Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b19be960-ca2b-4ec4-9ad8-4379f83f929a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zugló polgármestere ezt Gulyás Márton online műsorában jelentette be. ","shortLead":"Zugló polgármestere ezt Gulyás Márton online műsorában jelentette be. ","id":"20190104_karacsony_gergely_elindul_a_fopolgarmesteri_posztert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b19be960-ca2b-4ec4-9ad8-4379f83f929a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6feb1d6-1e7a-46aa-a35e-08f92db117f2","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_karacsony_gergely_elindul_a_fopolgarmesteri_posztert","timestamp":"2019. január. 04. 19:24","title":"Karácsony Gergely elindul a főpolgármesteri posztért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b814914-d460-4838-9a42-622101e08502","c_author":"Nagy Gábor","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"201901_konnyek_azesoben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b814914-d460-4838-9a42-622101e08502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1974a28b-4b19-4eb4-98fc-80507703a3c7","keywords":null,"link":"/itthon/201901_konnyek_azesoben","timestamp":"2019. január. 04. 10:00","title":"Nagy Gábor: Könnyek az esőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korszerűsítik a történelmi állomásépületeket, a vasúti technológia viszont egyelőre nem újul meg. ","shortLead":"Korszerűsítik a történelmi állomásépületeket, a vasúti technológia viszont egyelőre nem újul meg. ","id":"20190105_Fopalyaudvar_lehet_a_Nyugatibol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04769bdc-9eb7-4e57-a87c-84a71267c626","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_Fopalyaudvar_lehet_a_Nyugatibol","timestamp":"2019. január. 05. 08:40","title":"Főpályaudvar lehet a Nyugatiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d86e8314-5e90-4ec0-8af1-a3fa6951954e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bedurrantja a rakétákat a Samsung az idei csúcsmobiljával, és az eddig megszokottak helyett ezúttal öt különböző verzióval áll majd elő a dél-koreai cég.","shortLead":"Bedurrantja a rakétákat a Samsung az idei csúcsmobiljával, és az eddig megszokottak helyett ezúttal öt különböző...","id":"20190104_samsung_galaxy_s10_5g_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d86e8314-5e90-4ec0-8af1-a3fa6951954e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f74489-56e7-43bf-bb77-5fc62fecf8e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190104_samsung_galaxy_s10_5g_telefon","timestamp":"2019. január. 04. 18:03","title":"Lesz miből választani: 5 különböző Galaxy S10-et mutat be a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758e6da7-d57f-4a50-ace7-7999017e7d9a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Félisten volt fénykorában Alekszej Kuznyecov, aki nemcsak alkormányzó volt a moszkvai kormányzóságban, de egyben a helyi pénzügyminiszter tisztét is betöltötte. Amerikai nejével, Janna Bullock-kal együtt ők alkották a helyi elit krémjét, de beütött a krach: megjött a revizor.","shortLead":"Félisten volt fénykorában Alekszej Kuznyecov, aki nemcsak alkormányzó volt a moszkvai kormányzóságban, de egyben...","id":"20190104_Parizs_kiadta_Moszkvanak_az_orosz_kiskiralyt_aki_14_milliard_rubelt_sikkasztott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=758e6da7-d57f-4a50-ace7-7999017e7d9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"697263d8-61cf-423d-95f3-4edccb7b4a47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190104_Parizs_kiadta_Moszkvanak_az_orosz_kiskiralyt_aki_14_milliard_rubelt_sikkasztott","timestamp":"2019. január. 04. 14:17","title":"Párizs kiadta Moszkvának az orosz kiskirályt, aki 14 milliárd rubelt sikkasztott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3024224-f924-4f2c-a595-af57a25f7408","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai piac után Németországban sem árusíthat bizonyos iPhone-modelleket az Apple. Az ok: a Qualcommal folytatott szabadalmi vita. ","shortLead":"A kínai piac után Németországban sem árusíthat bizonyos iPhone-modelleket az Apple. Az ok: a Qualcommal folytatott...","id":"20190103_apple_iphone_betiltas_nemetorszag_szabadalmi_vita_qualcomm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3024224-f924-4f2c-a595-af57a25f7408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba19a72d-22f7-482a-8ab0-a24f0824b7f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190103_apple_iphone_betiltas_nemetorszag_szabadalmi_vita_qualcomm","timestamp":"2019. január. 03. 22:03","title":"Németországban is betiltottak néhány iPhone-modellt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd3a789b-6dc3-41cf-b900-3233fc570c7b","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A Momentum elnöke szerint a Fidesz vezetői csak maguknak köszönhetik majd, ha Oroszországba kell menekülniük a dühös tömegek elől, hátrahagyva a stadionjaikat, a magángépeiket, a fánkozóikat. Fekete-Győr azt mondja, most már készek az együttműködésre azokkal, akiknek szintén a Fidesz az ellenség. Interjú.","shortLead":"A Momentum elnöke szerint a Fidesz vezetői csak maguknak köszönhetik majd, ha Oroszországba kell menekülniük a dühös...","id":"20190105_FeketeGyor_Andras_Ez_harc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd3a789b-6dc3-41cf-b900-3233fc570c7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a6ff96-201c-4e24-8541-ac3d6cda70dd","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_FeketeGyor_Andras_Ez_harc","timestamp":"2019. január. 05. 07:00","title":"Fekete-Győr András: Ez harc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"241322c1-87ba-4616-8b04-fa0a4b327c23","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyértelműség hiányában nem hitelesítette a rendkívüli munka elrendeléséről és a munkaidőkeret legfeljebb 12 hónapos tartamáról szóló népszavazási kezdeményezéseket pénteken a Nemzeti Választási Bizottság. ","shortLead":"Egyértelműség hiányában nem hitelesítette a rendkívüli munka elrendeléséről és a munkaidőkeret legfeljebb 12 hónapos...","id":"20190104_nepszavazas_tulmunka_munkaidokeret_nvb_hitelesites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=241322c1-87ba-4616-8b04-fa0a4b327c23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea85dfa-ca21-43ba-b795-92fe60a9ced5","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_nepszavazas_tulmunka_munkaidokeret_nvb_hitelesites","timestamp":"2019. január. 04. 18:15","title":"Nem lehet népszavazás a túlmunkáról és a munkaidőkeretről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]