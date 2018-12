Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26912548-f91b-4a45-b481-5c5c40a89ea0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Soha nem volt még annyira alacsony a Diákhitel kamata, mint amilyen 2019 első félévében lesz.","shortLead":"Soha nem volt még annyira alacsony a Diákhitel kamata, mint amilyen 2019 első félévében lesz.","id":"20181220_Csokken_a_Diakhitel_kamata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26912548-f91b-4a45-b481-5c5c40a89ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"339bbbb3-06a0-4220-b872-b7ae7430b265","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Csokken_a_Diakhitel_kamata","timestamp":"2018. december. 20. 14:57","title":"Csökken a Diákhitel kamata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a28211-2ef8-4780-9dfd-128ff8994118","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóságok szerint tíz évre visszamenőleg nem dolgozott náluk Kollár Attila nevű rendőr sehol az országban.","shortLead":"A hatóságok szerint tíz évre visszamenőleg nem dolgozott náluk Kollár Attila nevű rendőr sehol az országban.","id":"20181219_Kamu_a_kirugott_rendor_Facebookon_terjedo_vallomasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76a28211-2ef8-4780-9dfd-128ff8994118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4e87ad-31e8-42b1-8f2a-3e24fcec2723","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Kamu_a_kirugott_rendor_Facebookon_terjedo_vallomasa","timestamp":"2018. december. 19. 08:59","title":"Kamu a kirúgott rendőr Facebookon terjedő vallomása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219a956b-e038-4941-ae19-4b344de51b0e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész-tévés elárulta, miért jár a tüntetésekre.



","shortLead":"A zenész-tévés elárulta, miért jár a tüntetésekre.



","id":"20181220_Hajos_Andras_Az_Orban_rezsim_egyik_legnagyobb_trukkje_az_a_hazugsag_hogy_de_legalabb_rend_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=219a956b-e038-4941-ae19-4b344de51b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"868df7c9-8f09-4a83-ade2-593d34ffaef8","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Hajos_Andras_Az_Orban_rezsim_egyik_legnagyobb_trukkje_az_a_hazugsag_hogy_de_legalabb_rend_van","timestamp":"2018. december. 20. 09:25","title":"Hajós András: Az Orbán-rezsim egyik legnagyobb trükkje az a hazugság, hogy \"de legalább rend van\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"956274f4-04c2-41a6-a45f-3ccb50bab711","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar katonai elhárítás NATO-együttműködésben még 2016-ban leleplezte a GRU egyik hírszerzőjét, 2010 óta vele együtt nagyjából tíz orosz kémnek kellett elhagynia az országot.","shortLead":"A magyar katonai elhárítás NATO-együttműködésben még 2016-ban leleplezte a GRU egyik hírszerzőjét, 2010 óta vele együtt...","id":"20181220_Orosz_diplomatak_kemkedtek_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=956274f4-04c2-41a6-a45f-3ccb50bab711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f58013eb-d45a-474a-8b94-af94235a7572","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Orosz_diplomatak_kemkedtek_Magyarorszagon","timestamp":"2018. december. 20. 09:18","title":"Orosz diplomaták kémkedtek Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07adbc03-3c94-419c-8fb6-8ed8abb75794","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Bocsánatot kért egy orosz kisváros polgármestere, mert fehérre festették a környezetszennyezés miatt elszíneződött havat.","shortLead":"Bocsánatot kért egy orosz kisváros polgármestere, mert fehérre festették a környezetszennyezés miatt elszíneződött...","id":"20181219_Akkora_volt_a_kornyezetszennyezes_hogy_elszinezodott_a_ho_az_onkormanyzat_befestette_feherre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07adbc03-3c94-419c-8fb6-8ed8abb75794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b8b57b-f834-46b3-a623-9818b9c9010b","keywords":null,"link":"/elet/20181219_Akkora_volt_a_kornyezetszennyezes_hogy_elszinezodott_a_ho_az_onkormanyzat_befestette_feherre","timestamp":"2018. december. 19. 17:36","title":"Akkora volt a környezetszennyezés, hogy elszíneződött a hó, az önkormányzat befestette fehérre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2bc8895-55e6-4f63-8df6-2202f3c4db91","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Gyász a Westminster metrómegállóban, ahol a parlamenti képviselők is naponta megfordulnak. Meghalt a 42 éves magyar hajléktalan, akit mindenki szeretett London belvárosában. Magyar barátja, a 22 éves Kasza Gábor talált rá, már teljesen elkékült a hidegtől. A hányadékában feküdt, eszméletlenül. Hívták a mentőket, akik kórházba is vitték, de ott már nem tudtak rajta segíteni.","shortLead":"Gyász a Westminster metrómegállóban, ahol a parlamenti képviselők is naponta megfordulnak. Meghalt a 42 éves magyar...","id":"20181220_Magyar_hajlektalan_halala_a_Parlament_elott_Londonban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2bc8895-55e6-4f63-8df6-2202f3c4db91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"148668d9-1b6b-470d-84bc-ff71476277a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Magyar_hajlektalan_halala_a_Parlament_elott_Londonban","timestamp":"2018. december. 20. 14:56","title":"Meghalt egy magyar hajléktalan London szívében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4e9768a-762b-47cd-bb6e-c5551143982b","c_author":"Gergely Zsófia","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Vagyonkezelőre bízza az LMP-s Ungár Péter a családja érdekeltségébe tartozó ingatlancégben meglévő részvénycsomagját, vagyis névleg kiszáll a Schmidt Mária, illetve családja érdekeltségébe tartozó társaságból – tudta meg a hvg.hu. Értesülésünket az ellenzéki országgyűlés képviselő megerősítette, és azzal indokolta döntését, hogy ezzel akar tiszta helyzetet teremteni. Forrásaink viszont látszatintézkedésnek tartják a lépést, amivel Ungár megpróbál messzebb lépni a kínosan NER-közelébe sodródott cégtől, szerintük ha komolyan gondolná, akkor simán eladhatta volna a tulajdoni hányadát.","shortLead":"Vagyonkezelőre bízza az LMP-s Ungár Péter a családja érdekeltségébe tartozó ingatlancégben meglévő részvénycsomagját...","id":"20181219_Ungar_Peter_szimbolikusan_kiszall_a_milliardos_csaladi_cegbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4e9768a-762b-47cd-bb6e-c5551143982b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"143e2752-e6c8-4438-9ad7-19070dbb35af","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181219_Ungar_Peter_szimbolikusan_kiszall_a_milliardos_csaladi_cegbol","timestamp":"2018. december. 19. 14:00","title":"Ungár Péter szimbolikusan kiszáll a milliárdos családi cégből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6934e51-4aee-4d13-b1bf-3953e8711217","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak öt ország volt, amely nemmel szavazott a migrációs csomagra, köztük Magyarország. A kormány nem is tekinti magára nézve kötelezőnek egyetlen pontját sem.","shortLead":"Csak öt ország volt, amely nemmel szavazott a migrációs csomagra, köztük Magyarország. A kormány nem is tekinti magára...","id":"20181219_Megszavaztak_az_ENSZ_globalis_migracios_csomagjat_kisebbsegben_maradt_a_magyar_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6934e51-4aee-4d13-b1bf-3953e8711217&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67534e24-8ee5-4770-a261-8f0772e1f906","keywords":null,"link":"/vilag/20181219_Megszavaztak_az_ENSZ_globalis_migracios_csomagjat_kisebbsegben_maradt_a_magyar_kormany","timestamp":"2018. december. 19. 18:45","title":"Megszavazták az ENSZ globális migrációs csomagját, kisebbségben maradt a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]