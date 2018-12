Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Százezer forint éves keretösszeget meg nem haladóan adott pénzösszeg, helyibérlet-juttatás, a tagnak útnyilvántartás alapján fizetett összeg, lakáscélú munkáltatói támogatás – mit érdemes kifizetni még idén, a 2019-es szja-szabályok hatályba lépése előtt? Ezt gyűjtötte össze az Adózóna.","shortLead":"Százezer forint éves keretösszeget meg nem haladóan adott pénzösszeg, helyibérlet-juttatás, a tagnak útnyilvántartás...","id":"20181217_Cafeteria_ezeket_a_tamogatasokat_eri_meg_meg_az_uj_ev_elott_kiszorni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67bfeffd-496a-482a-8fe8-339670604ef3","keywords":null,"link":"/kkv/20181217_Cafeteria_ezeket_a_tamogatasokat_eri_meg_meg_az_uj_ev_elott_kiszorni","timestamp":"2018. december. 17. 10:30","title":"Cafeteria: ezeket a támogatásokat éri meg még az új év előtt kiszórni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76215dd9-06f6-438e-b8c5-46354769db1f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Minden eszközzel tiltakozni fog a kormány a Velencei Bizottság állásfoglalása ellen, amely szerint el kell törölni a Stop Sorost. ","shortLead":"Minden eszközzel tiltakozni fog a kormány a Velencei Bizottság állásfoglalása ellen, amely szerint el kell törölni...","id":"20181217_Nekimegy_a_kormany_a_Velencei_Bizottsagnak_marad_a_bevandorlasi_kulonado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76215dd9-06f6-438e-b8c5-46354769db1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ed3ae7-dc97-4158-bbbd-ee073ed08fef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181217_Nekimegy_a_kormany_a_Velencei_Bizottsagnak_marad_a_bevandorlasi_kulonado","timestamp":"2018. december. 17. 13:05","title":"Nekimegy a kormány a Velencei Bizottságnak, marad a bevándorlási különadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f4b53f-eb6b-43de-bfa6-b1d4428be819","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újabb megrázó történet került elő az amerikai producer ügyében.","shortLead":"Újabb megrázó történet került elő az amerikai producer ügyében.","id":"20181216_Weinstein_azzal_dicsekedett_hogy_lefekudt_Jennifer_Lawrenceszel_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65f4b53f-eb6b-43de-bfa6-b1d4428be819&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d67ffb0-8b09-43f3-bf95-57135dd2a19a","keywords":null,"link":"/kultura/20181216_Weinstein_azzal_dicsekedett_hogy_lefekudt_Jennifer_Lawrenceszel_","timestamp":"2018. december. 16. 20:10","title":"Weinstein azzal dicsekedett, hogy lefeküdt Jennifer Lawrence-szel ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ea8639-8214-4c81-a8a9-cbdf67928803","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő Real Madrid az Ajaxszal, míg az előző szezonban döntős Liverpool a Bayern Münchennel került össze a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében.","shortLead":"A címvédő Real Madrid az Ajaxszal, míg az előző szezonban döntős Liverpool a Bayern Münchennel került össze a labdarúgó...","id":"20181217_BL_United__PSG_es_Liverpool__Bayern_a_nyolcaddontoben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54ea8639-8214-4c81-a8a9-cbdf67928803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e80e74e6-51a0-459b-8f94-c1a70de0f694","keywords":null,"link":"/sport/20181217_BL_United__PSG_es_Liverpool__Bayern_a_nyolcaddontoben","timestamp":"2018. december. 17. 12:31","title":"BL: United – PSG és Liverpool – Bayern a nyolcaddöntőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc51afd-3d25-4eed-a38e-b83ed9cb03d4","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Bárány Balázs, az MSZP elnökségi tagja fogta magát és a papírját, magával vitte azt az Echo Tv-be, és felolvasta az öt pontot.","shortLead":"Bárány Balázs, az MSZP elnökségi tagja fogta magát és a papírját, magával vitte azt az Echo Tv-be, és felolvasta az öt...","id":"20181219_Egy_MSZPs_beolvasta_az_ellenzek_ot_koveteleset_az_Echo_TVben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afc51afd-3d25-4eed-a38e-b83ed9cb03d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92583761-7a7f-4c8c-9740-7648456f1914","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Egy_MSZPs_beolvasta_az_ellenzek_ot_koveteleset_az_Echo_TVben","timestamp":"2018. december. 18. 05:50","title":"Egy MSZP-s beolvasta az ellenzék öt követelését az Echo Tv-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legfelsőbb bíróság tagjainak nyugdíjaztatását fel kell függeszteni - mondta ki a testület.","shortLead":"A legfelsőbb bíróság tagjainak nyugdíjaztatását fel kell függeszteni - mondta ki a testület.","id":"20181217_Leallitotta_az_Europai_Birosag_a_lengyel_birosagi_atalakitast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81cd729c-1658-4054-9cdf-e9644dcb7617","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181217_Leallitotta_az_Europai_Birosag_a_lengyel_birosagi_atalakitast","timestamp":"2018. december. 17. 18:50","title":"Leállította az Európai Bíróság a lengyel bírósági átalakítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c0e9c43-61ff-41ee-b91b-4347ea883cf9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mondjuk nem egy nagy táv a három kilométer, amit most külön útdíj nélkül lehet használni.","shortLead":"Mondjuk nem egy nagy táv a három kilométer, amit most külön útdíj nélkül lehet használni.","id":"20181218_m35_autopalya_debrecen_berettyoujfalu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c0e9c43-61ff-41ee-b91b-4347ea883cf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4497a81-6b67-4ac2-9b20-ec6a92a48320","keywords":null,"link":"/cegauto/20181218_m35_autopalya_debrecen_berettyoujfalu","timestamp":"2018. december. 18. 17:24","title":"Még két hétig ingyenes a legújabb autópálya-szakaszunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca190e1-b143-4ed6-a8bf-4f008bea3e34","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Országszerte tüntetések voltak vasárnap, a fővárosban az MTVA előtt ezrek követelték, hogy olvassák be a demonstrálók követeléseit, több ellenzéki képviselő a közmédia épületén belül. Orbán Viktor focimeccsen volt mindeközben.","shortLead":"Országszerte tüntetések voltak vasárnap, a fővárosban az MTVA előtt ezrek követelték, hogy olvassák be a demonstrálók...","id":"20181217_Orban_meccsen_volt_mikozben_tobb_ezren_tuntettek_ellene","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ca190e1-b143-4ed6-a8bf-4f008bea3e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a4333f9-c3f7-43ac-a888-703b0d0dd372","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Orban_meccsen_volt_mikozben_tobb_ezren_tuntettek_ellene","timestamp":"2018. december. 17. 07:36","title":"Orbán meccsen volt, miközben több ezren tüntettek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]