[{"available":true,"c_guid":"74c10277-8221-4f9e-9b1c-4973e60ca44d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20181223_o1g_facebook_profilkep_keret_reszkessetek_betorok_google_assistant_ford_kutyahaz_tuzijatek_mtva_memek_hatter_eltavolitasa_fororol_ingyen_kepszerkeszto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74c10277-8221-4f9e-9b1c-4973e60ca44d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ff81d7-f3b5-4198-b301-6da384783ed8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181223_o1g_facebook_profilkep_keret_reszkessetek_betorok_google_assistant_ford_kutyahaz_tuzijatek_mtva_memek_hatter_eltavolitasa_fororol_ingyen_kepszerkeszto","timestamp":"2018. december. 23. 12:00","title":"Ez történt: újraforgatták a Reszkessetek, betörők!-et, 1 perc az egész, de megéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fa19c86-0277-4e13-9754-d82564ac6847","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hétfői brit sajtóértesülés szerint Theresa May brit miniszterelnök csaknem egy héttel lerövidítette kormánya karácsonyi szünetét, és már január 2-ára kabinetülést hívott össze annak megvitatására, hogy milyen következményekkel járhat a brit EU-tagság megállapodás nélküli megszűnése.","shortLead":"Hétfői brit sajtóértesülés szerint Theresa May brit miniszterelnök csaknem egy héttel lerövidítette kormánya karácsonyi...","id":"20181224_Theresa_May_alaposan_megkurtitotta_a_kormany_karacsonyi_szunetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fa19c86-0277-4e13-9754-d82564ac6847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d09587c3-79e3-4550-a0d2-87adc6a7389b","keywords":null,"link":"/vilag/20181224_Theresa_May_alaposan_megkurtitotta_a_kormany_karacsonyi_szunetet","timestamp":"2018. december. 24. 14:28","title":"Theresa May alaposan megkurtította a kormány karácsonyi szünetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54c89080-b7b7-40f2-8ddb-9c4634f10a62","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"A dinamikusan fejlődő, gyermekotthonokkal foglalkozó alapítvány vezetőjét egykor a nők kergetése, az alkohol és a kalandvágy sodorta egy szászvárosi gyermekotthonba, ahol azonban hivatásra és feleségre lelt. A VONESZO vezetője, Vitéz András és felesége, Andrea arról mesélt, mi a leghaszontalanabb, de mégis gyakran nyújtott adomány, és miért rossz ötlet karácsonykor gyermekotthonba látogatni.","shortLead":"A dinamikusan fejlődő, gyermekotthonokkal foglalkozó alapítvány vezetőjét egykor a nők kergetése, az alkohol és...","id":"20181224_Valami_balgasagot_akartam_csinalni__egy_kallodo_budai_urifiu_akit_sajat_gyerekalapitvanya_mentett_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54c89080-b7b7-40f2-8ddb-9c4634f10a62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"071b3757-7cda-4f9c-8684-f77b292f5f84","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181224_Valami_balgasagot_akartam_csinalni__egy_kallodo_budai_urifiu_akit_sajat_gyerekalapitvanya_mentett_meg","timestamp":"2018. december. 24. 10:30","title":"A kallódó budai úrifiú, akit saját gyerekalapítványa mentett meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"038542e4-ab82-418b-9979-8209a063da99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor Doki az időszámítás kezdetének időpontjába ugrik vissza négykerekű időgépével. ","shortLead":"Ilyen az, amikor Doki az időszámítás kezdetének időpontjába ugrik vissza négykerekű időgépével. ","id":"20181223_a_nap_fotoja_hogyan_kerul_a_vissza_a_jovobe_szuperautoja_a_betlehemi_jaszolhoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=038542e4-ab82-418b-9979-8209a063da99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b53b264-6750-4888-9a96-92a406fb5a02","keywords":null,"link":"/cegauto/20181223_a_nap_fotoja_hogyan_kerul_a_vissza_a_jovobe_szuperautoja_a_betlehemi_jaszolhoz","timestamp":"2018. december. 23. 06:41","title":"A nap fotója: hogyan kerül a Vissza a jövőbe szuperautója a betlehemi jászolhoz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f2a8181-81bd-4ad7-af7d-f0dbefc12012","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Facebookján posztolta a fotót.","shortLead":"A Facebookján posztolta a fotót.","id":"20181224_Haromunokas_nagypapakent_kivan_boldog_karacsonyt_Orban_Viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f2a8181-81bd-4ad7-af7d-f0dbefc12012&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dce2e15-339c-4eff-a855-22759e072232","keywords":null,"link":"/elet/20181224_Haromunokas_nagypapakent_kivan_boldog_karacsonyt_Orban_Viktor","timestamp":"2018. december. 24. 10:00","title":"Orbán Viktor háromunokás nagypapaként kíván boldog karácsonyt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce73e0b2-b8e4-4deb-b6c8-f2609ec216ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 400 órás túlóratörvénnyel alapvetően egyetértenek a Fidesz támogatói, de abban már nem olyan biztosak, hogy egy munkavállaló mondhat-e nemet a főnöke túlórát követelő kérésére. ","shortLead":"A 400 órás túlóratörvénnyel alapvetően egyetértenek a Fidesz támogatói, de abban már nem olyan biztosak...","id":"20181223_Egy_dologban_a_Fideszszavazok_is_bizonytalanok_a_tuloratorveny_kapcsan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce73e0b2-b8e4-4deb-b6c8-f2609ec216ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5b3e93c-857e-4699-b378-b002f818fce7","keywords":null,"link":"/itthon/20181223_Egy_dologban_a_Fideszszavazok_is_bizonytalanok_a_tuloratorveny_kapcsan","timestamp":"2018. december. 23. 21:50","title":"Egy dolog a Fidesz-szavazókat is megosztja a túlóratörvény kapcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4de5f7e1-cbd8-4dfa-8ad7-c09bbd94757f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója előbb újabb nagy múltú lapot tüntetett el a piacról, majd tovább terelgetett saját ellenőrzése alá olvasót, nézőt, hirdetőt, hogy végül jóformán egy nap alatt csaknem 500 sajtótermék váljon a központi információs birodalom részévé. Ezen a terepen kell megmaradnia, és tisztességesen kiszolgálnia olvasóit a független sajtó megmaradt részének. \"Adventi kalendáriumunkban” a karácsonyig hátralévő napokban a hvg.hu és a HVG munkatársai mondják el, mit gondolnak a magyar sajtó helyzetéről, a feladatról, amibe beleálltak, és arról, amit olvasóink tehetnek azért, hogy Magyarországon ne csak központi felügyelet mellett lehessen írni, véleményt mondani.","shortLead":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója...","id":"20181223_Erdemes_beleallni_A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Nagy_Ivan_Zsolt_foszerkeszto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4de5f7e1-cbd8-4dfa-8ad7-c09bbd94757f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70c8ef66-6766-4e8b-9341-5c0577d754c5","keywords":null,"link":"/itthon/20181223_Erdemes_beleallni_A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Nagy_Ivan_Zsolt_foszerkeszto","timestamp":"2018. december. 23. 14:00","title":"\"Érdemes beleállni!\" - A HVG adventi kalendáriumában ma: Nagy Iván Zsolt, a hvg.hu felelős szerkesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70bb18d2-1c6f-4735-9f50-777ae23d6b92","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Erős civil társadalom nélkül az ország gyenge és esendő - történjen bármi az országban, a pannonhalmi bencések kitartóan ezt vallják és tanítják. A HVG karácsonyi számának adott közös interjúban Hortobágyi T. Cirill és Várszegi Asztrik új, illetve korábbi főapát beszélt a védtelenek melletti kiállásról, menekültek befogadásáról, és arról, miért nincs most esély arra, hogy házigazdái legyenek Ferenc pápa és Kirill pátriárka találkozójának.","shortLead":"Erős civil társadalom nélkül az ország gyenge és esendő - történjen bármi az országban, a pannonhalmi bencések...","id":"201851__interju_varszegi_asztrik__hortobagyi_t_cirill_fabiny_tamas__kritikus_szolidaritas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70bb18d2-1c6f-4735-9f50-777ae23d6b92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41e3e44a-f57a-4d76-bb1e-66b91d43d8b0","keywords":null,"link":"/itthon/201851__interju_varszegi_asztrik__hortobagyi_t_cirill_fabiny_tamas__kritikus_szolidaritas","timestamp":"2018. december. 24. 07:00","title":"\"Ahol a támogatásért lojalitást várnak, nehéz helyzetbe kerülhetnek az egyházak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]