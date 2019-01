Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da420bb6-b7ec-4610-b417-0dd1232bb2a5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jó, nem a legjobb kép.","shortLead":"Jó, nem a legjobb kép.","id":"20190101_Az_uj_brazil_elnokkel_fotozkodott_Orban_Viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da420bb6-b7ec-4610-b417-0dd1232bb2a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"520d9ac6-6a91-49e7-851b-954f8f8ad591","keywords":null,"link":"/vilag/20190101_Az_uj_brazil_elnokkel_fotozkodott_Orban_Viktor","timestamp":"2019. január. 01. 21:54","title":"Az új brazil elnökkel fotózkodott Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d16bc9d-d070-41ee-9fca-557b88381a50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rétvári Bence két oldalon keresztül sorolta a Fidesz családokat segítő intézkedéseit, csak éppen a kérdésre nem válaszolt.","shortLead":"Rétvári Bence két oldalon keresztül sorolta a Fidesz családokat segítő intézkedéseit, csak éppen a kérdésre nem...","id":"20190102_Harapofogoval_kell_kihuzni_a_kormanybol_hanyan_kapnak_maximalis_GYEDet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d16bc9d-d070-41ee-9fca-557b88381a50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b6e2ca5-a496-438e-a1b3-edeff1deef31","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Harapofogoval_kell_kihuzni_a_kormanybol_hanyan_kapnak_maximalis_GYEDet","timestamp":"2019. január. 02. 17:52","title":"Harapófogóval kell kihúzni a kormányból, hányan kapnak maximális GYED-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezúttal a miskolci rajongóknak okozott csalódást.","shortLead":"Ezúttal a miskolci rajongóknak okozott csalódást.","id":"20190102_Megint_lemondott_egy_bulit_Curtis_megint_betegsegre_hivatkozik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1700e153-a206-47c8-b95b-7c462150ee83","keywords":null,"link":"/kultura/20190102_Megint_lemondott_egy_bulit_Curtis_megint_betegsegre_hivatkozik","timestamp":"2019. január. 02. 09:22","title":"Megint lemondott egy bulit Curtis – betegségre hivatkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f871625-161d-486a-9266-6229919b75da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két holland kisváros régóta verseng, hol tudják látványosabban köszönteni az új évet, ezúttal elszabadult a tűz.","shortLead":"Két holland kisváros régóta verseng, hol tudják látványosabban köszönteni az új évet, ezúttal elszabadult a tűz.","id":"20190102_Igy_szabadult_el_az_ujevi_maglya__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f871625-161d-486a-9266-6229919b75da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e79dbff-80fc-486a-8e13-67332823b521","keywords":null,"link":"/elet/20190102_Igy_szabadult_el_az_ujevi_maglya__video","timestamp":"2019. január. 02. 10:39","title":"Így szabadult el az újévi máglya – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régóta áhított mérföldkövet ért el a Windows 10: beelőzte a 7-es és minden más verziót, így már ez a legnépszerűbb operációs rendszer.","shortLead":"Régóta áhított mérföldkövet ért el a Windows 10: beelőzte a 7-es és minden más verziót, így már ez a legnépszerűbb...","id":"20190102_microsoft_windows_10_7_operacios_rendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebbac5c5-ae31-45d6-94b1-6f8801269ae5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190102_microsoft_windows_10_7_operacios_rendszer","timestamp":"2019. január. 02. 20:03","title":"Ez is eljött: a Windows 10 megelőzte a 7-et, már népszerűbb, mint az összes korábbi oprendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9c6bd7-e50b-4dcc-8ca1-94cfefef2ef1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt parlamenti frakciója két bulira összesen 20 millió forintot költött. ","shortLead":"A párt parlamenti frakciója két bulira összesen 20 millió forintot költött. ","id":"20190102_Huszmilliot_buliztak_el_a_fideszesek_karacsony_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad9c6bd7-e50b-4dcc-8ca1-94cfefef2ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29483bb2-1a09-4658-9b11-b11ad1d53f8c","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Huszmilliot_buliztak_el_a_fideszesek_karacsony_elott","timestamp":"2019. január. 02. 07:02","title":"Húszmilliót buliztak el a fideszesek karácsony előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2bd140-28ab-4bc8-9f5f-e2b536829a50","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tavaly 15 halálos kimenetelű légi baleset történt, s a polgári gépeket ért katasztrófákban összesen 556 ember vesztette életét. 2017 biztonságosabb év volt. ","shortLead":"Tavaly 15 halálos kimenetelű légi baleset történt, s a polgári gépeket ért katasztrófákban összesen 556 ember vesztette...","id":"20190101_Jobb_eve_is_volt_mar_a_legikozlekedesnek_mint_2018","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb2bd140-28ab-4bc8-9f5f-e2b536829a50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b53a18f-a3fd-4ae0-917f-e5ae3ff3958d","keywords":null,"link":"/vilag/20190101_Jobb_eve_is_volt_mar_a_legikozlekedesnek_mint_2018","timestamp":"2019. január. 02. 06:57","title":"Jobb éve is volt már a légi közlekedésnek, mint 2018","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c1f2dd-a9e2-41ab-9de4-81ec670fd34d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig nem volt gyanúsított, közben az olasz ügyészség már öt vádlottat is megnevezett.","shortLead":"Eddig nem volt gyanúsított, közben az olasz ügyészség már öt vádlottat is megnevezett.","id":"20190102_Veronai_buszbaleset_egy_embert_gyanusitottkent_hallgattak_ki_a_magyar_hatosagok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4c1f2dd-a9e2-41ab-9de4-81ec670fd34d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2bbdec2-3ef6-4494-a8dc-5acf866ac1fd","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Veronai_buszbaleset_egy_embert_gyanusitottkent_hallgattak_ki_a_magyar_hatosagok","timestamp":"2019. január. 02. 20:49","title":"Veronai buszbaleset: egy embert gyanúsítottként hallgattak ki a magyar hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]