek központilag a Nyugat.hu szerint a fővárosi MTVA-székháznál zajló tüntetések után.

Hétfőn szombathelyen is tüntetett a Momentum, ennek keretében a helyi Mediaworks-kiadványhoz, a Vas Népéhez is elmentek, és be szerették volna olvastatni ott is az 5 pontot. De nem engedték be őket, így a postaládában hagyták a közleményt.

A lap szerint a Vas Népénél már felvettek egy biztonsági őrt, pedig azelőtt csak a portás dolgozott ott.

Arról, hogy milyen viszonyban áll Pintér Sándor belügyminiszter és az ellenzéki politikusokat rángató biztonságiak, itt írtunk bővebben.