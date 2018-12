Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da8f9ae4-669f-4bc5-ab77-c85ded9ade60","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt hónapokban fokozatosan csökkent az SSD-k ára, egy piaci elemzés szerint pedig a jövő év elején is árzuhanás várható. ","shortLead":"Az elmúlt hónapokban fokozatosan csökkent az SSD-k ára, egy piaci elemzés szerint pedig a jövő év elején is árzuhanás...","id":"20181219_ssd_memoria_meghajto_arak_nand_flash_tarolo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da8f9ae4-669f-4bc5-ab77-c85ded9ade60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4e17ff-0973-4fde-acfc-858c4175cb69","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_ssd_memoria_meghajto_arak_nand_flash_tarolo","timestamp":"2018. december. 19. 14:03","title":"Tartogassa még a pénzét, jövőre még olcsóbbak lehetnek az SSD-k","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54f39a6e-ca73-478d-889d-edc298d2d2a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A KaziooFX nevű Twitter-felhasználó nemrég gondolt egyet, és átszerkesztette egy kicsit a Csillagok között című film egyik jelenetét. Ennek eredményeként Elon Musk is bekerült a filmbe, egész pontosan Matthew McConaughey helyére.","shortLead":"A KaziooFX nevű Twitter-felhasználó nemrég gondolt egyet, és átszerkesztette egy kicsit a Csillagok között című film...","id":"20181220_spacex_interstellar_csillagok_kozott_elon_musk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54f39a6e-ca73-478d-889d-edc298d2d2a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0490dd46-ea33-49d3-96cf-1b16bbaf6b9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181220_spacex_interstellar_csillagok_kozott_elon_musk","timestamp":"2018. december. 20. 20:03","title":"Videó: Belevágták Elon Muskot a Csillagok között című filmbe, és nagyon jó lett a végeredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a469d28a-4e68-4a0a-bfeb-c7f38bb04fe4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy baloldali sajtótájékoztatón megjelent a köztévé kamerája, Őrsi Gergely, az MSZP budapesti alelnöke pedig kihasználta a lehetőséget.","shortLead":"Egy baloldali sajtótájékoztatón megjelent a köztévé kamerája, Őrsi Gergely, az MSZP budapesti alelnöke pedig...","id":"20181220_Egy_MSZPs_vegre_az_M1_kamerajaba_is_beolvasta_a_tuntetok_koveteleseit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a469d28a-4e68-4a0a-bfeb-c7f38bb04fe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46c4319b-93fb-4d30-befb-2e9d7b4497ea","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Egy_MSZPs_vegre_az_M1_kamerajaba_is_beolvasta_a_tuntetok_koveteleseit","timestamp":"2018. december. 20. 11:46","title":"Egy MSZP-s az M1 kamerájába is beolvasta a tüntetők követeléseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d29a610-8313-483f-b980-d3a76ba397d3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ÁKK adatai szerint több mint hatezer külföldi kapott letelepedési engedélyt, családegyesítés címén pedig további 13 ezer fő szerezte meg a papírokat.","shortLead":"Az ÁKK adatai szerint több mint hatezer külföldi kapott letelepedési engedélyt, családegyesítés címén pedig további 13...","id":"20181221_Tobb_szazmilliardot_kaszaltak_a_letelepedesi_kotvenyeken_a_Fideszhez_kozeli_cegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d29a610-8313-483f-b980-d3a76ba397d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"239da9d6-38b8-475b-b5f8-c920da5282fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181221_Tobb_szazmilliardot_kaszaltak_a_letelepedesi_kotvenyeken_a_Fideszhez_kozeli_cegek","timestamp":"2018. december. 21. 10:32","title":"Több százmilliárdot kaszáltak a letelepedési kötvényeken a Fideszhez közeli cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92b0ea6a-9b4d-4166-b5bd-93dd01db2dbd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hatóság szezonális ellenőrzése nem kímélte a pezsgőket, virsliket és haltermékeket sem.","shortLead":"A hatóság szezonális ellenőrzése nem kímélte a pezsgőket, virsliket és haltermékeket sem.","id":"20181221_Nebih_A_karacsonyi_vasarokban_kaphato_szaloncukrok_tizede_lejart_szavatossagu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92b0ea6a-9b4d-4166-b5bd-93dd01db2dbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89a97ed5-54ba-4b6d-8fea-badafa2ec63a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181221_Nebih_A_karacsonyi_vasarokban_kaphato_szaloncukrok_tizede_lejart_szavatossagu","timestamp":"2018. december. 21. 11:56","title":"Nébih: A karácsonyi vásárokban kapható szaloncukrok tizede lejárt szavatosságú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9008d01-4aa4-4679-97d9-f8dfcb8a466a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A reptér arra gyanakszik, hogy szándékos szabotázs a drónok reptetése. A fennakadás 110 ezer utast érint.","shortLead":"A reptér arra gyanakszik, hogy szándékos szabotázs a drónok reptetése. A fennakadás 110 ezer utast érint.","id":"20181220_Tovabbra_is_le_van_zarva_a_londoni_Gatwick_repuloter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9008d01-4aa4-4679-97d9-f8dfcb8a466a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ac4b1a-a67d-4952-ab2f-9f503e4f07e7","keywords":null,"link":"/vilag/20181220_Tovabbra_is_le_van_zarva_a_londoni_Gatwick_repuloter","timestamp":"2018. december. 20. 14:03","title":"Továbbra is le van zárva a londoni Gatwick repülőtér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"479a3e09-23e7-446b-9ce5-5cfa64d859a1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete szerint a vállalkozásokat az akár 30 százalékos mértéket meghaladó útdíjemelés és egyéb költségnövekedések szorítják az emelésre. Az érdekképviseletek tiltakozása ellenére a leginkább környezetkímélő járműkategóriáknál is büntet az új díjrendszer. ","shortLead":"A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete szerint a vállalkozásokat az akár 30 százalékos mértéket meghaladó útdíjemelés és...","id":"20181221_Ketszamjegyu_szazalekos_dijemelesre_kenyszerulnek_a_magyar_fuvarozok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=479a3e09-23e7-446b-9ce5-5cfa64d859a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcbe5547-1a92-4a43-814f-7c36a03530a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181221_Ketszamjegyu_szazalekos_dijemelesre_kenyszerulnek_a_magyar_fuvarozok","timestamp":"2018. december. 21. 11:49","title":"Két számjegyű százalékos díjemelésre kényszerülnek a magyar fuvarozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Netanjahu közölte, fokozzák szíriai erőfeszítéseiket Iránnal szemben.","shortLead":"Netanjahu közölte, fokozzák szíriai erőfeszítéseiket Iránnal szemben.","id":"20181220_Amerikai_csapatkivonas_Izrael_bekemenyit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55eb1d14-cf49-4448-bce4-b1e9e6ff4a0b","keywords":null,"link":"/vilag/20181220_Amerikai_csapatkivonas_Izrael_bekemenyit","timestamp":"2018. december. 20. 13:38","title":"Amerikai csapatkivonás: Izrael bekeményít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]