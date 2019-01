Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6a37323-4eb9-4c33-b557-1a6737cfb0ea","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ole Gunnar Solskjaer vezetőedzőként klubrekordot állított be a Manchester Unitednél azzal, hogy első öt mérkőzését megnyerte.","shortLead":"Ole Gunnar Solskjaer vezetőedzőként klubrekordot állított be a Manchester Unitednél azzal, hogy első öt mérkőzését...","id":"20190105_manchester_united_solskjaer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6a37323-4eb9-4c33-b557-1a6737cfb0ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a62c3e6-a160-4d37-bc7a-5e95d80acfec","keywords":null,"link":"/sport/20190105_manchester_united_solskjaer","timestamp":"2019. január. 05. 16:25","title":"Solskjaer máris rekorder a Manchester Unitednél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb8db7e-336b-44d2-9a7d-bcb384ceb476","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az MSC Zoe nevű hatalmas konténerhajó a nagy szél miatt járt szerencsétlenül, a leszóródó törmelékből még öt szigettel arrébb is találtak.","shortLead":"Az MSC Zoe nevű hatalmas konténerhajó a nagy szél miatt járt szerencsétlenül, a leszóródó törmelékből még öt szigettel...","id":"20190103_Mintegy_270_kontener_borult_a_tengerbe_Hollandia_partjainal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acb8db7e-336b-44d2-9a7d-bcb384ceb476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6468fd01-3377-48b6-a73b-25883966543d","keywords":null,"link":"/vilag/20190103_Mintegy_270_kontener_borult_a_tengerbe_Hollandia_partjainal","timestamp":"2019. január. 03. 20:59","title":"Mintegy 270 konténer borult a tengerbe egy hajóról Hollandia partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Éves szinten 42 ezer forinttal, ami havi szinten 3500 forintos emelést jelent.","shortLead":"Éves szinten 42 ezer forinttal, ami havi szinten 3500 forintos emelést jelent.","id":"20190104_Parezer_forinttal_emelik_a_nyugdijakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da5c6688-f7d4-4ecd-9aaf-d183683391f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190104_Parezer_forinttal_emelik_a_nyugdijakat","timestamp":"2019. január. 04. 11:52","title":"Pár ezer forinttal emelik a nyugdíjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f0cb23b-b92f-4f1f-978f-6d04cf45c899","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Éveken keresztül károsította meg az Omegát egy német férfi – állítja a zenekar billentyűse, Benkő László.



","shortLead":"Éveken keresztül károsította meg az Omegát egy német férfi – állítja a zenekar billentyűse, Benkő László.



","id":"20190104_Benko_szerint_szazmilliokkal_nyulta_le_az_Omegat_egy_szelhamos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f0cb23b-b92f-4f1f-978f-6d04cf45c899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34f6e1b8-c7ca-4c5d-8d6a-d1c88aa47879","keywords":null,"link":"/kultura/20190104_Benko_szerint_szazmilliokkal_nyulta_le_az_Omegat_egy_szelhamos","timestamp":"2019. január. 04. 08:38","title":"Benkő szerint százmilliókkal nyúlta le az Omegát egy szélhámos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51aa6850-12db-41b6-bf99-8afdb5b16f4b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség politikai bűncselekmény gyanújával indított eljárást.","shortLead":"A rendőrség politikai bűncselekmény gyanújával indított eljárást.","id":"20190104_Ugy_tunik_megvan_kik_robbantottak_a_nemet_AfD_egyik_partirodajanal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51aa6850-12db-41b6-bf99-8afdb5b16f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84b2b6eb-3d90-4ae5-a4a5-fa08eaa2fa43","keywords":null,"link":"/vilag/20190104_Ugy_tunik_megvan_kik_robbantottak_a_nemet_AfD_egyik_partirodajanal","timestamp":"2019. január. 04. 13:37","title":"Úgy tűnik, megvan, kik robbantottak a német AfD egyik pártirodájánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449d087d-a8ef-4e0d-8b7c-5836ea2f1a10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sikerült úrrá lenni a szakemberhiányon, így január 7-én, háromhetes kényszerszünet után újranyit a Honvédkórház koraszülött intenzív részlege (PIC) - értesült az mfor.hu, de lapunk is úgy tudja: jövő héttől újra fogadnak kismamákat és a babákat a Podmaniczky utcai osztályon.","shortLead":"Sikerült úrrá lenni a szakemberhiányon, így január 7-én, háromhetes kényszerszünet után újranyit a Honvédkórház...","id":"20190104_Jovo_heten_ujranyit_a_Honvedkorhaz_koraszulottcentruma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=449d087d-a8ef-4e0d-8b7c-5836ea2f1a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0342bd8-ad64-4fee-a722-82d2a8491a3f","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Jovo_heten_ujranyit_a_Honvedkorhaz_koraszulottcentruma","timestamp":"2019. január. 04. 16:56","title":"Jövő héten újranyit a Honvédkórház koraszülöttcentruma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8532ffa0-a9ca-4121-acde-8a00894dacfc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha töltött káposztáját keresi, az Akácfa utcai ügyfélszolgálatra kell fáradnia.","shortLead":"Ha töltött káposztáját keresi, az Akácfa utcai ügyfélszolgálatra kell fáradnia.","id":"20190104_TVt_WCuloket_toltott_kaposztat_postagalambot_is_hagytak_a_BKVjaratokon_tavaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8532ffa0-a9ca-4121-acde-8a00894dacfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e6ab959-d0ed-4170-9969-77fe236edc58","keywords":null,"link":"/elet/20190104_TVt_WCuloket_toltott_kaposztat_postagalambot_is_hagytak_a_BKVjaratokon_tavaly","timestamp":"2019. január. 04. 18:47","title":"TV-t, WC-ülőkét, töltött káposztát, postagalambot is hagytak a BKV-járatokon tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Beláthatatlan következményeket emlegetnek.","shortLead":"Beláthatatlan következményeket emlegetnek.","id":"20190104_A_Volandolgozok_szakszervezete_sem_elegedett_a_8_szazalekos_minimalberemelessel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7436a1d-8efe-4009-9d3f-9b3c82a10915","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190104_A_Volandolgozok_szakszervezete_sem_elegedett_a_8_szazalekos_minimalberemelessel","timestamp":"2019. január. 04. 10:07","title":"A Volán-dolgozók szakszervezete sem elégedett a 8 százalékos minimálbér-emeléssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]