[{"available":true,"c_guid":"2500cb1b-3287-43e7-8e1e-73c7969fefd5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A madarat áramütés érhette, ezért nem tudta használni egyik szárnyát. ","shortLead":"A madarat áramütés érhette, ezért nem tudta használni egyik szárnyát. ","id":"20181127_Serult_egereszolyvet_mentettek_a_Nebih_munkatarsai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2500cb1b-3287-43e7-8e1e-73c7969fefd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d992043f-8820-4dfd-b8cd-7b94c7fddba7","keywords":null,"link":"/elet/20181127_Serult_egereszolyvet_mentettek_a_Nebih_munkatarsai","timestamp":"2018. november. 27. 17:21","title":"Sérült egerészölyvet mentettek a Nébih munkatársai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8146ff6-8220-4aff-bfe2-59cbd47c1383","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A mindig is népszerű III. kerületben a csok bevezetése után gombamód nőnek a házak; idén csak augusztusig több mint 300 lakásegység épült főleg lakóparkokban és ikerházas fejlesztésekben. Utóbbit a szakma átkozza, az odaköltöző családok életét pedig közlekedési nehézségek és az intézményi férőhelyek hiánya nehezítheti.","shortLead":"A mindig is népszerű III. kerületben a csok bevezetése után gombamód nőnek a házak; idén csak augusztusig több mint 300...","id":"20181128_csillaghegy_obuda_csok_epitkezes_ingatlanfejlesztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8146ff6-8220-4aff-bfe2-59cbd47c1383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a751cce-303e-4414-a0a7-0135c230ed74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181128_csillaghegy_obuda_csok_epitkezes_ingatlanfejlesztes","timestamp":"2018. november. 28. 11:50","title":"Lakás lesz bőven, csak élni nem lehet a környéken? A nagy építkezési láz mellékhatásai ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b619c07c-5f9a-4a31-a7fb-a79e0f835746","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Netflix karácsonyi sztorija egy szókimondó, vagány télapóról és egy testvérpárról szól, akik közösen mentik meg az ünnepet.","shortLead":"A Netflix karácsonyi sztorija egy szókimondó, vagány télapóról és egy testvérpárról szól, akik közösen mentik meg...","id":"20181127_A_Parlament_is_feltunik_egy_pillanatra_Kurt_Russel_karacsonyi_filmjeben__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b619c07c-5f9a-4a31-a7fb-a79e0f835746&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb7e6fbe-3366-4504-90c0-1c35ba1e2e46","keywords":null,"link":"/elet/20181127_A_Parlament_is_feltunik_egy_pillanatra_Kurt_Russel_karacsonyi_filmjeben__video","timestamp":"2018. november. 27. 12:08","title":"A Parlament is feltűnik egy pillanatra Kurt Russel karácsonyi filmjében – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök pénteken cseh kollégája, Andrej Babis meghívására hivatalos látogatást tesz Prágában – erősítette meg az erről szóló keddi cseh sajtóbeszámolókat az MTI-nek Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök pénteken cseh kollégája, Andrej Babis meghívására hivatalos látogatást tesz Prágában –...","id":"20181127_Pozsonyba_majd_Pragaba_megy_Orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15a2ccd9-8b0c-4b79-adcb-dc780e13028a","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Pozsonyba_majd_Pragaba_megy_Orban","timestamp":"2018. november. 27. 11:45","title":"Pozsonyba, majd Prágába megy Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e391a9a5-4d25-4b9c-bddc-b6f724f597ed","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"CBA Piros néven jövőre indul az új brand.","shortLead":"CBA Piros néven jövőre indul az új brand.","id":"20181128_Uj_sajat_markas_termekekkel_rukkol_elo_a_CBA","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e391a9a5-4d25-4b9c-bddc-b6f724f597ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f60cd28d-b06c-4331-9942-a73f5170c9de","keywords":null,"link":"/kkv/20181128_Uj_sajat_markas_termekekkel_rukkol_elo_a_CBA","timestamp":"2018. november. 28. 12:08","title":"Úgy látszik, a CBA feladta nagy álmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1728f8ee-2c14-49d3-a986-c09dc0b5cab5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Előbb három képviselőt kizárt a vitából, majd hiába jelentkeztek még többen felszólalásra, Lezsák lezárta a vitát.

","shortLead":"Előbb három képviselőt kizárt a vitából, majd hiába jelentkeztek még többen felszólalásra, Lezsák lezárta a vitát.

","id":"20181128_Belefojtotta_a_szot_az_ellenzekbe_Lezsak_Sandor_a_rabszolgatorveny_ejszakaba_nyulo_vitajaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1728f8ee-2c14-49d3-a986-c09dc0b5cab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfcb940f-ed96-410f-a1dc-28b785f421cc","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_Belefojtotta_a_szot_az_ellenzekbe_Lezsak_Sandor_a_rabszolgatorveny_ejszakaba_nyulo_vitajaban","timestamp":"2018. november. 28. 05:55","title":"Belefojtotta a szót az ellenzékbe Lezsák Sándor a \"rabszolgatörvény\" éjszakába nyúló vitájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"413618d6-b1d7-46da-9c18-b421f31f300a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei Mate 20 Próját nem véletlenül nevezik a jelenleg kapható legjobb telefonnak. Ám úgy tűnik, a Samsung jövő évi újdonsága, a Galaxy S10 ezt is könnyedén lekörözi majd.","shortLead":"A Huawei Mate 20 Próját nem véletlenül nevezik a jelenleg kapható legjobb telefonnak. Ám úgy tűnik, a Samsung jövő évi...","id":"20181127_samsung_galaxy_s10_huawei_mate_20_pro_antutu_benchmark_teszt_teljesitmenyteszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=413618d6-b1d7-46da-9c18-b421f31f300a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2053470-078f-448a-8e25-ac686bc3ba68","keywords":null,"link":"/tudomany/20181127_samsung_galaxy_s10_huawei_mate_20_pro_antutu_benchmark_teszt_teljesitmenyteszt","timestamp":"2018. november. 27. 19:33","title":"Van egy telefon, ami még meg sem jelent, de már köröket ver a Huawei Mate 20 Próra az egyik teszten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ec9f9c-8dca-44a9-8460-603579d09d19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Demonstrációt hirdetett a Magyar Szakszervezeti Szövetség december 8-ra.","shortLead":"Demonstrációt hirdetett a Magyar Szakszervezeti Szövetség december 8-ra.","id":"20181127_Tuntetnek_a_szakszervezetek_a_rabszolgatorveny_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47ec9f9c-8dca-44a9-8460-603579d09d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abf08d3f-2e7c-4b3d-a3e6-3f6fbe78fa9f","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Tuntetnek_a_szakszervezetek_a_rabszolgatorveny_miatt","timestamp":"2018. november. 27. 17:21","title":"Tüntetnek a szakszervezetek a \"rabszolgatörvény\" miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]