Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe4bd730-bf81-46d4-bc38-7378b2763416","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Saját szomszédját lopta meg egy Győr környéki férfi, de a betörés elég pechesre sikerült. ","shortLead":"Saját szomszédját lopta meg egy Győr környéki férfi, de a betörés elég pechesre sikerült. ","id":"20181228_Betort_a_szomszedjahoz_de_rosszul_lett_majd_elaludt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe4bd730-bf81-46d4-bc38-7378b2763416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f2ccb9a-a296-4958-a0cb-1ab0451e460f","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Betort_a_szomszedjahoz_de_rosszul_lett_majd_elaludt","timestamp":"2018. december. 28. 08:36","title":"Betört a szomszédjához, de berúgott, majd elaludt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5136e22f-0291-40cd-903e-1122a309d204","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A József Attila-díjas írót zavarja a sok dühödt ember, hogy riogatnak a migránsokkal, szerinte annyit romlott a demokrácia helyzete, hogy újra aktuális lett a 12 pont.","shortLead":"A József Attila-díjas írót zavarja a sok dühödt ember, hogy riogatnak a migránsokkal, szerinte annyit romlott...","id":"20181228_Hay_Janos_Aggaszto_a_mai_magyar_tarsadalom_helyzete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5136e22f-0291-40cd-903e-1122a309d204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e488aa8-f933-4554-b36a-230023572f3f","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Hay_Janos_Aggaszto_a_mai_magyar_tarsadalom_helyzete","timestamp":"2018. december. 28. 20:10","title":"Háy János: Aggasztó a mai magyar társadalom helyzete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef14fdd7-4e9e-4e3a-b23b-e8a697048d30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntek délutánra szerveztek tiltakozást Nagy Imre szobrának elszállítása miatt.","shortLead":"Péntek délutánra szerveztek tiltakozást Nagy Imre szobrának elszállítása miatt.","id":"20181228_Gyertyagyujtassal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef14fdd7-4e9e-4e3a-b23b-e8a697048d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4f7556-2f5a-4cd3-af76-3afaece5a70e","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Gyertyagyujtassal","timestamp":"2018. december. 28. 18:09","title":"Gyertyákat gyújtottak a demonstrálók a Nagy Imre-szobor hűlt helyén a Kossuth téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c87bd2-d0c7-4dc9-a64b-d520e87eef3c","c_author":"D.A","category":"itthon","description":"A miniszterelnök maga felügyeli az összes minisztérium és egyéb kormányszerv létszámgazdálkodását.","shortLead":"A miniszterelnök maga felügyeli az összes minisztérium és egyéb kormányszerv létszámgazdálkodását.","id":"20181228_Orban_Viktor_maga_lesz_a_foszemelyzetis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90c87bd2-d0c7-4dc9-a64b-d520e87eef3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc2959e-0aac-41db-90a7-8ce7479866e6","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Orban_Viktor_maga_lesz_a_foszemelyzetis","timestamp":"2018. december. 28. 09:56","title":"Orbán Viktor maga lesz a főszemélyzetis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51496fe2-e885-467a-bd1b-181fd461b280","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akár tetszik, akár nem a Ferrari is készít egy SUV-t, engedve a piaci nyomásnak, amely olyan jövedelmezőséget biztosíthat, hogy marad erőforrás remélhetőleg más izgalmas modellekre is.","shortLead":"Akár tetszik, akár nem a Ferrari is készít egy SUV-t, engedve a piaci nyomásnak, amely olyan jövedelmezőséget...","id":"20181228_ferrari_suv_Purosangue","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51496fe2-e885-467a-bd1b-181fd461b280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"880f8dad-6e29-45f1-9e79-627f0b48e649","keywords":null,"link":"/cegauto/20181228_ferrari_suv_Purosangue","timestamp":"2018. december. 28. 10:22","title":"Jön a Ferrari SUV, nagy erőkkel megy a fantáziálás, hogyan nézhet ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f32f1d2-c2b4-488e-bc63-94102bf4daac","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"11 millió forintos fogyasztóvédelmi bírságot kapott a Raiffeisen Bank. ","shortLead":"11 millió forintos fogyasztóvédelmi bírságot kapott a Raiffeisen Bank. ","id":"20181228_Megbirsagolta_a_Raiffeisen_Bankot_a_reklamai_miatt_az_MNB","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f32f1d2-c2b4-488e-bc63-94102bf4daac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a89506-e092-44e1-b243-adc6c5102ef6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181228_Megbirsagolta_a_Raiffeisen_Bankot_a_reklamai_miatt_az_MNB","timestamp":"2018. december. 28. 09:42","title":"Megbírságolta a Raiffeisent a reklámjai miatt az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b18a9-e776-4398-870a-61478a22b486","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ezzel védenék meg a sok ország által el sem ismert határt.","shortLead":"Ezzel védenék meg a sok ország által el sem ismert határt.","id":"20181228_Hatvan_kilometer_hosszu_keritest_epitettek_az_oroszok_a_Krim_felsziget_hataran","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=991b18a9-e776-4398-870a-61478a22b486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44d63bac-0080-40aa-873d-e8c54c03720f","keywords":null,"link":"/vilag/20181228_Hatvan_kilometer_hosszu_keritest_epitettek_az_oroszok_a_Krim_felsziget_hataran","timestamp":"2018. december. 28. 18:46","title":"Hatvan kilométer hosszú kerítést építettek az oroszok a Krím félsziget határán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 50 különböző magyarországi helyszínre törtek be. ","shortLead":"Összesen 50 különböző magyarországi helyszínre törtek be. ","id":"20181228_Idosotthonokat_fosztogatott_egy_szlovak_bunbanda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47f46213-fc63-41f6-8ecb-e70ac8ea1d37","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Idosotthonokat_fosztogatott_egy_szlovak_bunbanda","timestamp":"2018. december. 28. 09:34","title":"Idősotthonokat fosztogatott egy szlovák bűnbanda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]