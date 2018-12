Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5e54df2-0406-4ecf-b9d0-699dbb5d2f98","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Claas Relotius nem várta meg, hogy megfosszák a német újságírói fórumtól kapott kitüntetésektől.","shortLead":"Claas Relotius nem várta meg, hogy megfosszák a német újságírói fórumtól kapott kitüntetésektől.","id":"20181220_Visszaadja_dijait_a_Der_Spiegel_hirhamisitassal_vadolt_ujsagiroja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5e54df2-0406-4ecf-b9d0-699dbb5d2f98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10985813-a169-434f-b7ad-a67301d9ebaa","keywords":null,"link":"/kultura/20181220_Visszaadja_dijait_a_Der_Spiegel_hirhamisitassal_vadolt_ujsagiroja","timestamp":"2018. december. 20. 15:42","title":"Visszaadja díjait a Der Spiegel hírhamisítással vádolt újságírója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9976f4a-8d66-44bf-9e9c-7a3cf552088e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megnézheti a behavazott autónál is, hogy van-e a kocsiban kihelyezett érvényes parkolási cédula. ","shortLead":"Megnézheti a behavazott autónál is, hogy van-e a kocsiban kihelyezett érvényes parkolási cédula. ","id":"20181220_Megnezheti_a_parkoloor_hogy_vane_ervenyes_cetli_a_behavazott_kocsi_ablkaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9976f4a-8d66-44bf-9e9c-7a3cf552088e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"668c8934-072b-48af-b4e5-76e2639fc4d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20181220_Megnezheti_a_parkoloor_hogy_vane_ervenyes_cetli_a_behavazott_kocsi_ablkaban","timestamp":"2018. december. 20. 09:11","title":"Nincs olyan jogszabály, hogy nem nyúlhat a kocsihoz a parkolóőr ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c788fcd5-14f6-4e29-8586-d91f9ab15242","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gimnazistáknak és szakgimnazistáknak is szüksége lesz a készülő tankönyvekre. Mindössze 30 nap áll rendelkezésre a kiadóknak pályázni.



","shortLead":"Gimnazistáknak és szakgimnazistáknak is szüksége lesz a készülő tankönyvekre. Mindössze 30 nap áll rendelkezésre...","id":"20181220_Mar_lehet_palyazni_honvedelem_tankonyvek_keszitesere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c788fcd5-14f6-4e29-8586-d91f9ab15242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dc2bde2-8de3-486f-9279-a17226d42f53","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Mar_lehet_palyazni_honvedelem_tankonyvek_keszitesere","timestamp":"2018. december. 20. 12:21","title":"Készülhetnek a tankönyvek a honvédelemről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9639c109-f374-4a3e-86ae-a83a828e1cfc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A termesztőt őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.","shortLead":"A termesztőt őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.","id":"20181220_Kenderfogas_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9639c109-f374-4a3e-86ae-a83a828e1cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9d0d5e0-9735-43fe-95ea-d80a1a141194","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Kenderfogas_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2018. december. 20. 07:30","title":"Kenderfogás Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e268c01-a04f-459d-8b8e-68db9110a493","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A téli napforduló az év az egyik legfontosabb napja, ami egyben a csillagászati tél kezdetét is jelenti. Másodpercre pontosan is tudni lehet, mikortól kezdve hosszabbodnak a nappalok.","shortLead":"A téli napforduló az év az egyik legfontosabb napja, ami egyben a csillagászati tél kezdetét is jelenti. Másodpercre...","id":"20181221_teli_napfordulo_2018_mikor_van_a_teli_napfordulo_leghosszabb_ejszaka_google_doodle","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e268c01-a04f-459d-8b8e-68db9110a493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"463ec2db-c028-4e15-9a72-16a322f345f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181221_teli_napfordulo_2018_mikor_van_a_teli_napfordulo_leghosszabb_ejszaka_google_doodle","timestamp":"2018. december. 21. 08:15","title":"Miért van ez a mozgó figura a Google főloldalán? És miért éppen ma?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04e938e7-7d86-4da2-aa91-c443f50afd2f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenegy halottat találtak egy bárkában a spanyol partoktól délre.","shortLead":"Tizenegy halottat találtak egy bárkában a spanyol partoktól délre.","id":"20181220_Ujabb_migranstragedia_a_Foldkozitengeren","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04e938e7-7d86-4da2-aa91-c443f50afd2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc614b83-f18b-4a61-b417-ba97bded3636","keywords":null,"link":"/vilag/20181220_Ujabb_migranstragedia_a_Foldkozitengeren","timestamp":"2018. december. 20. 13:15","title":"Újabb migráns-tragédia a Földközi-tengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"999b8bea-b722-4d66-a3d0-0d195cae2773","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Magyarország a háborús konfliktusok sújtotta térségben több ezer családon segített, iskolát, kórházat, templomot épített – mondta a külügyi államtitkár.","shortLead":"Magyarország a háborús konfliktusok sújtotta térségben több ezer családon segített, iskolát, kórházat, templomot...","id":"20181220_Magyaramerikai_megallapodas_az_uldozott_keresztenyek_vedelmerol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=999b8bea-b722-4d66-a3d0-0d195cae2773&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5a78a35-fee1-4d91-b5bb-f513609a21e8","keywords":null,"link":"/vilag/20181220_Magyaramerikai_megallapodas_az_uldozott_keresztenyek_vedelmerol","timestamp":"2018. december. 20. 08:52","title":"Magyar-amerikai megállapodás az üldözött keresztények védelméről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"217e54be-8fda-4cc4-a2bb-6c7b590087e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyenruhások különleges meglepetéssel készülnek a karácsonyra. ","shortLead":"Egyenruhások különleges meglepetéssel készülnek a karácsonyra. ","id":"20181220_Hatalmas_karacsonyfat_formaztak_meg_villogo_rendorautokbol_Baranyaban__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=217e54be-8fda-4cc4-a2bb-6c7b590087e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba2af9d5-184d-4534-bc61-7c1c11e8821c","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Hatalmas_karacsonyfat_formaztak_meg_villogo_rendorautokbol_Baranyaban__video","timestamp":"2018. december. 20. 21:23","title":"Hatalmas karácsonyfát formáztak meg villogó rendőrautókból Baranyában - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]