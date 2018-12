Közben a New York Timesnak van egy lehetséges megfejtése arra, miért kell a rabszolgatörvény. Fogyatkozó népesség, súlyos munkaerőhiány, csúcsra járatott idegenellenesség, kevés külföldi munkavállaló. A gyárakba azonban kell a dolgos kéz. A gazdasági okhoz hozzájön egy jogi, társadalmi is. A tömeget ürügyként a rabszolgatörvény vitte ki az utcára, sokan megemlítik a demonstrálók közül a közigazgatási bíróságok felállítását is, de az elégedetlenség oka valójában nagyjából valami olyasmi, mint amit a Washington Post ír fejlécében hosszú ideje: sötétségben meghal a demokrácia. Az autokrácia a rezsim elsőszámú jellemzője lett.