[{"available":true,"c_guid":"531d9ec1-5284-4ee7-bc4d-b1fa42c2e477","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20181218_Jovore_sem_emelkednek_a_kukadijak_inkabb_kifizeti_az_allam_a_veszteseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=531d9ec1-5284-4ee7-bc4d-b1fa42c2e477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a5de0eb-d174-4466-9ba4-c9f85ef029db","keywords":null,"link":"/kkv/20181218_Jovore_sem_emelkednek_a_kukadijak_inkabb_kifizeti_az_allam_a_veszteseget","timestamp":"2018. december. 18. 19:50","title":"Jövőre sem emelkednek a kukadíjak, inkább kifizeti az állam a veszteséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbbd56ad-188c-4688-80a5-41b889f98b21","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egyeztetésre hívja az önkormányzat az Agora projekt beruházóját, továbbra is szeretnének felépíttetni három toronyházat.","shortLead":"Egyeztetésre hívja az önkormányzat az Agora projekt beruházóját, továbbra is szeretnének felépíttetni három toronyházat.","id":"20181219_Ragaszkodik_a_kerulet_ahhoz_hogy_harom_toronyhaz_legyen_az_Arpad_hidnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbbd56ad-188c-4688-80a5-41b889f98b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6fd3e21-b915-4508-b3a8-167fd022e094","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181219_Ragaszkodik_a_kerulet_ahhoz_hogy_harom_toronyhaz_legyen_az_Arpad_hidnal","timestamp":"2018. december. 19. 16:55","title":"Ragaszkodik a kerület ahhoz, hogy három toronyház legyen az Árpád hídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc45bb33-bc88-4550-8c73-f13674f8012d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szegedi kutatók rájöttek, mitől maradnak hatékonyak szervezetünk antibiotikumai a velünk élő sokmilliárd baktérium kordában tartásában. Az evolúció során évmilliók alatt tökéletesített módszer segíthet újgenerációs antibiotikumok fejlesztésében, melyekkel szemben kisebb eséllyel alakul ki rezisztencia a baktériumokban – olvasható a Magyar Tudományos Akadémia közleményében.","shortLead":"Szegedi kutatók rájöttek, mitől maradnak hatékonyak szervezetünk antibiotikumai a velünk élő sokmilliárd baktérium...","id":"20181218_szuperbakteriumok_antibiotikum_rezisztencia_mta_szegedi_biologiai_kutatokozpont_lendulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc45bb33-bc88-4550-8c73-f13674f8012d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57f0d6e-157d-4587-b931-fe43e4e8278c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181218_szuperbakteriumok_antibiotikum_rezisztencia_mta_szegedi_biologiai_kutatokozpont_lendulet","timestamp":"2018. december. 18. 09:03","title":"Szegedi kutatók rájöttek, hogyan lehet kitrükközni a baktériumok szuperképességét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07adbc03-3c94-419c-8fb6-8ed8abb75794","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Bocsánatot kért egy orosz kisváros polgármestere, mert fehérre festették a környezetszennyezés miatt elszíneződött havat.","shortLead":"Bocsánatot kért egy orosz kisváros polgármestere, mert fehérre festették a környezetszennyezés miatt elszíneződött...","id":"20181219_Akkora_volt_a_kornyezetszennyezes_hogy_elszinezodott_a_ho_az_onkormanyzat_befestette_feherre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07adbc03-3c94-419c-8fb6-8ed8abb75794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b8b57b-f834-46b3-a623-9818b9c9010b","keywords":null,"link":"/elet/20181219_Akkora_volt_a_kornyezetszennyezes_hogy_elszinezodott_a_ho_az_onkormanyzat_befestette_feherre","timestamp":"2018. december. 19. 17:36","title":"Akkora volt a környezetszennyezés, hogy elszíneződött a hó, az önkormányzat befestette fehérre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"072b1080-a11f-4a2f-945e-ed577d651fda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 18-25 évesek között is toronymagasan vezet a Fidesz, de a Jobbik ebben a körben második, a Momentum harmadik. A DK 0 százalékon.","shortLead":"A 18-25 évesek között is toronymagasan vezet a Fidesz, de a Jobbik ebben a körben második, a Momentum harmadik. A DK 0...","id":"20181219_A_fiatalok_kozott_10_szazalekon_a_Momentum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=072b1080-a11f-4a2f-945e-ed577d651fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24189772-9df9-435c-a93c-e8448d64d4fb","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_A_fiatalok_kozott_10_szazalekon_a_Momentum","timestamp":"2018. december. 19. 08:54","title":"A fiatalok között 10 százalékon a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a23fb23-d8e3-4e04-bca8-a95a54d9cef3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M2 Competition a valaha készült egyik legélvezetesebb BMW, mely az M4-ből érkezett motorral igen komoly produkciót ad elő.","shortLead":"Az M2 Competition a valaha készült egyik legélvezetesebb BMW, mely az M4-ből érkezett motorral igen komoly produkciót...","id":"20181218_vizsgazik_a_kis_meregzsak_igy_gyorsul_0rol_270re_a_bmw_m2_competition__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a23fb23-d8e3-4e04-bca8-a95a54d9cef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"643c6eef-0267-44c0-be47-efcfb1483ef3","keywords":null,"link":"/cegauto/20181218_vizsgazik_a_kis_meregzsak_igy_gyorsul_0rol_270re_a_bmw_m2_competition__video","timestamp":"2018. december. 18. 13:21","title":"Vizsgázik a kis méregzsák: így gyorsul 0-ról 270-re a BMW M2 Competition - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5766c471-d53d-497f-b806-545fd8410d2f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A balesetben két ember súlyosan megsérült.","shortLead":"A balesetben két ember súlyosan megsérült.","id":"20181219_Szemelyauto_es_taxi_utkozott_az_Andrassy_uton_csak_a_jardan_alltak_meg__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5766c471-d53d-497f-b806-545fd8410d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a42bdbdd-7cf1-4586-bc14-2006523817f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20181219_Szemelyauto_es_taxi_utkozott_az_Andrassy_uton_csak_a_jardan_alltak_meg__fotok","timestamp":"2018. december. 19. 11:21","title":"Személyautó és taxi ütközött az Andrássy úton, csak a járdán álltak meg – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4e9768a-762b-47cd-bb6e-c5551143982b","c_author":"Gergely Zsófia","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Vagyonkezelőre bízza az LMP-s Ungár Péter a családja érdekeltségébe tartozó ingatlancégben meglévő részvénycsomagját, vagyis névleg kiszáll a Schmidt Mária, illetve családja érdekeltségébe tartozó társaságból – tudta meg a hvg.hu. Értesülésünket az ellenzéki országgyűlés képviselő megerősítette, és azzal indokolta döntését, hogy ezzel akar tiszta helyzetet teremteni. Forrásaink viszont látszatintézkedésnek tartják a lépést, amivel Ungár megpróbál messzebb lépni a kínosan NER-közelébe sodródott cégtől, szerintük ha komolyan gondolná, akkor simán eladhatta volna a tulajdoni hányadát.","shortLead":"Vagyonkezelőre bízza az LMP-s Ungár Péter a családja érdekeltségébe tartozó ingatlancégben meglévő részvénycsomagját...","id":"20181219_Ungar_Peter_szimbolikusan_kiszall_a_milliardos_csaladi_cegbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4e9768a-762b-47cd-bb6e-c5551143982b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"143e2752-e6c8-4438-9ad7-19070dbb35af","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181219_Ungar_Peter_szimbolikusan_kiszall_a_milliardos_csaladi_cegbol","timestamp":"2018. december. 19. 14:00","title":"Ungár Péter szimbolikusan kiszáll a milliárdos családi cégből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]