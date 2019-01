Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e09ee54-dd60-4c48-830f-be156a8acb24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalább száz új fegyver készülhet el, vagy akár ennél is több, ha az összes magyar fegyveres szervezet lőfegyvereit lecserélik.","shortLead":"Legalább száz új fegyver készülhet el, vagy akár ennél is több, ha az összes magyar fegyveres szervezet lőfegyvereit...","id":"20190103_Hazai_gyartasu_lofegyvereket_kapnak_a_magyar_katonak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e09ee54-dd60-4c48-830f-be156a8acb24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cc176df-460b-4c6d-90f6-9d44b1b64a93","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Hazai_gyartasu_lofegyvereket_kapnak_a_magyar_katonak","timestamp":"2019. január. 03. 09:21","title":"Hazai gyártású lőfegyvereket kapnak a magyar katonák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07cd0e49-5a5a-4152-abd0-df45aa7d8a03","c_author":"Szegedi Szabadtéri","category":"brandcontent","description":"A nagyérdemű ma sokkal szívesebben közelít a filmes előéletű darabokhoz, így a Szegedi Szabadtéri Játékok 2019-es szuperprodukciója a Titanic című Broadway musical lesz. Ám a fesztivál idén ugyanúgy kínál az operától kezdve a prózán és a szimfonikus koncerteken át táncbemutatót is. Herczeg Tamást, a Szegedi Szabadtéri Játékok igazgatóját kérdeztük. ","shortLead":"A nagyérdemű ma sokkal szívesebben közelít a filmes előéletű darabokhoz, így a Szegedi Szabadtéri Játékok 2019-es...","id":"20181128_interju_Herczeg_Tamassal_a_Szegedi_Szabadteri_Jatekok_igazgatojaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07cd0e49-5a5a-4152-abd0-df45aa7d8a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e4adc7-b4a9-42d2-9bfe-9959d0ded2a8","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181128_interju_Herczeg_Tamassal_a_Szegedi_Szabadteri_Jatekok_igazgatojaval","timestamp":"2019. január. 03. 13:32","title":"“Szinte minden műfajban játszunk” – Már 85 éve fesztiválozik Szeged","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c4aac3b-2b31-48bb-a1fe-c7546be27340","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerint ráadásul „csodálatosat”.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint ráadásul „csodálatosat”.","id":"20190102_Trump_megint_levelet_kapott_Kim_Dzsong_Untol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c4aac3b-2b31-48bb-a1fe-c7546be27340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c801169-d33b-40d2-99ad-eb45d4643d12","keywords":null,"link":"/vilag/20190102_Trump_megint_levelet_kapott_Kim_Dzsong_Untol","timestamp":"2019. január. 02. 20:41","title":"Trump megint levelet kapott Kim Dzsong Untól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23115051-f4fc-4308-8046-cb3d5654b37d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A romániai magyar politikus jó kapcsolatot ápol Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel, az ő oldalán mutatkozott utoljára nyilvánosan. A román lapok részben erre alapozzák feltételezésüket.","shortLead":"A romániai magyar politikus jó kapcsolatot ápol Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel, az ő oldalán mutatkozott...","id":"20190104_budapest_korozes_rmdsz_szenator_olosz_gergely_elitelt_politikus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23115051-f4fc-4308-8046-cb3d5654b37d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1338653e-4d78-48a2-ac76-0280c95a4586","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_budapest_korozes_rmdsz_szenator_olosz_gergely_elitelt_politikus","timestamp":"2019. január. 04. 15:43","title":"A román sajtó szerint Budapesten lehet a körözött volt RMDSZ-szenátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b6c0d5-142a-4487-b004-e3837f73c39c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Hold Földről nem látható oldalán most először landolt szonda a világűr kutatásának történetében – jelentette be a kínai űrkutatási hivatal.\r

","shortLead":"A Hold Földről nem látható oldalán most először landolt szonda a világűr kutatásának történetében – jelentette be...","id":"20190103_leszallt_a_hold_tavoli_oldalan_egy_kinai_urszonda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68b6c0d5-142a-4487-b004-e3837f73c39c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eaff54b-6234-43b5-a916-6f26905345ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20190103_leszallt_a_hold_tavoli_oldalan_egy_kinai_urszonda","timestamp":"2019. január. 03. 05:57","title":"Leszállt a Hold távoli oldalán egy kínai űrszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ügy már három éve húzódik, egy kerületi bíró szerint valóban jelentős hasonlóságokat mutat Sheeran és Gaye dala. ","shortLead":"Az ügy már három éve húzódik, egy kerületi bíró szerint valóban jelentős hasonlóságokat mutat Sheeran és Gaye dala. ","id":"20190104_Eskudtszek_Ed_Sheeran_Marvin_Gaye_plagium_birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd76a3c-4ec6-4a16-bb07-c2e83a925364","keywords":null,"link":"/kultura/20190104_Eskudtszek_Ed_Sheeran_Marvin_Gaye_plagium_birosag","timestamp":"2019. január. 04. 11:25","title":"Esküdtszék dönt majd arról, hogy Ed Sheeran plagizált-e Marvin Gaye-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b77fb4f3-d317-4122-a5be-eabef01051ea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év eleji csökkenés csak átmeneti volt.","shortLead":"Az év eleji csökkenés csak átmeneti volt.","id":"20190103_Csokkent_a_munkanelkuliseg_de_tobben_dolgoznak_kulfoldon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b77fb4f3-d317-4122-a5be-eabef01051ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11319469-a617-427d-b9fe-fec60e7ac5bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190103_Csokkent_a_munkanelkuliseg_de_tobben_dolgoznak_kulfoldon","timestamp":"2019. január. 03. 11:45","title":"Csökkent a munkanélküliség, de többen dolgoznak külföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b532d76f-203a-48c0-abc5-91c17222f94f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kézilabdázó azt mondta, a szezon végén befejezné az aktív kézilabdázást. ","shortLead":"A kézilabdázó azt mondta, a szezon végén befejezné az aktív kézilabdázást. ","id":"20190103_Az_iden_visszavonulna_Nagy_Laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b532d76f-203a-48c0-abc5-91c17222f94f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cf3c6a4-e906-4190-ad4d-b6ecdb58d534","keywords":null,"link":"/sport/20190103_Az_iden_visszavonulna_Nagy_Laszlo","timestamp":"2019. január. 03. 14:32","title":"Az idén visszavonulna Nagy László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]