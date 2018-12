Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77433ee3-7238-4289-b47c-512e346a389e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a gépről végleg töröltünk egy olyan fájlt, amire valójában nagy szükségünk lenne, akkor sincs veszve minden. Mutatunk egy programot, ami segíthet visszaállítani az elveszett állományt.","shortLead":"Ha a gépről végleg töröltünk egy olyan fájlt, amire valójában nagy szükségünk lenne, akkor sincs veszve minden...","id":"20181220_microsoft_windows_torolt_fajlok_visszaallitasa_recuva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77433ee3-7238-4289-b47c-512e346a389e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85901ede-8013-4969-bb0c-d4f3fdf5ecc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181220_microsoft_windows_torolt_fajlok_visszaallitasa_recuva","timestamp":"2018. december. 20. 09:33","title":"Fontos fájlokat törölt a gépéről? Így állíthatja őket vissza a Windowsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92097451-9696-4370-bb8a-baaeeee7942f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kérik, hogy csökkentsék a szilárd- és olajtüzelésű berendezések használatát, az autózás helyett használják a tömegközlekedést. Ha a helyzet tovább romlik, a gépjárműhasználatot is korlátozzák. Gyermekek, időskorúak, krónikus betegek számára rövid ideig is veszélyes lehet a szabadban tartózkodás.","shortLead":"Kérik, hogy csökkentsék a szilárd- és olajtüzelésű berendezések használatát, az autózás helyett használják...","id":"20181220_Budapesten_elrendeltek_a_szmogriado_tajekoztatasi_fokozatat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92097451-9696-4370-bb8a-baaeeee7942f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aea17a55-4fd7-44fd-a0b0-f9730522ddf4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Budapesten_elrendeltek_a_szmogriado_tajekoztatasi_fokozatat","timestamp":"2018. december. 20. 05:32","title":"Csapnivaló a levegő Budapesten, elrendelték a szmogriadó tájékoztatási fokozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de7749ca-5125-4761-a4cb-eacceed4f705","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Polgári üzenet és proletár üzenet.","shortLead":"Polgári üzenet és proletár üzenet.","id":"20181220_TGM_Ket_uzenet_Ader_Janosnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de7749ca-5125-4761-a4cb-eacceed4f705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a3bca6c-93e0-4dc0-866e-a3d4025682a6","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_TGM_Ket_uzenet_Ader_Janosnak","timestamp":"2018. december. 20. 11:00","title":"TGM: Két üzenet Áder Jánosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18d0d1fd-7538-42a5-95ba-aee7dcc48e6a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"3-1-re áll az összecsapás a Mennyei Birodalom és Kanada között, mert egy újabb kanadai polgárt vettek őrizetbe Kínában. Erről a National Post számolt be Kanadában.","shortLead":"3-1-re áll az összecsapás a Mennyei Birodalom és Kanada között, mert egy újabb kanadai polgárt vettek őrizetbe Kínában...","id":"20181219_Huaweihaboru_ujabb_kanadait_vettek_orizetbe_Kinaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18d0d1fd-7538-42a5-95ba-aee7dcc48e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a30ecab-6062-45bc-aa97-e654a95dc7cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_Huaweihaboru_ujabb_kanadait_vettek_orizetbe_Kinaban","timestamp":"2018. december. 19. 12:44","title":"Huawei-háború: újabb kanadait vettek őrizetbe Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a048039-7d3f-4a77-af80-49abbb542e6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A beköltözhető forgalmi érték 20-25 százalékáért adhatja el a vagyonkezelésében lévő lakásokat a Honvédelmi Minisztérium.","shortLead":"A beköltözhető forgalmi érték 20-25 százalékáért adhatja el a vagyonkezelésében lévő lakásokat a Honvédelmi...","id":"20181220_A_piaci_ar_otodeert_arulja_a_honvedelmis_lakasokat_a_miniszterium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a048039-7d3f-4a77-af80-49abbb542e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35d2c354-c04f-4795-bd31-3bf9277342f9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181220_A_piaci_ar_otodeert_arulja_a_honvedelmis_lakasokat_a_miniszterium","timestamp":"2018. december. 20. 10:10","title":"A piaci ár ötödéért árulja a honvédelmis lakásokat a minisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70c0d079-cb86-4b97-b31f-d127b96d89d4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Súlyos betegségéről beszélt az író.","shortLead":"Súlyos betegségéről beszélt az író.","id":"20181220_grecso_krisztian_iro_betegseg_interju_elet_es_irodalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70c0d079-cb86-4b97-b31f-d127b96d89d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"176d37ef-2a61-4773-86c3-6cda407f928f","keywords":null,"link":"/kultura/20181220_grecso_krisztian_iro_betegseg_interju_elet_es_irodalom","timestamp":"2018. december. 20. 07:25","title":"Grecsó Krisztián: Egy ponton \"nem maradt nekem semmi. Elfogytam, kifogytam, eltűntem\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5921b429-81ff-4629-bedc-8c851e6d87cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hivatalosan letett a kormány az olimpiáról, azonban a döntések és elkülönített források alapján éppen olyan sportlétesítményekkel gazdagodna Budapest, amelyeknek köszönhetően később könnyebb lenne olimpiát rendezni.","shortLead":"Hivatalosan letett a kormány az olimpiáról, azonban a döntések és elkülönített források alapján éppen olyan...","id":"20181220_Hiaba_nem_lesz_olimpia_csak_megepulhetnek_az_ahhoz_szukseges_sportletesitmenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5921b429-81ff-4629-bedc-8c851e6d87cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bb32995-b0f6-4f23-b1e2-c8d4074ec8d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Hiaba_nem_lesz_olimpia_csak_megepulhetnek_az_ahhoz_szukseges_sportletesitmenyek","timestamp":"2018. december. 20. 07:14","title":"Hiába nem lesz olimpia, éppen ahhoz szükséges sportlétesítmények épülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b546873-d86d-4aca-9bd7-243aabf3dfde","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Eugen Teodorovici pénzügyminiszter által vázolt intézkedéseket sürgősségi kormányrendelettel akarja életbe léptetni a román kormány","shortLead":"A Eugen Teodorovici pénzügyminiszter által vázolt intézkedéseket sürgősségi kormányrendelettel akarja életbe léptetni...","id":"20181219_Kapzsisagi_adot_vet_ki_a_bankokra_Romania","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b546873-d86d-4aca-9bd7-243aabf3dfde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d2a90da-a7f7-47db-ba61-804cd2ac4232","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_Kapzsisagi_adot_vet_ki_a_bankokra_Romania","timestamp":"2018. december. 19. 05:35","title":"Kapzsisági adót vet ki a bankokra Románia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]