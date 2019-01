Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9424ca90-0c7c-4345-9ad1-26148b7d50cc","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"Rákerestünk, és ezt adta ki a térképadatbázis. Bár elég hamar le is szedték.","shortLead":"Rákerestünk, és ezt adta ki a térképadatbázis. Bár elég hamar le is szedték.","id":"20190104_Az_egyre_tapadosabb_jelzovel_jelolik_Orban_hazat_is_a_Google_Mapsen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9424ca90-0c7c-4345-9ad1-26148b7d50cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fce5cfa-8618-4af2-b822-ef0d7bb0d726","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Az_egyre_tapadosabb_jelzovel_jelolik_Orban_hazat_is_a_Google_Mapsen","timestamp":"2019. január. 04. 14:08","title":"Az egyre tapadósabb jelzővel jelölik Orbán házát is a Google Mapsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad77bcf-ae43-43b5-92ef-d4d225959ae1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy 75 éves német nő lett rosszul, még a levegőben meghalt. ","shortLead":"Egy 75 éves német nő lett rosszul, még a levegőben meghalt. ","id":"20190103_Budapesten_hajtott_vegre_kenyszerleszallast_egy_gep_mert_meghalt_egy_utas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ad77bcf-ae43-43b5-92ef-d4d225959ae1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d972aa-8f62-455a-9c58-5e709668e0e2","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Budapesten_hajtott_vegre_kenyszerleszallast_egy_gep_mert_meghalt_egy_utas","timestamp":"2019. január. 03. 13:55","title":"Budapesten hajtott végre kényszerleszállást egy gép, mert meghalt egy utas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03879128-5771-4461-b28e-3ecc0958e101","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Liége-ben építik fel a kínai cég európai bázisát, hogy aztán itt is terjeszkedjenek. ","shortLead":"Liége-ben építik fel a kínai cég európai bázisát, hogy aztán itt is terjeszkedjenek. ","id":"20190103_Europai_kozpontot_epit_Belgiumban_az_Alibaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03879128-5771-4461-b28e-3ecc0958e101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b97b973-4e19-4600-828f-6a3c7513fb5f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190103_Europai_kozpontot_epit_Belgiumban_az_Alibaba","timestamp":"2019. január. 03. 17:14","title":"Európai központot épít Belgiumban az Alibaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb3e258-4ebc-43e8-b1da-44d1a55f9647","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fonyódon és Balatonfenyvesen járt az MTI fotósa.","shortLead":"Fonyódon és Balatonfenyvesen járt az MTI fotósa.","id":"20190103_Nezegessen_csodas_fotokat_a_teli_Balatonrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eeb3e258-4ebc-43e8-b1da-44d1a55f9647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e20ca64-34f9-4374-98bd-81f3b8d1bc6e","keywords":null,"link":"/elet/20190103_Nezegessen_csodas_fotokat_a_teli_Balatonrol","timestamp":"2019. január. 03. 18:36","title":"Nézegessen csodás fotókat a téli Balatonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2397ef80-0d7e-461c-8944-98e36e79bf42","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A változás célja, hogy csökkenjen a várakozási idő, amíg vizsgaidőponthoz jut valaki.","shortLead":"A változás célja, hogy csökkenjen a várakozási idő, amíg vizsgaidőponthoz jut valaki.","id":"20190102_Allami_ceg_intezi_ezentul_a_tanulovezetok_vizsgaztatasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2397ef80-0d7e-461c-8944-98e36e79bf42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1d37f0b-d89b-48c5-96ba-42595d529367","keywords":null,"link":"/cegauto/20190102_Allami_ceg_intezi_ezentul_a_tanulovezetok_vizsgaztatasat","timestamp":"2019. január. 02. 17:27","title":"Állami cég intézi ezentúl a tanulóvezetők vizsgáztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 19-29 éves fiatalok 44 százaléka még mindig a szüleivel él, többségében azért, mert nincs pénzük elköltözni. ","shortLead":"A 19-29 éves fiatalok 44 százaléka még mindig a szüleivel él, többségében azért, mert nincs pénzük elköltözni. ","id":"20190103_A_fiatalok_jo_reszenek_nincs_penze_elkoltozni_a_szuleitol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f986a112-d02c-4dc0-af12-579779c3c24c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190103_A_fiatalok_jo_reszenek_nincs_penze_elkoltozni_a_szuleitol","timestamp":"2019. január. 03. 15:40","title":"A fiatalok jó részének nincs pénze elköltözni a szüleitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96aa6261-feeb-4d6b-87fc-08e2cece4885","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Az év vége hagyományosan a válások felpörgését hozza. Utánajártunk, miért van ez, és azt is megnéztük, mit követelnek elvált apák. Például a közös szülői felügyelet főszabályi bírósági bevezetését, ami jobb lenne a gyerekeknek is, egyre népszerűbb a társadalomban, és a családvédelmi konzultáció értelmetlen kérdésének is értelmet adna.","shortLead":"Az év vége hagyományosan a válások felpörgését hozza. Utánajártunk, miért van ez, és azt is megnéztük, mit követelnek...","id":"20190103_Evvegi_valasok_hogy_lesz_ebbol_csaladbarat_kormanyzas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96aa6261-feeb-4d6b-87fc-08e2cece4885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa742dd-4005-4dda-95c6-55e395c6b221","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Evvegi_valasok_hogy_lesz_ebbol_csaladbarat_kormanyzas","timestamp":"2019. január. 03. 18:05","title":"Sok válással végződhetett a Családok éve is: hol van a családbarát kormányzás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6038dad1-c462-4a77-b762-d688b7bc6d30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És ez ráadásul szerdai adat, a csütörtöki elemzés még nincs benne. ","shortLead":"És ez ráadásul szerdai adat, a csütörtöki elemzés még nincs benne. ","id":"20190103_Megdolt_a_fovarosi_szelrekord_1008_kmorat_mertek_a_Janoshegyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6038dad1-c462-4a77-b762-d688b7bc6d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86f6c9d4-5e77-4617-939f-43ab30c23699","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Megdolt_a_fovarosi_szelrekord_1008_kmorat_mertek_a_Janoshegyen","timestamp":"2019. január. 03. 15:35","title":"Megdőlt a fővárosi szélrekord: 100,8 km/órát mértek a János-hegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]