2018. november. 29. 11:00 Joó Hajnalka Itthon

Hány lélegeztetőgépet lehet venni egy (üresen álló) stadion árából? – Az "elmúlt nyolc év" sportberuházásainak kritikájaként sokszor elhangzó kérdést most épp a Honvédkórház koraszülött intenzív osztályának bezárása tette aktuálissá: bár itt nem lélegeztetőgépekről, hanem szakorvosi bérekről van (lenne) szó, szakmai és szülői szervezetek körében is forrnak az indulatok a már nem is cáfolt lépés miatt.