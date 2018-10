Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök ott van a meccsen Thesszalonikiben, kérdés, hogy most kinek a gépével érkezett. ","shortLead":"A miniszterelnök ott van a meccsen Thesszalonikiben, kérdés, hogy most kinek a gépével érkezett. ","id":"20181025_Foto_Igy_nezi_Orban_a_Vidimeccset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"689cfb97-ac57-4af3-883a-615386f4dfb3","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Foto_Igy_nezi_Orban_a_Vidimeccset","timestamp":"2018. október. 25. 21:41","title":"Fotó: Így nézi Orbán a Vidi-meccset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129c6202-f6b8-41d2-8d87-379c55149535","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az 50, a 60 és a 70 éves férfit már napok óta nem látták, a családtagok indultak a keresésükre, mire megtalálták őket, már halottak voltak","shortLead":"Az 50, a 60 és a 70 éves férfit már napok óta nem látták, a családtagok indultak a keresésükre, mire megtalálták őket...","id":"20181026_Palinkafozes_kozben_haltak_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=129c6202-f6b8-41d2-8d87-379c55149535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4118dcef-194c-4c0c-bef2-2e3bd6c01527","keywords":null,"link":"/elet/20181026_Palinkafozes_kozben_haltak_meg","timestamp":"2018. október. 26. 21:49","title":"Pálinkafőzés közben haltak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e76270-bb38-4c15-a155-377d1f195ec2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Caroline Wozniacki nyáron kezdte rosszul érezni magát, először nem gyanakodott komolyabb bajra, de most rheumatoid arthritist diagnosztizáltak nála.","shortLead":"Caroline Wozniacki nyáron kezdte rosszul érezni magát, először nem gyanakodott komolyabb bajra, de most rheumatoid...","id":"20181026_Sulyos_betegseggel_kuzd_a_korabbi_vilagelso_teniszezo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85e76270-bb38-4c15-a155-377d1f195ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"062367f5-66de-4205-8093-d32758023959","keywords":null,"link":"/sport/20181026_Sulyos_betegseggel_kuzd_a_korabbi_vilagelso_teniszezo","timestamp":"2018. október. 26. 20:50","title":"Súlyos betegséggel küzd a korábbi világelső teniszező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e4b0d6-c53a-4205-8e77-c1e7bcf070a7","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A szakítás is egy krízishelyzet, és mint minden krízisből, ebből is fakadhat növekedés – vallja Pálinkás-Panyi Anna pszichológus, aki a Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár vendégeként beszélt a kapcsolati válságokból való kilábalásról. A nemrég megjelent Szakítási napló című kötet szerzője kitért a hullámzó lelkiállapotokra és arra, mi segít leginkább a feldolgozásban.","shortLead":"A szakítás is egy krízishelyzet, és mint minden krízisből, ebből is fakadhat növekedés – vallja Pálinkás-Panyi Anna...","id":"20181025_670_szakitasi_tortenet_bizonyitja_hogy_szerelmi_csalodas_utan_is_kell_a_gyaszev","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16e4b0d6-c53a-4205-8e77-c1e7bcf070a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b23d22-4512-4253-b61e-58ac2108b074","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181025_670_szakitasi_tortenet_bizonyitja_hogy_szerelmi_csalodas_utan_is_kell_a_gyaszev","timestamp":"2018. október. 25. 19:30","title":"670 szakítás bizonyítja, hogy szerelmi csalódás után is kell a gyászév","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba262fb9-c33b-4b4e-b1ae-460e18840607","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így próbálják átvinni az üzenetet: a segélyhívó nem játék.","shortLead":"Így próbálják átvinni az üzenetet: a segélyhívó nem játék.","id":"20181026_lackfi_janos_mese_rendorseg_segelyhivo_112_gyerekek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba262fb9-c33b-4b4e-b1ae-460e18840607&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7262df2-15f9-4e3b-8952-2f6e136ab4dc","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_lackfi_janos_mese_rendorseg_segelyhivo_112_gyerekek","timestamp":"2018. október. 26. 15:38","title":"Lackfi János meséjével szól a gyerekekhez a rendőrség - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59cb94bc-6277-4e37-a584-22e89324f68c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A közszférában is ajánlhatnak állást annak, akit elbocsátanak. ","shortLead":"A közszférában is ajánlhatnak állást annak, akit elbocsátanak. ","id":"20181026_Meg_mindig_sok_a_bizonytalansag_a_kozigazgatas_leepitese_korul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59cb94bc-6277-4e37-a584-22e89324f68c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2012f95d-5ca7-4aaa-a333-990c5ffa13a1","keywords":null,"link":"/kkv/20181026_Meg_mindig_sok_a_bizonytalansag_a_kozigazgatas_leepitese_korul","timestamp":"2018. október. 26. 10:49","title":"Még mindig sok a bizonytalanság a közigazgatás leépítése körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6cd1463-5853-4f58-a168-ed1a07aef02c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az FTC 35 éves klasszisa a pénteki döntőben a török Emrah Kussal csapott össze.","shortLead":"Az FTC 35 éves klasszisa a pénteki döntőben a török Emrah Kussal csapott össze.","id":"20181026_Megvan_az_elso_hazai_arany_a_birkozo_vbn_Bacsi_Peter_vilagbajnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6cd1463-5853-4f58-a168-ed1a07aef02c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4310b80-ec27-44b2-abf4-1aa31f0d7a77","keywords":null,"link":"/sport/20181026_Megvan_az_elso_hazai_arany_a_birkozo_vbn_Bacsi_Peter_vilagbajnok","timestamp":"2018. október. 26. 21:15","title":"Megvan az első hazai arany a birkózó vb-n: Bácsi Péter világbajnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca490c5f-1a2a-4d32-9099-a257c6ce1acb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Belső harcok tépáznak több ellenzéki pártot is, ez tükröződik a közvélemény-kutatási adatokban is.","shortLead":"Belső harcok tépáznak több ellenzéki pártot is, ez tükröződik a közvélemény-kutatási adatokban is.","id":"20181026_Elozi_az_MSZP_a_Jobbikot_nem_jutna_parlamentben_az_LMP","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca490c5f-1a2a-4d32-9099-a257c6ce1acb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc2a83c3-db52-474b-ab14-7dd9303f9bb6","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Elozi_az_MSZP_a_Jobbikot_nem_jutna_parlamentben_az_LMP","timestamp":"2018. október. 26. 10:33","title":"Előzi az MSZP a Jobbikot, nem jutna parlamentbe az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]