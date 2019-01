A miniszterelnök is köszöntötte a 80 éves Korda Györgyöt.

Idézzük a Kormányzati Tájékoztatási Központ közleményét:

„Vannak dalok, amelyeket hallva egy egész korszak életérzése elevenedik fel bennünk. És vannak előadók, akik olyan képesség birtokában vannak, amellyel évtizedek múltán is képesek fenntartani a közönség figyelmét és szeretetét. Ehhez pedig nem elegendőek a jóleső nosztalgiát ébresztő dallamok, szükség van egy kifogyhatatlan energiával és derűs személyiséggel rendelkező előadóművészre is.”

Így köszöntötte levelében Orbán Viktor Korda Györgyöt 80. születésnapja alkalmából.

A miniszterelnök jókívánságait Nyitrai Zsolt kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott adta át az előadóművész születésnapján. A köszöntőben Orbán Viktor kiemelte Korda György több évtizedes zenei munkásságát, a pókersport népszerűsítéséért tett fáradozásait és a "megannyi örökzöld slágert", amellyel megajándékozta a zenekedvelő honfitársakat.

Korda György pályafutása 60. jubileumi évfordulóját is ünnepelte, amelyre a miniszterelnök levelében is kitért.

A jövőre nézve pedig jó egészséget és kártyázásban, éneklésben egyaránt bővelkedő éveket kívánt az előadóművésznek.

