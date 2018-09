Kevés babér termett az áprilisi parlamenti megméretés óta az időközi választásokon az ellenzéknek. Egyedül Balmazújvárosban sikerült legyőznie a Fidesz támogatta független polgármesterjelöltet. Józsefvárosban az ellenzék által preferált civil jelölt, Győri Péter kétharmaddal kapott ki. A legnagyobb kudarc mégis inkább a Jobbikhoz kötődik: a párt szeptember közepén elveszítette a polgármesteri széket Tiszavasváriban. A szabolcsi város volt az egyetlen olyan, tízezer fő feletti település, ahol két egymást követő ciklusban is a Jobbik adta a polgármestert. A hatalmas ÁSZ-bírság miatt és az erőviszonyok ismeretében a párt egy ideje eleve azt a stratégiát követi, hogy formálisan nem állít jelöltet. Tiszavasváriban is csak a hátszelet adta a független jegyző indulásához, aki végül kétszáz szavazattal alulmaradt fideszes ellenfelével szemben.

A Jobbikon belül sokan hittek abban, hogy megtarthatják a várost. Az egyik elnökségi tag úgy fogalmazott a HVG-nek, hogy a tiszavasvári eredményből is látszik: a dezertált Toroczkaiék és az általuk létrehozott Mi Hazánk Mozgalom nem a tagság létszámának csökkentésével mérte a legnagyobb csapást a pártra, hanem az egyre inkább célba érő üzenetével. Azaz, mint magyarázta: „Ha a kormánypárti médiából az ömlik, hogy gyengítik a Jobbikot, akkor ezt a szavazók egy része elhiszi, amit tükröz az eredmény is.” Ráadásul a párt a másik fellegvárát is elveszítheti a jövő évi önkormányzati választáson, ugyanis mostanában az is nyugtalan perceket okoz párton belül, hogy sajtóhírek szerint az ózdi polgármester, Janiczak Dávid még hezitál, akarja-e folytatni a Jobbik színeiben.

© Reviczky Zsolt

Amióta az áprilisi országgyűlési választáson az ellenzék egy része megpróbálta koordinált indulással legyőzni a Fideszt, az időközi választásokon is előszeretettel próbál ehhez a megoldáshoz nyúlni. A taktika azonban akkor és azóta sem hozott átütő sikert. Most vasárnap például az LMP által csak a DK sakkfigurájának tartott Németh Angéla mérkőzik meg a fideszes László Tamással a billegő körzetnek számító XV. kerületben, ahol azért kell időközi választást tartani, mert az eddigi polgármester, a DK-s Hajdu László parlamenti mandátumot szerzett, így az összeférhetetlenség miatt lemondott. Németh hivatalosan a Rászorulókat Támogatók Egyesülete, valamint a Szolidaritás Mozgalom közös jelöltje, de Hajdu korábbi alpolgármesterét a DK, az MSZP, a Párbeszéd és a Liberálisok is támogatják. Az LMP a már említett „érv” miatt nem áll be Németh mögé, de nem is állít jelöltet, s így tesz a Momentum és a Jobbik is. Nem támogatnak senkit, de nem is osztják meg az ellenzéki szavazók figyelmét saját jelölttel. „Jobb a békesség” – nagyjából így foglalható össze a távol maradók indoka. A feszültséget nem akarják gerjeszteni, a saját jelölt állítása ráadásul minden szempontból költséges, s csak a bukás esélye nőne, ha – ahogy egy momentumos politikus fogalmazott – „emberkedni kezdenénk”.

Németh egyik legutóbbi kampányrendezvényén a csapatából többen azt mondták, nekik már az segítség, hogy a többi ellenzéki párt nem indít jelöltet. Németh és László mellett egy munkáspárti és egy független, saját oldalán a Radikális Jobboldaliak Társaságát feltüntető jelölt indul, de ez utóbbi kettő a helyiek szerint még ahhoz is gyenge, hogy zavarórepülést okozzon. „Kétszereplős a küzdelem, csak az a kérdés, hogy a rákospalotaiak elhiszik-e, hogy helyben erősebb a baloldal, mint országosan” – mondta Németh egyik kampányembere a HVG-nek. Ha elhiszik, akkor le lehet győzni a fideszes ellenfelet – ez az általános vélekedés a kerületben.

© Reviczky Zsolt

Virág Andrea, a Republikon Intézet kutatója a HVG-nek azt mondta, éles verseny lesz Rákospalotán. A XV. kerület szerinte is nyerhető a baloldal számára, de az időközi választások körüli felhajtás ellaposodott. Ennek fő oka, hogy az utóbbi időben nincsenek nagy ellenzéki sikerek, és a választók is apátiába süllyedtek. Ráadásul a pártok sem adnak bele apait-anyait. Erre utalt Győri Péter is, aki egy minapi – a közösségi oldalára kitett – írásában számolt be a józsefvárosi kampány körülményeiről.

A hétvégi időközi megméretés szempontjából szerencsésnek semmiképp sem nevezhető időzítéssel megjelent beszámoló azért is figyelemre méltó, mert Győri maga is élvezte a baloldali ellenzéki pártok támogatását. Most mégis arról írt, az őt pártolóknak nem volt programjuk, aktivistahálózatuk hiányos volt, még kampánymenedzsert sem adtak mellé, aki koordinálhatta volna a különböző megjelenéseket. Mivel a saját gyengeségei mellett őszintén vallott az ellenzék hibáiról, írása a XV. kerületi stáb szerint rossz fényt vet rájuk. „Aki elolvassa ezeket a mondatokat, könnyen azt hiheti, hogy mindenhol így megy. Győri várhatott volna vasárnap estig ezzel a bejegyzéssel, a bizonytalanokat ez otthon maradásra bírhatja” – vallottak Németh közeléből, akinek a kampányhajrában Márki-Zay Péter is besegít.

A legyőzendő ellenfél nem kispályás: a fideszes László Tamás 2010 és 2014 között Rákospalota polgármestere volt, majd országgyűlési képviselő lett, ám idén tavasszal kikapott Hajdu Lászlótól. A kormánypárt magabiztosságát jelzi, hogy most mégis újabb esélyt adott Lászlónak. Helyben többen azt mondták: „Lászlónál jelenleg senkinek sincs nagyobb esélye visszavenni a polgármesteri széket a baloldaltól”, ehhez pedig láthatóan minden segítséget megkap a központból. Ennek is köszönhetően erős kampányt visz: ahol csak tud, személyesen is megjelenik, plakátjaival pedig úton-útfélen találkozni lehet. Szeptember közepén 200 ezer forintra meg is büntették, mert egy helyi középiskolában is korteskedett. Kampánya során a Fidesztől korábban nem látott fogást is bedobott: kormánypártiként hajlandó lenne a vitára, sőt ő maga hívta ki Némethet, mondván, tudni szeretné, mi fűződik a nevéhez a „látszattevékenységeken” túl. Az alpolgármester stábja ezzel szemben azt kívánja nyomatékosítani, hogy Németh megválasztása a garancia arra a stabilitásra, ami a kerület működését jellemzi.

A XV. kerületi voksolás tétjét a közelgő EP-választás is növeli. Az ellenzéknek különösen fontos lenne ez a győzelem – magyarázza a republikonos Virág Andrea, ám szerinte az esetleges vereség demoralizáló hatását sem szabad túlértékelni, hiszen marad még idő felrázni, mobilizálni a szavazókat. A kormánypártok szempontjából viszont kétségkívül előnyösebb helyzet, hogy ha a jelöltjük nem nyerne, akkor csak annyi történik, hogy minden marad a régiben. Viszont ha győz, az ráerősíthet a kormányzati kommunikációs panelre: „Csak a Fidesz!”