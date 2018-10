Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pap Balázs pert indított, a tárgyaláson tanúként hallgatták ki a fővárosi főügyészt és helyettesét is, akik szerint a felmentett ügyész posztjai már túlmutatnak a szólásszabadság keretein, Pap viszont úgy látja, büntetése nem arányos azzal, amit állítólag elkövetett.","shortLead":"Pap Balázs pert indított, a tárgyaláson tanúként hallgatták ki a fővárosi főügyészt és helyettesét is, akik szerint...","id":"20181030_Harom_valasztasok_elotti_Facebookposztja_miatt_menesztettek_egy_ugyeszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53bfac4c-e2eb-4bbc-958b-bd883b57ca70","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Harom_valasztasok_elotti_Facebookposztja_miatt_menesztettek_egy_ugyeszt","timestamp":"2018. október. 30. 09:29","title":"Három, választások előtti Facebook-posztja miatt menesztettek egy ügyészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15039484-244c-40aa-8dc1-ade71db5b010","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A román minimálbérből már most többet lehet vásárolni, mint a magyarból, de nemsokára forintba átszámítva is többet fog érni.","shortLead":"A román minimálbérből már most többet lehet vásárolni, mint a magyarból, de nemsokára forintba átszámítva is többet fog...","id":"20181030_Magasabb_lehet_a_roman_minimalber_a_magyarnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15039484-244c-40aa-8dc1-ade71db5b010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c02684f-fe6e-43b0-9993-b1e156b448d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181030_Magasabb_lehet_a_roman_minimalber_a_magyarnal","timestamp":"2018. október. 30. 08:37","title":"Magasabb lehet a román minimálbér a magyarnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem volt beoltva, előtte egy hétig ápolták otthon. ","shortLead":"Nem volt beoltva, előtte egy hétig ápolták otthon. ","id":"20181029_Kanyaro_gyerek_oltas_Munkacs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a3eebce-a6f8-4291-be63-140db2c67f93","keywords":null,"link":"/elet/20181029_Kanyaro_gyerek_oltas_Munkacs","timestamp":"2018. október. 29. 14:05","title":"Meghalt egy kanyarós gyerek Kárpátalján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b586e12f-7d7a-4d9b-b925-889b2c6c1479","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Drámai bejelentés: folytatódik a szemétkáosz, nincsenek válaszok továbbra sem, nem tudni, ki és hogy veszi át a szemétszállítást 116 településen.","shortLead":"Drámai bejelentés: folytatódik a szemétkáosz, nincsenek válaszok továbbra sem, nem tudni, ki és hogy veszi át...","id":"20181030_Szemetkaosz_meg_ket_hetig_gyulhet_a_hulladek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b586e12f-7d7a-4d9b-b925-889b2c6c1479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43c87848-6153-4d4d-8db5-0556704194bb","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Szemetkaosz_meg_ket_hetig_gyulhet_a_hulladek","timestamp":"2018. október. 30. 11:14","title":"Szemétkáosz: még két hétig gyűlhet a hulladék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"190a29f6-a7be-400a-ab09-87594d70534d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 48 éves férfi engedély nélkül távozott budapesti tartózkodási helyéről.","shortLead":"A 48 éves férfi engedély nélkül távozott budapesti tartózkodási helyéről.","id":"20181030_szokott_foglyot_keres_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=190a29f6-a7be-400a-ab09-87594d70534d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d289aa5-02f0-4c61-a481-e5756952f136","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_szokott_foglyot_keres_a_rendorseg","timestamp":"2018. október. 30. 17:18","title":"Újabb szökött foglyot keres a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da9351ae-56fe-41d2-97fc-93ab0feac188","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A filmügyi kormánybiztos felesége szerint a baloldal kreált botrányt abból, hogy magánrepülővel vitte Amerikába a macskáját.","shortLead":"A filmügyi kormánybiztos felesége szerint a baloldal kreált botrányt abból, hogy magánrepülővel vitte Amerikába...","id":"20181029_vajna_timea_hadhazy_akos_macska_allatorvos_maganrepulo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da9351ae-56fe-41d2-97fc-93ab0feac188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9155b7dc-5bf7-4792-9587-5c09463a55e3","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_vajna_timea_hadhazy_akos_macska_allatorvos_maganrepulo","timestamp":"2018. október. 29. 19:50","title":"Vajna Tímea beolvasott Hadházy Ákoséknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c82d871a-5bb8-4243-a584-fa4f8d3054dd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Felszólította a Fidesz Gödöllő polgármesterét, aki az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás elnöke is, hogy „vállalja a felelősséget a hulladékügyben előállított helyzetért”.","shortLead":"Felszólította a Fidesz Gödöllő polgármesterét, aki az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási...","id":"20181030_gemesi_gyorgy_szemetszallitas_zold_hid_vecsey_laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c82d871a-5bb8-4243-a584-fa4f8d3054dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b13edd7-7559-4971-9a09-ee3cd5d85a6f","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_gemesi_gyorgy_szemetszallitas_zold_hid_vecsey_laszlo","timestamp":"2018. október. 30. 16:19","title":"Gémesit tartja felelősnek a Fidesz a szemétkáoszért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b17541e-f15e-468f-ac1e-1bb0d5c788c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valamivel több, mint egy hónappal a szeptemberi iPhone-bemutató után újabb, hardverekre fókuszáló rendezvényt tart az Apple. A vállalat ezúttal is streameli az eseményeket, így élőben lehet követni a bejelentéseket.","shortLead":"Valamivel több, mint egy hónappal a szeptemberi iPhone-bemutató után újabb, hardverekre fókuszáló rendezvényt tart...","id":"20181029_apple_2018_oktober30_esemeny_ipad_macbook_elo_stream","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b17541e-f15e-468f-ac1e-1bb0d5c788c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1742ec38-e44a-48b2-80cc-a6155d5287a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181029_apple_2018_oktober30_esemeny_ipad_macbook_elo_stream","timestamp":"2018. október. 29. 13:03","title":"Jönnek az Apple új eszközei – így nézheti élőben a holnapi rendezvényét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]