A Mediaworks-höz tartozó teol.hu azt írja, békés tüntetők adták át szerkesztőségüknek Hadházyék 5 pontját, amit ők le is közöltek. Ez persze így is kellene, hogy történjen, de a gyakran egyen-címlappal jelentkező többi vidéki oldalon ilyesminek nem találtuk nyomát, sőt.

A 444.hu vette észre, hogy a teol.hu, és a Tolnai Népújság – azaz a Mészáros Lőrinc-féle vidéki lapbirodalom Tolna megyei tagjának nyomtatott és online változata – is megírta, hogy az MTVA budapesti székházánál zajló tüntetések során az ő szerkesztőségüket is meglátogatták a tüntetők, és nekik is átadták azt az 5 pontból álló petíciót, amelyet Hadházyék a köztévében is szerették volna felolvasni. Ezután a politikusokat ki is rángatták a székházból.

A tolna megyei lap a petíció öt pontját is lehozta. Noha ez lenne a normális, hogy ez a valóságban mennyire nem így történik, mi sem bizonyítja jobban, minthogy az igen gyakran egyen-címlappal jelentkező Mészáros-lapok esetében a többi 13 megyei hírportál honlapján ilyen címet nem láttunk, pedig rákerestünk. Azóta ezek a lapok is felajánlották magukat a formálódó fideszes médiaholdingba.

Ellenben tanulságos megnézni, micsoda mocskolódással számoltak be a tüntetésekről: tetszőlegesen két másik portálon is beírtuk a keresőbe a "tüntetők" kulcsszót – itt és itt – és meglepően hasonló címek jöttek ki.